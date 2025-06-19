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Батраков - лучший молодой игрок сезона по версии тренеров и капитанов команд РПЛ

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков признан лучшим молодым игроком сезона по версии тренеров и капитанов команд РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
20-летний хавбек "железнодорожников" набрал в голосовании 146 очков. Второе место занял полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк (131 балл), тройку лучших замкнул Ярослав Гладышев из московского "Динамо" (55 очков).

Голосование среди тренеров и капитанов клубов Российской Премьер-Лиги проводило издание "Чемпионат".

Батраков в минувшем сезоне в составе "Локомотива" забил 14 голов и отдал семь голевых передач. По рыночной стоимости хавбек вошел в десятку самых дорогих футболистов РПЛ по версии Transfermarkt.

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