Миодраг Божович: почему у меня прозвище Граф? Раньше был красивый (видео)

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович после назначения на новый пост напомнил, почему носит прозвище Граф.– Потому что я раньше был красивый (улыбается).– Да-да, это правда (смеётся). Я когда был игроков, всегда носил пиджак, был хорошо идёт, как на хорошем мероприятии. Поэтому мне дали такую кличку, – цитирует Божовича корреспондентРоман Гуськов.