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Олег Кононов: мы полностью доминировали в матче с "Уфой"

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов подвел итоги матча 10-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:1).

"Играли мы хорошо, а что касается результата, то одно очко дома нас огорчает. Но приходится довольствоваться тем, что есть. Мы полностью доминировали во всех компонентах игры - было бы обидно проиграть такой матч. Ребята выходили на второй тайм с мыслью забить и выиграть. За это им благодарность.

Берхамов получил травму голеностопа. Это достаточно серьезно. Надо будет делать МРТ - более детально скажут доктора. Он выбыл минимум на три недели. Для нас это потеря. Костадинов вышел очень хорошо вместо него, забил важный гол и в целом полезно играл на своей позиции", - цитирует Кононова официальный сайт клуба.
Теги: Кононов Арсенал Тула Уфа
Вчера, 23:50
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