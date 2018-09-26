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"Спартак" минимально переиграл "Черноморец" в Кубке России

В матче 1/16 финала Кубка России "Спартак" на выезде с минимальным преимуществом обыграл "Черноморец".

Кубок России

1/16 финала

"Черноморец" – "Спартак" 0:1

Гол: Зе Луиш, 28

"Черноморец": Швагирев, Лезгинцев, Юдин, Обивалин, Кузнецов, Пуляев, Гаранжа, Мендель (Миносян, 80), Селеменев, Черткоев (Захаров, 42), Стефанович (Матюшенко, 75)

"Спартак": Ребров, Петкович (Боккетти, 9), Мамин, Маслов, Дмитрий Комбаров, Пантелеев (Ананидзе, 86), Тимофеев, Ханни (Фернандо, 69), Ташаев, Ломовицкий, Зе Луиш

Предупреждения: Ташаев, 16, Лезгинцев, 49, Мендель, 51, Ломовицкий, 70, Захаров, 78, Маслов, 86

Удаления: Захаров, 90+2
Теги: Черноморец Спартак
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№31 Написал: Бриг (Сегодня, 21:06) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Пивовед
подопечные Черноморского морского пароходства
...Нет такого, и давно, кануло в лету..А «Черноморец», он же 1907-1930 - «Олимпия», 1931-1941- «Динамо», 1945-1957 - «Строитель»,1960-1969 и 1978-1991 - «Цемент»,1970 - «Труд»,1992-1993-«Гекрис» с 14.09.1993-2004 - «Черноморец», 2005 - «Новороссийск», с 15.09.2005 - «Черноморец». С 1945 по 1992, основной спонсор,не смотря на смену названий Цементный завод г. Новороссийска..А с 1992 г. «няньки» менялись..Сейчас «нянькам», команда особо не нужна,но футбол «должон» в Новороссийске, быть, иначе ужо вам..Вот и держится пока команда..в ФНЛ особо не стремится..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№30 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 21:03) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
второй
первый раз ПАОКу


вообще то третий, в первом туре Оренбургу, после углового три передачи , удар , еще передача и только потом ошибка голкипера и гол Жиго. Какой это на ...й гол со стандарта
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№29 Написал: cadallero555 (Сегодня, 20:59) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
С победой НАС! My Webpage
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№28 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:56) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
поздравлю Спартак...гол с игры всё же


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№27 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:52) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Медведь Русский
Спартак забил с игры. первый раз в этом сезоне?

второй
первый раз ПАОКу
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№26 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:49) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
Идем дальше

Цитата: spartak-higway
Идём дальше!

А стоит ли так горячиться, может подумаете?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№25 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:47) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Цитата: Пивовед
Цитата: рasha
Спартак с нелёгкой трудовой победой!! Я в концовочке уже стал сомневаться в исходе...Но вы молодцы - выстояли!!!


спасибо.
видишь ли- тут произошёл конфликт хозяйствующих субъектов : встретились подопечные Черноморского морского пароходства и Лукойл.

Никто не хотел уступать.

вот и не получилось сахарной ваты и слюнявых обнимашек, как в недавнем матче команд, случайно принадлежащих одному и тому же Газпрому.

Ты прав, чистейшая случайность, что 22 игрока одновременно были в футболках с лого Газпром.
И в общем случано еще и то , что таких матчей в чемпе всего 2 confused


а любвеобильный и податливый в дряблых Зенькиных объятьях Оренбург ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№24 Написал: oksva Спб (Сегодня, 20:46) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Молодцы, сдюжили, а вы всё спартак...., Карреру нафик...., а они взяли и Черноморец грохнули: в основное время, в равных составах, на ноль, и мяч с игры..., вот так то!!!! confused

Ага , еле - еле . И в составе - всего 5 своих молодых игроков . Вот у Зенита - это да , сплошь свои пацаны играли , правда ?


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№23 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:45) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Цитата: рasha
Спартак с нелёгкой трудовой победой!! Я в концовочке уже стал сомневаться в исходе...Но вы молодцы - выстояли!!!


спасибо.
видишь ли- тут произошёл конфликт хозяйствующих субъектов : встретились подопечные Черноморского морского пароходства и Лукойл.

Никто не хотел уступать.

вот и не получилось сахарной ваты и слюнявых обнимашек, как в недавнем матче команд, случайно принадлежащих одному и тому же Газпрому.

Ты прав, чистейшая случайность, что 22 игрока одновременно были в футболках с лого Газпром.
И в общем случано еще и то , что таких матчей в чемпе всего 2 confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№22 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:42) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: рasha
Спартак с нелёгкой трудовой победой!! Я в концовочке уже стал сомневаться в исходе...Но вы молодцы - выстояли!!!


спасибо.
видишь ли- тут произошёл конфликт хозяйствующих субъектов : встретились подопечные Черноморского морского пароходства и Лукойл.

Никто не хотел уступать.

вот и не получилось сахарной ваты и слюнявых обнимашек, как в недавнем матче команд, случайно принадлежащих одному и тому же Газпрому.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№21 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:42) #
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы, сдюжили, а вы всё спартак отстой...., Карреру нафик...., а они взяли и Черноморец грохнули: в основное время, в равных составах, на ноль, и мяч с игры..., вот так то!!!! confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№20 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 20:41) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: makcnmka
Просто ужасная игра... стыдно было смотреть.... Спартак и Спартак-2 еле-еле против команды ПФЛ... опять игры не получилось... возня... дальше центра нормально не могут выйти

Да не еле- еле неправда, преимущество было огромным, поле просто безобразное, созидать на таком невозможно , у Черноморца не было ничего кроме желания. Спартак легко победил вторым составом по сути игры, счет вводит в заблуждение
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№19 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:41) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Особо не напрягались, всех КБ с победой!
Идем дальше


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№18 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 20:41) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ждём Ерёменко, может с ним появится мысль в атаке.
Идём дальше!


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
№17 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 20:41) #
  • +6
  •  (14)

Поздравляем команду колхоза "им. Джованьоли" из Тушинского района с заслуженной победой над неуступчивой командой профессионалов из рыболовецкой артели "им. дядьки Черномора". Молодцы колхозники!
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№16 Написал: Лимончег (Сегодня, 20:38) #
  • +2
  •  (10)

игра была равна играли два г0вна smile
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№15 Написал: Бриг (Сегодня, 20:37) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Черноморец, не плохо сыграл, огонь в глазах, мастерство подвело.....Спартак, можно поздравить с игры..забил...А тут без иронии..жаль, Пантелеев, со штрафного не забил..Вот нравится, как он в ФНЛ, штрафные кладёт...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№14 Написал: Владимир Панфилов (Сегодня, 20:36) #
  • 0
  •  (8)

Карера не рулит ,просто позорище!
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№13 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 20:35) #
  • 0
  •  (6)

Спартак забил с игры. первый раз в этом сезоне?
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№12 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 20:35) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Спартак с нелёгкой трудовой победой!! Я в концовочке уже стал сомневаться в исходе...Но вы молодцы - выстояли!!!


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№11 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:34) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
С победой,Ханни должен играть под напами,пас конфетка и с возвращением Джано.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№10 Написал: XUMKA Рядом с МКАД (Сегодня, 20:33) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Химки»
На что они расчитывают ?
На 5 место ?
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№9 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:33) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VS1976
Какое же убожество - игра дублеров Спартака...

Но они сыграли лучше основы и забили с игры.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№8 Написал: Александр Мишу Тюмень (Сегодня, 20:32) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Позорный 2-ой тайм с беспомощным Каррерой и азартным соперником. С Каррерой у Спартака нет будущего только удачное прошлое в 1-ом сезоне.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№7 Написал: makcnmka (Сегодня, 20:32) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Просто ужасная игра... стыдно было смотреть.... Спартак и Спартак-2 еле-еле против команды ПФЛ... опять игры не получилось... возня... дальше центра нормально не могут выйти
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
№6 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 20:32) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Если б не Ребров и не ЗеЛуиш, результам был бы совсем другим. Только они и вытянули.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№5 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 20:31) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Во втором тайме откровенно забили болт. Вальяжность не е***-ця. Надеюсь Каррера застроит этот молодняк.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: Quincy (Сегодня, 20:31) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цирк с конями,а не игра,зимой срочно усиливаться,на этих дублеров и молодежь нет никакой надежды,даже мяч качественно выбить не могут,не говоря уже о каком то созидание,Петковича нужно просто отдать в хорошие руки,толка от него никакого,хоть ведомость разгрузить
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 20:30) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Пойдет...


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:30) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
фантазийный состав и огородное поле..

смотрим дальше.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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