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Агент Кисляка подтвердил интерес к игроку ЦСКА из Европы

Агент Александр Маньяков сообщил, что его клиент Матвей Кисляк из ЦСКА интересен клубам из Европы.
Фото: ПФК ЦСКА
"То, что есть интерес из Европы, отрицать не буду. В России он, кроме ЦСКА, никуда не хочет. Хочет в Европу. Не думает ни о "Спартаке", ни о "Зените". Говорит, что если уходить, то только в Европу", - приводит слова Маньякова "Спорт-экспресс".

Ранее сообщалось о возможном трансфере Кисляка в турецкий "Фенербахче". По некоторым данным, армейский клуб хочет получить за 19-летнего футболиста свыше 20 млн евро. В составе ЦСКА полузащитник в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России.

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