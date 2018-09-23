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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Кирилл Набабкин: ничья не по делу, мы полностью контролировали матч
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин после ничьей со "Спартаком" (1:1) остался недоволен итогом матча.
- Неудовлетворение. Считаю, что должны были выигрывать, ничья не по делу. Мы контролировали полностью матч, они в первом тайме создали только 1 стандарт. Удачки чуть не хватало, не хватало в завершении, где-то замедлили. К сожалению, не получилось забить второй гол.
Как отношусь к смене позиций по ходу матча? Нормально, мы же на тренировках всё это отрабатываем, к каждому матчу по тактике занимаемся. Нормально, что по ходу игры мы можем сменить тактику.
К сожалению, 2 ничьи на этой неделе. Идём дальше, будем прибавлять, - сказал Набабкин в эфире канала "Матч Премьер".
- Неудовлетворение. Считаю, что должны были выигрывать, ничья не по делу. Мы контролировали полностью матч, они в первом тайме создали только 1 стандарт. Удачки чуть не хватало, не хватало в завершении, где-то замедлили. К сожалению, не получилось забить второй гол.
Как отношусь к смене позиций по ходу матча? Нормально, мы же на тренировках всё это отрабатываем, к каждому матчу по тактике занимаемся. Нормально, что по ходу игры мы можем сменить тактику.
К сожалению, 2 ничьи на этой неделе. Идём дальше, будем прибавлять, - сказал Набабкин в эфире канала "Матч Премьер".
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