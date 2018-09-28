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Дмитрий Ефремов: приятно вернуться в Оренбург

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата России против "Оренбурга".

"Приятно вернуться в Оренбург, мне было здесь хорошо и у меня осталось много добрых воспоминаний.

Это сложные выезд. В этом году "Оренбург" силен и недаром идет близко к зоне еврокубков. Но мы приложим все усилия, чтобы увезти отсюда три очка", – цитирует Ефремова пресс-служба ЦСКА.

Матч "Оренбург" – ЦСКА пройдет 28 сентября на стадионе "Газовик". Начало – в 17.30 по московскому времени.
Теги: ЦСКА Оренбург Ефремов
Сегодня, 13:40
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