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Иржи Ярошик: уход Акинфеева из сборной должен положительно повлиять на ЦСКА перед матчем с "Реалом"

Бывший хавбек ЦСКА Иржи Ярошик считает, что решение вратаря Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России положительно повлияет на красно-синих перед матчем с "Реалом".

"Акинфеев так ярко проявил себя на чемпионате мира, что я был уверен: он еще немало лет отыграет в сборной.

Однако только сам игрок знает, в какой момент нужно остановиться. Для ЦСКА, наверное, это хорошая новость.

Акинфеев – очень важный игрок для клуба, капитан команды. Такая новость в преддверии тяжелейшей игры с "Реалом" должна положительно повлиять на армейцев", - цитируют Ярошика Известия
Теги: ЦСКА Акинфеев Сборная России Ярошик Реал
Сегодня, 08:39
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