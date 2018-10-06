Новости партнеров

"Оренбург" с боем увозит из Ростова 3 очка

"Оренбург" одерживает победу в Ростове (1:0) благодаря голу Терехова в первом тайме.

Чемпионат России

10 Тур

"Ростов" – "Оренбург" 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 11 Терехов.
"Ростов" – Абаев, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев, Ионов (Зуев, 67), Калачев, Гулиев, Гацкан, Паршивлюк, Кьяртанссон (Шомуродов, 59).
"Оренбург" – Фролов, Андреев, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Мишкич (Чиркин, 83), Афонин, Малых, Деспотович (Попович, 70), Козлов (Чуканов, 90), Сутормин.

Предупреждения: Андреев (23), Паршивлюк (37), Афонин (54), Мишкич (83).
Теги: Ростов Оренбург
Сегодня, 18:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
10
(4)
#10  diego milito 22   (Сегодня, 19:02)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Оренбургские "Пуховые платки" без должного уважения играли с "Ростовом".
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#9  spiri   (Сегодня, 18:55)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Оренбургу респект,боролись до конца!! flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#8  venera  Томская обл.Северск (Сегодня, 18:41)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
грязная концовка--неприятно было смотреть
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
#7  Бриг   (Сегодня, 18:35)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Федотов, переиграл Крапина...Ростов,позволил себе расслабиться..Оренбург в тонусе..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#6  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:35)
  • +1
  •  (7)

Карпин оказался в роли Карреры, то есть как в прошлом матче было, только Оренбург сидел в окопах, а Ростов выполнял роль Спартака из прошлого матча, но что там, что тут, не могут и не умеют играть против грамотно построенного автобуса..
А Оренбург и ещё мог забить..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#5  waldemar  воронеж (Сегодня, 18:32)
  • -7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
Цитата: ffora
и такому говну проиграл Спартак

а Спартак не гавно?

Да ты гомно полное ,здесь играли Ростов Оренбург,если что
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#4  нетрал   (Сегодня, 18:31)
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
это ростов зря ..завтра вас чпортак объедет на кривой кобыле..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#3  waldemar  воронеж (Сегодня, 18:29)
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ffora
и такому говну проиграл Спартак

А причем здесь СПАРТАК? ,это уже комплекс неполноценности ,наверно чморили ,ОБИДЫ ДЕТСТВА?
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 18:28)
  • +6
  •  (16)

Цитата: ffora
и такому говну проиграл Спартак

а Спартак не гавно?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  ffora  russia (Сегодня, 18:26)
  • -11
  •  (15)

и такому говну проиграл Спартак
Регистрация: 24.05.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.