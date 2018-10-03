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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Сергей Юран: Еременко спаситель "Спартака"? До зимы он ничего не покажет
Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран не верит в то, что полузащитник Роман Еременко поможет красно-белым в первой части сезона.
– Против "Енисея" уже разрешат сыграть отбывшему дисквалификацию Роману Еременко. Его уже начинают воспринимать как возможного спасителя красно-белых. Экс-армеец именно тот, кто создаст необходимый креатив в центре поля?
– Сомневаюсь. Природу сложно обмануть. Сколько он пропустил?
– Два года.
– Два года без игровой практики, без игрового ритма. Тренировался самостоятельно... И он выйдет и сразу станет помощником? Или, как вы говорите, – спасителем? О нем всерьез можно будет рассуждать только после зимних сборов.
– Не раньше?
– Нет. До зимы он едва ли наберет нужную форму. Да и в целом я не уверен, что мы увидим Еременко, который играл в "Рубине" и в ЦСКА. Есть вещи реальные, а есть виртуальные. Не ждите чуда. Человек за два года не помолодел, а вы хотите, чтобы он сразу начал спасать "Спартак"? Еще не ясно, как он перенес всю эту историю психологически. После тяжелой травмы футболисту еще требуется время, чтобы вкатиться. А здесь человек пропустил не два месяца, а гораздо больше. Так что не питайте иллюзий!
– Как восприняли то, что он выбрал "Спартак", а не ЦСКА?
– Я его в принципе понимаю. Возможно, Еременко не хотелось возвращаться в ЦСКА, где с ним случилась вся эта история... Нет, дело не в клубе. Просто ему, возможно, не комфортно находиться там, где будут возникать неприятные воспоминания. А в его переходе в "Спартак" я не вижу никакого предательства. Я был в "Бенфике", мне хотелось поиграть в "Порту". Выступал за киевское "Динамо" и в то же время было интересно попробовать свои силы в "Спартаке". И что – я после этого предатель? За свою короткую карьеру хотел выступать в разных клубах. Вот и все. Так что здесь Еременко корить не стоит. Он везде выкладывался по полной, бился за команду. Его решение нужно уважать.
"Спорт-Экспресс"
– Против "Енисея" уже разрешат сыграть отбывшему дисквалификацию Роману Еременко. Его уже начинают воспринимать как возможного спасителя красно-белых. Экс-армеец именно тот, кто создаст необходимый креатив в центре поля?
– Сомневаюсь. Природу сложно обмануть. Сколько он пропустил?
– Два года.
– Два года без игровой практики, без игрового ритма. Тренировался самостоятельно... И он выйдет и сразу станет помощником? Или, как вы говорите, – спасителем? О нем всерьез можно будет рассуждать только после зимних сборов.
– Не раньше?
– Нет. До зимы он едва ли наберет нужную форму. Да и в целом я не уверен, что мы увидим Еременко, который играл в "Рубине" и в ЦСКА. Есть вещи реальные, а есть виртуальные. Не ждите чуда. Человек за два года не помолодел, а вы хотите, чтобы он сразу начал спасать "Спартак"? Еще не ясно, как он перенес всю эту историю психологически. После тяжелой травмы футболисту еще требуется время, чтобы вкатиться. А здесь человек пропустил не два месяца, а гораздо больше. Так что не питайте иллюзий!
– Как восприняли то, что он выбрал "Спартак", а не ЦСКА?
– Я его в принципе понимаю. Возможно, Еременко не хотелось возвращаться в ЦСКА, где с ним случилась вся эта история... Нет, дело не в клубе. Просто ему, возможно, не комфортно находиться там, где будут возникать неприятные воспоминания. А в его переходе в "Спартак" я не вижу никакого предательства. Я был в "Бенфике", мне хотелось поиграть в "Порту". Выступал за киевское "Динамо" и в то же время было интересно попробовать свои силы в "Спартаке". И что – я после этого предатель? За свою короткую карьеру хотел выступать в разных клубах. Вот и все. Так что здесь Еременко корить не стоит. Он везде выкладывался по полной, бился за команду. Его решение нужно уважать.
"Спорт-Экспресс"
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