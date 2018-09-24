Новости партнеров

"Авангард" обратился в "Ростов" с просьбой провести экспертизу ковра

Хоккейный "Авангард" обратился к футбольному клубу "Ростов" с просьбой провести экспертизу нового ковра, постеленного в раздевалке команды.

"У нас обновка в раздевалке. Нужна экспертиза - "Ростов", что скажете?, - говорится в сообщении.



Во время матча 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Енисея" (4:0) болельщик дончан Алексей Кумовской демонстрировал ковер после голов любимой команды, эти эпизоды попали в телевизионную трансляцию.
Теги: Ростов
Сегодня, 19:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.