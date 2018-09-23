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Кирилл Набабкин: ничья не по делу, мы полностью контролировали матч

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин после ничьей со "Спартаком" (1:1) остался недоволен итогом матча.

- Неудовлетворение. Считаю, что должны были выигрывать, ничья не по делу. Мы контролировали полностью матч, они в первом тайме создали только 1 стандарт. Удачки чуть не хватало, не хватало в завершении, где-то замедлили. К сожалению, не получилось забить второй гол.

Как отношусь к смене позиций по ходу матча? Нормально, мы же на тренировках всё это отрабатываем, к каждому матчу по тактике занимаемся. Нормально, что по ходу игры мы можем сменить тактику.

К сожалению, 2 ничьи на этой неделе. Идём дальше, будем прибавлять, - сказал Набабкин в эфире канала "Матч Премьер".
Теги: Набабкин ЦСКА Спартак
Сегодня, 21:03
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(3)
№24 Написал: Aseev Valeri Европа (Сегодня, 21:28) #
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online
Болеет за:
«Реал»
Матч так себе. ЦСКА атаковал, свиньи приперли автобус. ЦСКА потерял, свинота подняла.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№23 Написал: anonymous (Сегодня, 21:26) #
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online

Цитата: iDEAD
Но на победу армейцы не наиграли , а спасенным очком должны быть очень довольны

как это армейцы должны быть довольны спасенным свиным очком?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№22 Написал: spiri (Сегодня, 21:25) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
ПавКо,
согласен с тобой..думаю,японец припух от такого дерби с ходу!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№21 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 21:25) #
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С одной стороны смешно было от комментариев - ЦСКА порвет вас , отимеет и ТД . С другой стороны Набабкин прав только от части . У ЦСКА строится интересная команда и играли кони лучше. Я бы отметил Карася , который отработал плохо и нелогично. Но на победу армейцы не наиграли , а спасенным очком должны быть очень довольны
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№20 Написал: raddarv (Сегодня, 21:24) #
  • -1
  •  (5)
online

Неудовлетворение у него

Бомжи вас когда поимеют по полной тогда и придёт тебе полный экстаз. Девки вон сегодня удовлетворились и теперь молчат. Пока на данный момент Питер лучше всех играет, надо это признать и не дёргаться. А спартаковским болелам ждать лучших времён пока там внутри всё не устаканится.
Регистрация: 13.06.2017 [жалоба]
№19 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:23) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кир Мяс
судейка тащил вас

А вытащил вас!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№18 Написал: honey (Сегодня, 21:23) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
Цитата: stepanmlc
скажите спасибо ручному лысому карасю

они ему перед матчем сказали

Понятно, моменты у своих ворот, вы в принципе не видите? Или вы настолько идиоты?
И кот весь матч выпинывал мяч со своей половины?
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№17 Написал: anonymous (Сегодня, 21:23) #
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  •  (8)
online

бесспорно, у свиней один момент - один гол, а так автобус поставили и отбивались

Цитата: Gotikaoleg
курить меньше надо и пить

так завязывай
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№16 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:21) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Вооот!!)) Узнаю свиноту!)) Соплю пузырем)), все купили)) все продали))))
Как же убивают спортаг)))
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№15 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:19) #
  • -5
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
скажите спасибо ручному лысому карасю

они ему перед матчем сказали


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№14 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 21:18) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Брюзга
Ну да, до хрена вы контролировали. sunglasses

Вы когда там собираетесь с игры забивать? Игру свою обсудите, а потом виноватых ищите. А то все такие козлы, а вы невинные ангелочки.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№13 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 21:18) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
зачем писать лишнее и лить грязь ;)
конечно, Набаба здесь на эмоциях - после игры, настрой-огонь... кто играл в футбол (даже типа на пиво двор-на-двор) легко поймет состояние футболистов сразу после Дерби wink

ДЕРБИ ОЧЕНЬ СИЛЬНОЕ... эмоций реально через край... Спам удержал ситуацию, хотя проблем в команде хватает...
- а нам нужно Расти! и ГТ это делает!!! пока же у нас еще впервые выходят на поляну молодые, которые явно мандражируют и т.д. и т.п.
-- Время все лечит - Ганчаренке нужны хотя бы одни сборы со Всей Командой... smirk


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№12 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:18) #
  • -2
  •  (10)

судейка тащил вас
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№11 Написал: Седой Россия (Сегодня, 21:18) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Кирилл, еще бы ты пассовал поточнее, вроде не молодой, пора играть не только на задоре


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№10 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:16) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Кирилл Набабкин: ничья не по делу, мы полностью контролировали матч
Меньше слов и больше дела.
Удачи! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№9 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:16) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
скажите спасибо ручному лысому карасю


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№8 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 21:14) #
  • +3
  •  (9)

собственно, а в чем он не прав. по моментам с игры у ЦСКА подавляющее преимущество. все что смог показать спартак было со стандартов, и попытки быстр контр-атак. Гончаренко очень интересную молодую команду строит. чнем дальше в чемпионате, тем сложнее с ними играть будет
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№7 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:13) #
  • -1
  •  (7)

Ну да, до хрена вы контролировали. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 21:13) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Набабкин хоть и сделал голевую передачу, но сколько корявых пасов...лучше б его убрали с поля.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:11) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
И он прав! Спортагишка, как всегда на отскоке!!

а ты,Витек,как всегда на подсосе...ничего не меняется.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№4 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:10) #
  • -2
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
И он прав! Спортагишка, как всегда на отскоке!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 21:08) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Контролировала матч,лять-лысая, а не вы )


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Зениту - Слава ! Вперьееееть - Зенииить !
p.s. Почему болельщики зенита - стукачи?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Gotikaoleg (Сегодня, 21:07) #
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
курить меньше надо и пить
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 21:07) #
  • -4
  •  (20)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мда... Понты у мальчика - изо всех щелей...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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