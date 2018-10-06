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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Руслан Пименов: думаю, "Локо" может победить красно-синих 1:0 или 2:1, хотя все плюсы на стороне ЦСКА
19:09
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Миодраг Божович: почему у меня прозвище Граф? Раньше был красивый (видео)
Новый главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович после назначения на новый пост напомнил, почему носит прозвище Граф.
– Не все болельщики знают, почему у вас прозвище Граф. Расскажите им.
– Потому что я раньше был красивый (улыбается).
– Раньше я был красивый и высокий, а сейчас только высокий?
– Да-да, это правда (смеётся). Я когда был игроков, всегда носил пиджак, был хорошо идёт, как на хорошем мероприятии. Поэтому мне дали такую кличку, – цитирует Божовича корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
Полное интервью:
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Руководство "Крыльев" виновато не меньше Тихонова. Но он заслужил отставку
– Не все болельщики знают, почему у вас прозвище Граф. Расскажите им.
– Потому что я раньше был красивый (улыбается).
– Раньше я был красивый и высокий, а сейчас только высокий?
– Да-да, это правда (смеётся). Я когда был игроков, всегда носил пиджак, был хорошо идёт, как на хорошем мероприятии. Поэтому мне дали такую кличку, – цитирует Божовича корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
Полное интервью:
Также читайте:
Божович: горжусь собой. Вряд ли в мире есть тренер, который работал с 7 командами не своей страны (видео)
Молло: ещё 2-3 матча - и ты увидишь реального Молло (видео)
Кухлевский: ребятам очень нужно было победить, настрой зашкаливал
Денисов: я не в том возрасте, чтобы отставка Тихонова повлияла на мою психологию
Канунников: нам сегодня никак нельзя было проигрывать "Динамо"
Рыжиков: грустно, что Тихонов покинул "Крылья", но мы крупно проигрывали, и руководство сделало выводы
Полуяхтов: с Божовичем еще не успел познакомиться. Возможно, я удивил его в игре за дубль
Корниленко - об отставке Тихонова: сегодня ты в одной команде, а завтра - в другой. Такая профессия
Хохлов: об отставке я не задумываюсь (видео)
Руководство "Крыльев" виновато не меньше Тихонова. Но он заслужил отставку
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