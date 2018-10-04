Игроки "Анжи" откажутся выходить на работу с 19 октября, если им не погасят долги по зарплате

Футболисты "Анжи" поставили ультиматум руководству махачкалинского клуба. Игроки, длительное время не получающие заработную плату, написали письмо на имя генерального директора клуба, в котором уведомили о своем намерении приостановить выполнение своих трудовых обязанностей с 19 октября 2018 года, если до 18 октября им не будут выплачены долги по заработной плате (речь идет о минимум двух зарплатах).После 9 туров "Анжи" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.