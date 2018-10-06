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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Андрей Канчельскис: никого ведь не интересует, что я не был пьян на тренировке, на барьерах не повисал (1)
Андрей Канчельскис: никого ведь не интересует, что я не был пьян на тренировке, на барьерах не повисал (1)
16:51
Сергей Рыжиков: грустно, что Тихонов покинул "Крылья", но мы крупно проигрывали, и руководство сделало выводы
Сергей Рыжиков: грустно, что Тихонов покинул "Крылья", но мы крупно проигрывали, и руководство сделало выводы
16:32
Сергей Корниленко - об отставке Тихонова: сегодня ты в одной команде, а завтра - в другой. Такая профессия (1)
Сергей Корниленко - об отставке Тихонова: сегодня ты в одной команде, а завтра - в другой. Такая профессия (1)
"Оренбург" с боем увозит из Ростова 3 очка
"Оренбург" одерживает победу в Ростове (1:0) благодаря голу Терехова в первом тайме.
Чемпионат России
10 Тур
"Ростов" – "Оренбург" 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 11 Терехов.
"Ростов" – Абаев, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев, Ионов (Зуев, 67), Калачев, Гулиев, Гацкан, Паршивлюк, Кьяртанссон (Шомуродов, 59).
"Оренбург" – Фролов, Андреев, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Мишкич (Чиркин, 83), Афонин, Малых, Деспотович (Попович, 70), Козлов (Чуканов, 90), Сутормин.
Предупреждения: Андреев (23), Паршивлюк (37), Афонин (54), Мишкич (83).
Чемпионат России
10 Тур
"Ростов" – "Оренбург" 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 11 Терехов.
"Ростов" – Абаев, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев, Ионов (Зуев, 67), Калачев, Гулиев, Гацкан, Паршивлюк, Кьяртанссон (Шомуродов, 59).
"Оренбург" – Фролов, Андреев, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Мишкич (Чиркин, 83), Афонин, Малых, Деспотович (Попович, 70), Козлов (Чуканов, 90), Сутормин.
Предупреждения: Андреев (23), Паршивлюк (37), Афонин (54), Мишкич (83).
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