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Бердыев: меня беспокоит низкая посещаемость, но нам нужно сконцентрироваться на футболе

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча с "Крыльями Советов" прокомментировал низкую посещаемость "Казань-Арены".На этой встрече присутствовало 6374 зрителей.

"Конечно, меня беспокоит такая посещаемость. Однако нам нужно сосредоточиться на футболе - если мы будем вверху таблицы, то болельщики придут", - цитирует Бердыева СЭ.
Теги: Бердыев Рубин Крылья Советов
Сегодня, 09:28
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№1 Написал: Академия (Сегодня, 10:03) #
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Болеет за:
«Рубин»
Ошибаешься, не придут. Курбан на что смотреть то? То во, что вы играете футболом назвать сложно. За кого болеть? За арендованных игроков или за тех, кто бежал в период перестройки, или за тех кто гордо говорит, что если бы не Курбан за Рубин не играл бы, а? Или за тебя? Такого гордого вожака? Это мое мнение, мое ощущение, я его ни кому не навязываю. Я болею за Рубин со второго дивизиона, но такого чужого Рубина для себя я ни когда не чувствовал.
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
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