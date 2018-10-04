Аяз Гулиев признан лучшим игроком "Ростова" в сентябре

Болельщики "Ростова" проголосовали за лучшего футболиста в составе своей команды по итогам сентября.Как сообщает пресс-служба ростовской команды, по итогам опроса первое место занял полузащитник Аяз Гулиев.Он стал лучшим в прошлом месяце со средней оценкой от болельщиков 4,45. На второй позиции оказался вратарь Илья Абаев, который получил оценку 4,20. Тройку лучших замкнул полузащитник Алексей Ионов с результатом 4,18.В октябре Гулиев провёл в составе "Ростова" три матча в Российской Премьер-Лиге, в которых сделал одну результативную передачу.