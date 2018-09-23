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Сергей Юран: раз ситуация вылезла наружу, значит Каррера её не совсем контролирует

Сергей Юран: раз ситуация вылезла наружу, значит Каррера её не совсем контролируетЭкс-нападающий «Спартака», «Бенфики», «Порту» и сборной России, а ныне – главный тренер ФК «Зоркий» в интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал результат дерби ЦСКА – «Спартак», а также высказался о проблемах красно-белых.

- «Спартаку» повезло, или же разницу по сравнению с «Рапидом» было видно?

- Нельзя говорить что сегодня повезло, но, наверное можно говорить о том, что сегодня ЦСКА был ближе к победе. В первом тайме был много опасных моментов, но они не смогли их завершить. Мяч то застревал в штрафной, то катился мимо ворот. Наверное, тут армейцам несколько не хватило удачки.

Но в целом всё же счёт скорее по игре. «Спартак» использовал свой момент со стандарта, а с другой стороны – Влашич, конечно, забил как футболист высочайшего уровня. Но говорить, что один был явно хуже другого в этом матче – такого не было. Плюс фактор домашнего поля для ЦСКА в этой встрече психологически присутствовал.

- Можно говорить о том, что с учётом перестроения полузащиты, ухода Промеса и отстранения Глушакова - роль лидера в середине поля у «Спартака» переходит к Фернандо?

- Когда Глушаков и Промес были на поле – нельзя говорить о том, что Фернандо был в их тени. Он играет опорного полузащитника, это его роль и позиция на поле. И из неё он и должен вести игру. Возможно, что с ними он более комфортно чувствовал себя на поле. Тогда всё было чётко, было хорошее взаимопонимание. Это было отчётливо видно. А сейчас, если по Зобнину вопросов нет, а все остальные… чего-то в центральной зоне поля «Спартаку» не хватает.

При забитом мяче, на мой взгляд, центр полузащиты не доработал. Они выполняют большой объём работы, и в обороне, и в атаке. Но на сегодня они словно несколько хромают. Это было очевидно и с «Рапидом» и сегодня. Когда играли Глушаков с Промесом – эта зона было более квалифицированная, и взаимопонимание было, как говорится – «более лучшее».

- Видите ли вы какие-либо резервы для «Спартака», чтобы улучшить ситуацию в этой зоне до трансферного окна? Есть у них для этого резерв?

- Тут сложно говорить. Я пока-что не вижу за счёт чего в середине средней линии можно вернуть «Спартак» прошлогодний. Наверное, тут нужно всё-таки вернуться к Глушакову. Он в этом плане явная помощь. Что именно произошло – это уже на втором плане. Но, думаю, ради болельщиков, и из-за того будет хромать результат… наверное достижение результата большего стоит.

А в остальном я других вариантов не вижу. Да, молодёжь неплохая. Неплох тот же Тимофеев. Но нужно время, чтобы они почувствовали уверенность в себе.

- Возможно вы всё-таки подразумевали полузащиту «Спартака» не прошлого, а чемпионского года?

- И прошлого, и чемпионского. В прошлом году «Спартак» тоже неплохо выглядел, но просто не сумел обыграть «Динамо». Позапрошлый год был вообще феерическим, но и прошлый год я бы не сбрасывал со счётов – просто команда потеряла некоторые очки в необязательных для этого ситуациях.

- Идёт много разговоров о том, что Карреру в «Спартаке» нужно менять. На ваш взгляд он контролирует ситуацию?
- Решение о судьбе тренера всегда принимает, да и должно принимать руководство клуба. А команда должна показывать результаты.
А контролирует или нет… как человек, работающий главным тренером, считаю, что, если все этим моменты вылезли наружу, значит, он их не совсем контролирует. Команда – она как семья. И когда возникают какие-то ситуации, ты всегда стараешься найти общий язык. И в этой ситуации разобраться. Если есть какие-то недоразумения с футболистом, либо с группой игроков – ты стараешься найти середину, которая не будет влиять на результат и выходить наружу. А раз это вышло наружу – то, вероятно, эту ситуацию Каррера не контролирует. И это самое страшное. С контролем, думаю, есть проблемы.
Теги: Юран Спартак Каррера ЦСКА
Вчера, 23:23
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