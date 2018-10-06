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Миодраг Божович: почему у меня прозвище Граф? Раньше был красивый (видео)

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович после назначения на новый пост напомнил, почему носит прозвище Граф.



– Не все болельщики знают, почему у вас прозвище Граф. Расскажите им.

– Потому что я раньше был красивый (улыбается).

– Раньше я был красивый и высокий, а сейчас только высокий?

– Да-да, это правда (смеётся). Я когда был игроков, всегда носил пиджак, был хорошо идёт, как на хорошем мероприятии. Поэтому мне дали такую кличку, – цитирует Божовича корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

Полное интервью:

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Теги: Божович Крылья Советов Rвидео
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