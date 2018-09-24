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В Грозном бюджетников и студентов вынуждают ходить на матчи "Ахмата"?

Бюджетники и студенты описали механизм принуждения к посещению матчей "Ахмата", последний из которых прошел вечером 22 сентября на стадионе в Грозном.

На матче с "Оренбургом" (1:1) были как работники бюджетных организаций, так и студенты, которым угрожают проблемами с экзаменами и зачетами.

"Были на матче между "Ахматом" и "Оренбургом". Каждый футбольный матч или другое крупное мероприятие для нас проблема, от нашей организации надо отправлять на стадион людей. Мы разделились на группы и ходим на футбол по очереди.

[22 сентября] как раз была наша очередь, пришлось допоздна на стадионе просидеть. После начала матча никого с территории стадиона не выпускали", – рассказал работник одной из грозненских организаций Мансур.

"Я не такой поклонник футбола, чтобы [поздно вечером] идти на стадион и сидеть там два часа, проблема возвращаться потом домой. Но не ходить на такие матчи мы не можем, это вменено в обязанность студентам, что-то вроде демонстрации патриотизма и любви к нашему клубу, который мы должны поддерживать. Не хочешь быть патриотом – не допустят к зачетам и экзаменам, так что выбора нет", – рассказал студент Расул.

"Кавказский узел"
Теги: Ахмат
Сегодня, 18:45
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(5)
№11 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 20:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ну и хорошо!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№10 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 20:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VS1976
А в Пидере студентов гонят....заставляя через деканаты пополнять баклан-арену..

Пидер это твой папашка,потому что надо было в кулак


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Красно-белое шапито и вешалка для пальто
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№9 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 19:31) #
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Мансура и Расула нужно срочно найти и наградить годичным абонементом на домашние матчи "Ахмата" и премировать посещением всех выездных матчей за свой счёт.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№8 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 19:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VS1976
А в Пидере студентов гонят....заставляя через деканаты пополнять баклан-арену..

А ещё со всей округи свозят контингент ИТК.
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
№7 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 19:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А чего бы и не сходить?) Еще и бесплатно. Команда не в конце турнирной таблицы - так что может еще за зону еврокубков поборются. Да и к тому же посмотреть когда приезжает Зениит, Спартак, ЦСКА, Краснодар - по моему вообще не плохо)


А вообще мне кажется кто-то пытается раздуть очередной скандал. Не живется людям спокойно.
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
№6 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 19:09) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Moonspell
Блин я бы только рад был на халяву футбол посмотреть!

Потому что тебе он нравится. Я вот,к примеру, могу посмотреть, но переться на стадион - ну накуй, есть много более интересных дел!
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№5 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Кто бы меня погнал насильно на футбол? smirk
Скорее всего ниже отписавшийся оратор wir sind die besten прав, вчера такая же инфа про несчастных бюджетников, под дулом автомата загоняемых на стадионы ФНЛ, со ссылкой (точнее, без ссылки и каких либо доказательств) на неизвестные анонимные источники, была размещена на Чемпе. Совпадение? Не думаю...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 19:05) #
  • -8
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Болеет за:
«Спартак»
А в Пидере студентов гонят....заставляя через деканаты пополнять баклан-арену..


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№3 Написал: следующий (Сегодня, 19:00) #
  • -1
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Болеет за:
«Челси»
Жаль людей.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:56) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ресурс, на который идет ссылка любит Навального...вот и верь в эту чушь....
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№1 Написал: Moonspell Москва (Сегодня, 18:54) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Блин я бы только рад был на халяву футбол посмотреть!
Регистрация: 2.06.2009 [жалоба]
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