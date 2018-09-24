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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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В Грозном бюджетников и студентов вынуждают ходить на матчи "Ахмата"?
Бюджетники и студенты описали механизм принуждения к посещению матчей "Ахмата", последний из которых прошел вечером 22 сентября на стадионе в Грозном.
На матче с "Оренбургом" (1:1) были как работники бюджетных организаций, так и студенты, которым угрожают проблемами с экзаменами и зачетами.
"Были на матче между "Ахматом" и "Оренбургом". Каждый футбольный матч или другое крупное мероприятие для нас проблема, от нашей организации надо отправлять на стадион людей. Мы разделились на группы и ходим на футбол по очереди.
[22 сентября] как раз была наша очередь, пришлось допоздна на стадионе просидеть. После начала матча никого с территории стадиона не выпускали", – рассказал работник одной из грозненских организаций Мансур.
"Я не такой поклонник футбола, чтобы [поздно вечером] идти на стадион и сидеть там два часа, проблема возвращаться потом домой. Но не ходить на такие матчи мы не можем, это вменено в обязанность студентам, что-то вроде демонстрации патриотизма и любви к нашему клубу, который мы должны поддерживать. Не хочешь быть патриотом – не допустят к зачетам и экзаменам, так что выбора нет", – рассказал студент Расул.
"Кавказский узел"
На матче с "Оренбургом" (1:1) были как работники бюджетных организаций, так и студенты, которым угрожают проблемами с экзаменами и зачетами.
"Были на матче между "Ахматом" и "Оренбургом". Каждый футбольный матч или другое крупное мероприятие для нас проблема, от нашей организации надо отправлять на стадион людей. Мы разделились на группы и ходим на футбол по очереди.
[22 сентября] как раз была наша очередь, пришлось допоздна на стадионе просидеть. После начала матча никого с территории стадиона не выпускали", – рассказал работник одной из грозненских организаций Мансур.
"Я не такой поклонник футбола, чтобы [поздно вечером] идти на стадион и сидеть там два часа, проблема возвращаться потом домой. Но не ходить на такие матчи мы не можем, это вменено в обязанность студентам, что-то вроде демонстрации патриотизма и любви к нашему клубу, который мы должны поддерживать. Не хочешь быть патриотом – не допустят к зачетам и экзаменам, так что выбора нет", – рассказал студент Расул.
"Кавказский узел"
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