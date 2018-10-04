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Игроки "Анжи" откажутся выходить на работу с 19 октября, если им не погасят долги по зарплате

Футболисты "Анжи" поставили ультиматум руководству махачкалинского клуба. Игроки, длительное время не получающие заработную плату, написали письмо на имя генерального директора клуба, в котором уведомили о своем намерении приостановить выполнение своих трудовых обязанностей с 19 октября 2018 года, если до 18 октября им не будут выплачены долги по заработной плате (речь идет о минимум двух зарплатах).

После 9 туров "Анжи" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Sport24
Теги: Анжи
Вчера, 23:22
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(1)
#3  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 00:06)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зато посмотрели на бодрую и мотивированную молодёжь.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#2  vitaliy1977  Калининград (Вчера, 23:29)
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Свою миссию они выполнили...Бомжей натянули. Могут уходить
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
#1  Skyline  СПБ (Вчера, 23:26)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
кто допустил такую команду в ПЛ?


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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