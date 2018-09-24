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Сергей Силкин: нужна ли отставка Семина? Нет, от добра добра не ищут
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал результаты двух центральных матчей 8-го тура РПЛ — ЦСКА - «Спартак» (1:1) и «Зенит»- «Локомотив» (5:3), а также неожиданное поражение «Динамо» от «Анжи» (0:1) на своем поле.
- Почему матч «Зенита» и «Локомотива» был настолько богат на голы?
- Потому что проблемы в обороне у обеих команд. Семин после игры как раз отмечал, что это не вина защитников, а вина всей команды при оборонительных действиях. В прошлом году, напротив, у «Локомотива» была в игре компактность, надежность, взаимозаменяемость и взаимовыручка. Сейчас этого не наблюдается. Поэтому «Локо» стал много пропускать. В целом неважно выглядят при оборонительных действиях в командной игре оба соперника. В принципе же матч понравился: моментов много. Рад за Шатова. В прошлом году был не нужен «Зениту». Сейчас вышел, забил два важных мяча. Такие голы и результаты вселяют надежду и веру в футболистов. Потому что все-таки этот игрок в обойму сборной попадал раньше. Важно, чтобы у нас было таких игроков как можно больше.
- Мы уже говорили о том, что чемпион страны «Локомотив» сейчас похож на прошлогодний «Спартак», который после выигранного золота долго не мог найти игру в новом сезоне. Тем не менее в последнее время у «Локо» было очень много неудач. Напрашивается ли в этой связи тренерская отставка?
- Аналогия со «Спартаком» действительно стопроцентная. Потому что и та, и другая команды в чемпионский год играли очень собрано. Но здесь нужно не забывать о таких деталях: во-первых, чемпионство - немного переоценили себя поначалу, во-вторых, был чемпионат мира, и десять человек отсутствовали в расположении команды при подготовке к сезону, были в своих сборных. Кроме того, так как начали чемпионат неважно, потом появилась неуверенность. Если в прошлом сезоне красно-зеленые стали чемпионами, а до этого долгое время не были, то, я считаю, руководство и тренерский штаб должны вместе найти пути выхода из этого кризиса и совместно работать. Не думаю, что отставка тренера положительно повлияет на команду. Семин — тренер уважаемый, игроки его уважают, команда управляемая. Мне кажется, от добра добра не ищут.
- Ничья 1:1 закономерна в матче ЦСКА - «Спартак»?
- Думаю, что да. Очень интересный был матч, захватывающий. Активно игру начали армейцы, напрашивался гол. Но штрафной, который заработал «Спартак», и забил после него, остудил пыл, игра немного поменялась. После того, как ЦСКА сравнял счет, он опять стал атаковать, но времени им уже не хватило. Обе команды играли на победу, поэтому матч смотрелся. То и дело в одну и в другую сторону атаки были. Но очевидно, что с уходом Промеса «Спартаку» не хватает скорости на флангах.
- Многие были удивлены неожиданному поражению динамовцев от «Анжи». В чем причина?
- Получилось так, что динамовские футболисты переоценили свои возможности и недооценили соперника, который находился на последнем месте, и вышли играть несобранными. Играли в принципе только последние десять минут, были моменты, но, к сожалению, не забили. Плюс не реализовали пенальти. Но это все из области недонастроя.
- Почему матч «Зенита» и «Локомотива» был настолько богат на голы?
- Потому что проблемы в обороне у обеих команд. Семин после игры как раз отмечал, что это не вина защитников, а вина всей команды при оборонительных действиях. В прошлом году, напротив, у «Локомотива» была в игре компактность, надежность, взаимозаменяемость и взаимовыручка. Сейчас этого не наблюдается. Поэтому «Локо» стал много пропускать. В целом неважно выглядят при оборонительных действиях в командной игре оба соперника. В принципе же матч понравился: моментов много. Рад за Шатова. В прошлом году был не нужен «Зениту». Сейчас вышел, забил два важных мяча. Такие голы и результаты вселяют надежду и веру в футболистов. Потому что все-таки этот игрок в обойму сборной попадал раньше. Важно, чтобы у нас было таких игроков как можно больше.
- Мы уже говорили о том, что чемпион страны «Локомотив» сейчас похож на прошлогодний «Спартак», который после выигранного золота долго не мог найти игру в новом сезоне. Тем не менее в последнее время у «Локо» было очень много неудач. Напрашивается ли в этой связи тренерская отставка?
- Аналогия со «Спартаком» действительно стопроцентная. Потому что и та, и другая команды в чемпионский год играли очень собрано. Но здесь нужно не забывать о таких деталях: во-первых, чемпионство - немного переоценили себя поначалу, во-вторых, был чемпионат мира, и десять человек отсутствовали в расположении команды при подготовке к сезону, были в своих сборных. Кроме того, так как начали чемпионат неважно, потом появилась неуверенность. Если в прошлом сезоне красно-зеленые стали чемпионами, а до этого долгое время не были, то, я считаю, руководство и тренерский штаб должны вместе найти пути выхода из этого кризиса и совместно работать. Не думаю, что отставка тренера положительно повлияет на команду. Семин — тренер уважаемый, игроки его уважают, команда управляемая. Мне кажется, от добра добра не ищут.
- Ничья 1:1 закономерна в матче ЦСКА - «Спартак»?
- Думаю, что да. Очень интересный был матч, захватывающий. Активно игру начали армейцы, напрашивался гол. Но штрафной, который заработал «Спартак», и забил после него, остудил пыл, игра немного поменялась. После того, как ЦСКА сравнял счет, он опять стал атаковать, но времени им уже не хватило. Обе команды играли на победу, поэтому матч смотрелся. То и дело в одну и в другую сторону атаки были. Но очевидно, что с уходом Промеса «Спартаку» не хватает скорости на флангах.
- Многие были удивлены неожиданному поражению динамовцев от «Анжи». В чем причина?
- Получилось так, что динамовские футболисты переоценили свои возможности и недооценили соперника, который находился на последнем месте, и вышли играть несобранными. Играли в принципе только последние десять минут, были моменты, но, к сожалению, не забили. Плюс не реализовали пенальти. Но это все из области недонастроя.
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