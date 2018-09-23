Сергей Юран: раз ситуация вылезла наружу, значит Каррера её не совсем контролирует

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:58
"Лион" и "Марсель" почти повторили игру "Зенита" и "Локомотива". Не хватило по одному голу
"Лион" и "Марсель" почти повторили игру "Зенита" и "Локомотива". Не хватило по одному голу
Вчера, 23:49
"Барселона" в меньшинстве не смогла обыграть "Жирону", Месси забил 8-й гол в 7 матчах (1)
"Барселона" в меньшинстве не смогла обыграть "Жирону", Месси забил 8-й гол в 7 матчах (1)
Вчера, 22:52
Александр Ширко: "Спартаку" надо искать нового тренера (17)
Александр Ширко: "Спартаку" надо искать нового тренера (17)
Вчера, 22:25
Неймар подарил футболку ребёнку, который выбежал к нему на поле и расплакался (видео) (3)
Неймар подарил футболку ребёнку, который выбежал к нему на поле и расплакался (видео) (3)
Вчера, 22:24
ЦСКА - "Спартак": фотообзор встречи
ЦСКА - "Спартак": фотообзор встречи
Вчера, 22:07
Фёдор Чалов: Влашич круче Головина? Это разные игроки (видео) (1)
Фёдор Чалов: Влашич круче Головина? Это разные игроки (видео) (1)
Вчера, 21:44
Никита Чернов: мы были на голову сильнее "Спартака" (видео) (4)
Никита Чернов: мы были на голову сильнее "Спартака" (видео) (4)
Вчера, 21:18
Гончаренко не смог прийти на пресс-конференцию из-за рейса на похороны экс-президента БАТЭ (2)
Гончаренко не смог прийти на пресс-конференцию из-за рейса на похороны экс-президента БАТЭ (2)
Вчера, 21:13
Массимо Каррера: я решил, что сейчас Глушаков и Ещенко не вернутся в состав. Матч дублей я не смотрел (7)
Массимо Каррера: я решил, что сейчас Глушаков и Ещенко не вернутся в состав. Матч дублей я не смотрел (7)
Вчера, 20:53
ЦСКА и "Спартак" не выявили победителя в главном дерби страны (187)
ЦСКА и "Спартак" не выявили победителя в главном дерби страны (187)
Вчера, 20:30
Геркус поблагодарил болельщиков и поставил хэштэги #железновместе, #ярчепрошлого, #крепчестали (1)
Геркус поблагодарил болельщиков и поставил хэштэги #железновместе, #ярчепрошлого, #крепчестали (1)
Вчера, 20:13
Дмитрий Тарасов: судья назначил, значит было (1)
Дмитрий Тарасов: судья назначил, значит было (1)
Вчера, 20:04
"Спартак" забил 7-й гол в чемпионате со стандарта (5)
"Спартак" забил 7-й гол в чемпионате со стандарта (5)
Вчера, 19:57
Александр Кокорин: не начну ли бояться стыков после травмы? Я и без травм боюсь (видео) (1)
Александр Кокорин: не начну ли бояться стыков после травмы? Я и без травм боюсь (видео) (1)
Вчера, 19:54
Анатолий Бышовец: поражения "Локомотива" стоило ожидать (3)
Анатолий Бышовец: поражения "Локомотива" стоило ожидать (3)
Вчера, 19:42
ЦСКА победил "Спартак" в "баннерной войне" (видео) (5)
ЦСКА победил "Спартак" в "баннерной войне" (видео) (5)
Вчера, 19:36
Илья Геркус: спасибо болельщикам. По игре мне нечего сказать (1)
Илья Геркус: спасибо болельщикам. По игре мне нечего сказать (1)
Вчера, 19:24
Бранислав Иванович: "Зениту" нужно поменять голову (видео) (4)
Бранислав Иванович: "Зениту" нужно поменять голову (видео) (4)
Вчера, 19:20
Идеальные Дриусси и Дзюба, роскошный Шатов и абсолютная никакая защита "Локомотива". Оценки лучшего матча сезона (8)
Идеальные Дриусси и Дзюба, роскошный Шатов и абсолютная никакая защита "Локомотива". Оценки лучшего матча сезона (8)
Вчера, 18:47
Сергей Семак: пропустили много? Ничего страшного, играли хорошо (4)
Сергей Семак: пропустили много? Ничего страшного, играли хорошо (4)
Вчера, 18:38
Матч "Зенит" - "Локомотив" собрал на стадионе 50 тысяч зрителей (4)
Матч "Зенит" - "Локомотив" собрал на стадионе 50 тысяч зрителей (4)
Вчера, 18:32
Александр Кокорин вернулся на поле спустя полгода (10)
Александр Кокорин вернулся на поле спустя полгода (10)
Вчера, 18:00
ЦСКА - "Спартак": Ханни и Адриано выйдут в стартовом составе (11)
ЦСКА - "Спартак": Ханни и Адриано выйдут в стартовом составе (11)
Вчера, 17:50
Хохлов жёстко ответил болельщику, обвинявшему "Динамо" в сдаче матча и требовавшему убрать Панченко (7)
Хохлов жёстко ответил болельщику, обвинявшему "Динамо" в сдаче матча и требовавшему убрать Панченко (7)
Вчера, 17:38
"Челси" не забил "Вест Хэму", "Ливерпуль" стал единоличным лидером чемпионата Англии (1)
"Челси" не забил "Вест Хэму", "Ливерпуль" стал единоличным лидером чемпионата Англии (1)
Вчера, 16:07
"Наполи" переиграл "Торино", Инсинье оформил дубль
"Наполи" переиграл "Торино", Инсинье оформил дубль
Вчера, 15:46
"Спартак-2" обыграл "СКА-Хабаровск" (5)
"Спартак-2" обыграл "СКА-Хабаровск" (5)
Сергей Юран: раз ситуация вылезла наружу, значит Каррера её не совсем контролирует
Экс-нападающий «Спартака», «Бенфики», «Порту» и сборной России, а ныне – главный тренер ФК «Зоркий» в интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал результат дерби ЦСКА – «Спартак», а также высказался о проблемах красно-белых.
- «Спартаку» повезло, или же разницу по сравнению с «Рапидом» было видно?
- Нельзя говорить что сегодня повезло, но, наверное можно говорить о том, что сегодня ЦСКА был ближе к победе. В первом тайме был много опасных моментов, но они не смогли их завершить. Мяч то застревал в штрафной, то катился мимо ворот. Наверное, тут армейцам несколько не хватило удачки.
Но в целом всё же счёт скорее по игре. «Спартак» использовал свой момент со стандарта, а с другой стороны – Влашич, конечно, забил как футболист высочайшего уровня. Но говорить, что один был явно хуже другого в этом матче – такого не было. Плюс фактор домашнего поля для ЦСКА в этой встрече психологически присутствовал.
- Можно говорить о том, что с учётом перестроения полузащиты, ухода Промеса и отстранения Глушакова - роль лидера в середине поля у «Спартака» переходит к Фернандо?
- Когда Глушаков и Промес были на поле – нельзя говорить о том, что Фернандо был в их тени. Он играет опорного полузащитника, это его роль и позиция на поле. И из неё он и должен вести игру. Возможно, что с ними он более комфортно чувствовал себя на поле. Тогда всё было чётко, было хорошее взаимопонимание. Это было отчётливо видно. А сейчас, если по Зобнину вопросов нет, а все остальные… чего-то в центральной зоне поля «Спартаку» не хватает.
При забитом мяче, на мой взгляд, центр полузащиты не доработал. Они выполняют большой объём работы, и в обороне, и в атаке. Но на сегодня они словно несколько хромают. Это было очевидно и с «Рапидом» и сегодня. Когда играли Глушаков с Промесом – эта зона было более квалифицированная, и взаимопонимание было, как говорится – «более лучшее».
- Видите ли вы какие-либо резервы для «Спартака», чтобы улучшить ситуацию в этой зоне до трансферного окна? Есть у них для этого резерв?
- Тут сложно говорить. Я пока-что не вижу за счёт чего в середине средней линии можно вернуть «Спартак» прошлогодний. Наверное, тут нужно всё-таки вернуться к Глушакову. Он в этом плане явная помощь. Что именно произошло – это уже на втором плане. Но, думаю, ради болельщиков, и из-за того будет хромать результат… наверное достижение результата большего стоит.
А в остальном я других вариантов не вижу. Да, молодёжь неплохая. Неплох тот же Тимофеев. Но нужно время, чтобы они почувствовали уверенность в себе.
- Возможно вы всё-таки подразумевали полузащиту «Спартака» не прошлого, а чемпионского года?
- И прошлого, и чемпионского. В прошлом году «Спартак» тоже неплохо выглядел, но просто не сумел обыграть «Динамо». Позапрошлый год был вообще феерическим, но и прошлый год я бы не сбрасывал со счётов – просто команда потеряла некоторые очки в необязательных для этого ситуациях.
- Идёт много разговоров о том, что Карреру в «Спартаке» нужно менять. На ваш взгляд он контролирует ситуацию?
- Решение о судьбе тренера всегда принимает, да и должно принимать руководство клуба. А команда должна показывать результаты.
А контролирует или нет… как человек, работающий главным тренером, считаю, что, если все этим моменты вылезли наружу, значит, он их не совсем контролирует. Команда – она как семья. И когда возникают какие-то ситуации, ты всегда стараешься найти общий язык. И в этой ситуации разобраться. Если есть какие-то недоразумения с футболистом, либо с группой игроков – ты стараешься найти середину, которая не будет влиять на результат и выходить наружу. А раз это вышло наружу – то, вероятно, эту ситуацию Каррера не контролирует. И это самое страшное. С контролем, думаю, есть проблемы.
- «Спартаку» повезло, или же разницу по сравнению с «Рапидом» было видно?
- Нельзя говорить что сегодня повезло, но, наверное можно говорить о том, что сегодня ЦСКА был ближе к победе. В первом тайме был много опасных моментов, но они не смогли их завершить. Мяч то застревал в штрафной, то катился мимо ворот. Наверное, тут армейцам несколько не хватило удачки.
Но в целом всё же счёт скорее по игре. «Спартак» использовал свой момент со стандарта, а с другой стороны – Влашич, конечно, забил как футболист высочайшего уровня. Но говорить, что один был явно хуже другого в этом матче – такого не было. Плюс фактор домашнего поля для ЦСКА в этой встрече психологически присутствовал.
- Можно говорить о том, что с учётом перестроения полузащиты, ухода Промеса и отстранения Глушакова - роль лидера в середине поля у «Спартака» переходит к Фернандо?
- Когда Глушаков и Промес были на поле – нельзя говорить о том, что Фернандо был в их тени. Он играет опорного полузащитника, это его роль и позиция на поле. И из неё он и должен вести игру. Возможно, что с ними он более комфортно чувствовал себя на поле. Тогда всё было чётко, было хорошее взаимопонимание. Это было отчётливо видно. А сейчас, если по Зобнину вопросов нет, а все остальные… чего-то в центральной зоне поля «Спартаку» не хватает.
При забитом мяче, на мой взгляд, центр полузащиты не доработал. Они выполняют большой объём работы, и в обороне, и в атаке. Но на сегодня они словно несколько хромают. Это было очевидно и с «Рапидом» и сегодня. Когда играли Глушаков с Промесом – эта зона было более квалифицированная, и взаимопонимание было, как говорится – «более лучшее».
- Видите ли вы какие-либо резервы для «Спартака», чтобы улучшить ситуацию в этой зоне до трансферного окна? Есть у них для этого резерв?
- Тут сложно говорить. Я пока-что не вижу за счёт чего в середине средней линии можно вернуть «Спартак» прошлогодний. Наверное, тут нужно всё-таки вернуться к Глушакову. Он в этом плане явная помощь. Что именно произошло – это уже на втором плане. Но, думаю, ради болельщиков, и из-за того будет хромать результат… наверное достижение результата большего стоит.
А в остальном я других вариантов не вижу. Да, молодёжь неплохая. Неплох тот же Тимофеев. Но нужно время, чтобы они почувствовали уверенность в себе.
- Возможно вы всё-таки подразумевали полузащиту «Спартака» не прошлого, а чемпионского года?
- И прошлого, и чемпионского. В прошлом году «Спартак» тоже неплохо выглядел, но просто не сумел обыграть «Динамо». Позапрошлый год был вообще феерическим, но и прошлый год я бы не сбрасывал со счётов – просто команда потеряла некоторые очки в необязательных для этого ситуациях.
- Идёт много разговоров о том, что Карреру в «Спартаке» нужно менять. На ваш взгляд он контролирует ситуацию?
- Решение о судьбе тренера всегда принимает, да и должно принимать руководство клуба. А команда должна показывать результаты.
А контролирует или нет… как человек, работающий главным тренером, считаю, что, если все этим моменты вылезли наружу, значит, он их не совсем контролирует. Команда – она как семья. И когда возникают какие-то ситуации, ты всегда стараешься найти общий язык. И в этой ситуации разобраться. Если есть какие-то недоразумения с футболистом, либо с группой игроков – ты стараешься найти середину, которая не будет влиять на результат и выходить наружу. А раз это вышло наружу – то, вероятно, эту ситуацию Каррера не контролирует. И это самое страшное. С контролем, думаю, есть проблемы.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.