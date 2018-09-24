Геркус ушел от ответа на вопрос о будущем Семина

Гендиректор московского "Локомотива" Илья Геркус не ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Юрия Семина."Останется ли Семин на посту главного тренера? Пока без комментариев", – заявил Геркус.Ранее появилась информация о том, что руководство железнодорожников не намерено отправлять Семина в отставку.