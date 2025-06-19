"То, что есть интерес из Европы, отрицать не буду. В России он, кроме ЦСКА, никуда не хочет. Хочет в Европу. Не думает ни о "Спартаке", ни о "Зените". Говорит, что если уходить, то только в Европу", - приводит слова Маньякова "Спорт-экспресс".
Ранее сообщалось о возможном трансфере Кисляка в турецкий "Фенербахче". По некоторым данным, армейский клуб хочет получить за 19-летнего футболиста свыше 20 млн евро. В составе ЦСКА полузащитник в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России.
Агент Кисляка подтвердил интерес к игроку ЦСКА из Европы
Агент Александр Маньяков сообщил, что его клиент Матвей Кисляк из ЦСКА интересен клубам из Европы.
Фото: ПФК ЦСКА