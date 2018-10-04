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Аяз Гулиев признан лучшим игроком "Ростова" в сентябре

Болельщики "Ростова" проголосовали за лучшего футболиста в составе своей команды по итогам сентября.

Как сообщает пресс-служба ростовской команды, по итогам опроса первое место занял полузащитник Аяз Гулиев.

Он стал лучшим в прошлом месяце со средней оценкой от болельщиков 4,45. На второй позиции оказался вратарь Илья Абаев, который получил оценку 4,20. Тройку лучших замкнул полузащитник Алексей Ионов с результатом 4,18.

В октябре Гулиев провёл в составе "Ростова" три матча в Российской Премьер-Лиге, в которых сделал одну результативную передачу.

ФК "Ростов"
Теги: Ростов Гулиев
Сегодня, 14:28
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#2  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:50)
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Болеет за:
«Спартак»
а в Спартаке Каррера даже шанса Гулиеву не дал...
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#1  Looka  Ростов-на-Дону (Сегодня, 14:49)
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Болеет за:
«Ростов»
Аяз действительно сейчас лучший на поле из созидателей, и в защите отрабатывает отлично.
Абаев на уровне - количество пропущеных голов это подтверждает.
Ионов - вряд ли... Я бы третьим назвал (по полезности) Гацкана.


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
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