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Салихова: шeл 20-й год тренерской карьеры Валерия Карпина без титулов. Его лучшие годы прошли в “Спартаке”

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Зарема Салихова, супруга экс-владельца “Спартака” Леонида Федуна, отреагировала на вылет “Ростова” Валерия Карпина из Кубка России.
Фото: "Матч ТВ"
– Шeл 20-й год тренерской карьеры Валерия Карпина без титулов. И всe-таки лучшие годы Валерия Карпина прошли в “Спартаке” при Федуне. Вчера Томаш Амарал сказал, что Карпина не рассматривает. Валера решил пропустить “Балтику”, ибо нечего впустую встречаться, душу бередить.

Сегодня, 2 мая, “Ростов” на своем поле сыграл против калининградской “Балтики” в рамках второго этапа полуфинальной стадии Пути регионов Кубка России по футболу. Подопечные Валерия Карпина потерпели поражение со счетом 0:1. Таким образом, южане вылетели из турнира.

Напомним, Валерий Карпин начал свою профессиональную тренерскую деятельность 2009 году. На начальном этапе карьеры Валерий Георгиевич возглавлял московский “Спартак”. Отметим, что сейчас Карпин является наставником сборной России и “Ростова”. В тренерской карьере специалист не завоевал ни одного трофея.

Источник: Metaratings

Зарема Салихова Спартак Валерий Карпин Ростов Балтика
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