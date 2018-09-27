Финалист прошлого кубка остановлен. "Краснодар" продолжает побеждать в лучшем сезоне в своей истории

Фото: Официальная группа ФК "Авангард" ВКонтакте

Фото: Официальный аккаунт ФК "Краснодар" в Инстаграме

Марков и Шишкин вывели "быков" в 1/8 финала.фиксирует очередную уверенную победу команды Мусаева и предполагает, что вылет из кубка для "Авангарда" совсем не критичен и может даже пойти на пользу.Нынешний розыгрыш кубка России совсем не похож на предыдущие - клубы Премьер-Лиги отнеслись к нему ответственно, и пока что только "Уфа" оказалась слабее своего соперника из низшего дивизиона. Тем не менее, несколько месяцев назад ситуация была настолько иной, что в финале играли "Тосно" и "Авангард". Так как клуба из Ленинградской области больше не существует, можно смело заявлять, что "куряне" были самыми успешными участниками того турнира.И уж абсолютно точно они были героями самой драйвовой песни прошлого сезона. Помните, как ребята из группы Eddie BUben накануне финала переделали песню Льва Лещенко про соловьиную рощу, обыграли в ней тайну легендарного синего гаража на стадионе "Трудовые резервы", поиронизировали над насущными проблемами своей команды и пожелали ей удачи. Если вдруг забыли, специально для вас видео ниже. Заканчивается оно словами: "Мы боимся только одного - что это был наш сон, и мы проснемся". Что ж, сегодня нам предстояло понять, продолжится ли сон победой над "Краснодаром" или все-таки Курск проснется.Стартовый состав "быков" намекал на то, что они настроены крайне серьезно. Ротация была минимальной и исключительно точечной. Все те, кто вышел на поле, могут смело считаться игроками основной обоймы. Не хватало разве что Ари, но о том, что его не будет, мы знали давно - бразилец получил шестиматчевую дисквалификацию после финала кубка в 2017-м году. Его место занял Классон, а на позиции центрального атакующего полузащитника расположился Мамаев.Правильный настрой клуба Премьер-Лиги стал заметен с самых первых минут. "Краснодар" имел большое преимущество и вполне логично воплотил его в гол уже на исходе первой десятиминутки. Отличился при этом Марков - один из тех немногочисленных игроков, которые могут считаться больше запасными, нежели основными. Николай четко замкнул навес с левого фланга в исполнении Стоцкого, сыграв как настоящий центрфорвард.Но давайте отдадим должное "Авангарду", который смог после пропущенного гола отобрать у соперника мяч и инициативу. Возможно, конечно, что "Краснодар" умышленно сосредоточился на более надежной игре в обороне, но это не отменяет того факта, что "куряне" начали создавать моменты, зарабатывать угловые, штрафные и проверять бдительность Синицына. Одним из самых активных в составе хозяев был Батютин, но наиболее волнительную ситуацию у чужих ворот создал не он, а Земсков, неприятно пробивший из-за пределов штрафной. При большей доле везения и исполнительского мастерства Курск мог бы отпраздновать хотя бы один гол.Не сказать, что "быки" играли слабо, но серьезный повод вспомнить об их атаках появился лишь ближе к перерыву. "Краснодар" включил скорости на флангах и начал активничать в центральной зоне. Это привело к ряду опасных эпизодов, в которых свою команду пришлось спасать Чагрову. Хочется отметить, что хорошо себя проявлял Куэва, который не только раздавал нестандартные обостряющие передачи, но и сам весьма неплохо пробовал пробить. Кажется, перуанец наконец-то набрал форму.Тем не менее, сразу после перерыва хозяева вновь перетянули все внимание на себя. "Авангард" атаковал интереснее "Краснодара", и ему не хватало совсем чуть-чуть, чтобы сравнять счет. То Земсков не дотянется до прострельной передачи, то Дашаев, оставшись в одиночестве, не попадет в створ с нескольких метров, то Фьолуссон в невероятном подкате выбьет мяч из-под ноги Федчука и не даст тому выйти 1 на 1. Но в этом и есть разница в классе - одна команда не забивает, имея много хороших подходов, другая команда реализует один из редких моментов.Причем, вновь гол, можно сказать, забил тот, от кого этого не особо ждали. Роман Шишкин здорово продрался через центр обороны "Авангарда" и уверенно переиграл вратаря. Как и в случае с Марковым, номинальный защитник (хотя в сегодняшнем матче опорный полузащитник) продемонстрировал отличные навыки нападающего. Из этого можно сделать оптимистичный вывод, что "Краснодар" обладает хорошей обоймой, в которой даже не самые основные игроки могут выйти на поле и сделать результат.Наверняка Мусаев будет не очень доволен тем, что в концовке встречи его подопечные не реализовали ни одной контратаки и позволили сопернику создать достаточно много голевых моментов. Для примера можно привести упущенный выход 4 в 2 и допущенный удар Касьяна в перекладину. Такой расслабленности и потери концентрации, конечно, лучше избегать. Уверен, тренерский штаб "Краснодара" уделит этому особое внимание на разборе матча.Тем не менее, главным итогом сегодняшней встречи является все-таки вполне уверенная победа. Победа, добытая на классе. "Быки" продолжают успешно выступать в новом сезоне, но не стоит забывать, что впереди у них друг за другом "Динамо", "Севилья" и "Зенит". "Авангард" же в этот раз не смог пробиться дальше стадии 1/16 финала, но зато у него есть хорошие перспективы в ФНЛ. Сейчас курский клуб занимает четвертое место, а потому, может быть, для него даже лучше будет сосредоточиться на борьбе за стыки или за прямой выход в Премьер-Лигу.