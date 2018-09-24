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Геркус ушел от ответа на вопрос о будущем Семина

Гендиректор московского "Локомотива" Илья Геркус не ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Юрия Семина.

"Останется ли Семин на посту главного тренера? Пока без комментариев", – заявил Геркус.

Ранее появилась информация о том, что руководство железнодорожников не намерено отправлять Семина в отставку.

Sport24
Теги: Геркус Семин Локомотив
Сегодня, 15:38
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(1)
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
Сказка и фарт кончились.Лидеры постарели,потеряли мотивацию,кто то выбивает контракт,а кроме автобуса привить иной рисунок Шпалыч не может,да и когда Локо при нем играл иначе?Даже в лучшие сезоны Локо был тягомотной ,автобусной командой с любимым счетом 1-0 и стоянием на своей половине поля.В этом году чудес не будет и вряд ли смена тренера что то поменяет радикально.Может начнут в футбол играть наконец,а не у ворот стоять.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: safonas (Сегодня, 15:59) #
  • +2
  •  (4)

сольют Палыча


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 15:58) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Терек»
,Лично я против увольнения Стаканыча, меня устраивает нынешняя игра дрЭзины, как и всех дрЭзинщиков.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 15:47) #
  • +1
  •  (5)

Да, что там - он свое сделал - привел "Локомотив" к званию Чемпиона России !
Время уходить (раз так фатально не идет игра у клуба и не видно просвета),
все-таки Юрию Павловичу уже 72-й (!!!) год идет,
он самый старейший действующий тренер - заслужил почетный отдых на 100 процентов...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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