Эльмир Набиуллин: благодаря Билялетдинову я исполнил свою мечту

Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин раскрыл причины своего перехода в петербургский клуб из "Рубина"."Во время выступления в Казани я уже говорил, что "Зенит"– это лучший клуб России. И я мечтал когда-нибудь оказаться здесь.Я очень благодарен Ринату Билялетдинову. Помню свои первые матчи в казанском клубе, в которых я смотрелся неплохо. Он жесткий тренер. Если были какие-то ошибки, даже самые мелкие, он за них отчитывал. Благодаря ему я исполнил свою мечту", - сказал Эльмир.Напомним, 23-летний футболист перебрался в стан сине-бело-голубых прошлой зимой, трансфер обошелся "Зениту" в 5 миллионов евро.