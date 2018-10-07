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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Зенит" уходит в отрыв. Мак и лимит помогли победить "Краснодар"
Мурада Мусаева предчувствие не подвело. Из-за лимита он не смог поставить в состав Рамиреса. В итоге, один фланг "Краснодар" потерял. Потерял из-за Мака.
В первом тайме "Зенит" отскочил
Хоть комментатор "Матч Премьер" Геннадий Сергеевич Орлов в присущей ему беспристрастной манере говорил в перерыве, что игра в первые 45 минут была равной, мэтр все-таки немного лукавил. Потому что "Краснодар" едва не разорвал "Зенит" в первом тайме. То, что южане творили с Ерохиным, было даже неприлично для игрока сборной России. А Ивановичу в своей штрафной приходилось стелиться, как нхловцу Эрику Карлссону под шайбу, лишь бы отражать удары гостей. То, что "Краснодар" не забил - это большая заслуга такой штуки, как невезение.
Много пришлось пострадать и Смольникову. Непонятно, что подхватил он летом, но в новом сезоне Игорь регрессирует от матча к матчу. А такие провалы в защите, которые он вытворял до перерыва, еще быстрее приближают его к лавке. Но как бы плохо не играл "Зенит" в защите, реализация "Краснодара" оказалась не на том уровне, чтобы уходить на перерыв победителями. Единственный положительный итог - южане увидели, как можно этот "Зенит" победить.
Сергей Семак - лучший по работе над ошибками
Для молодых специалистов самостоятельно видеть собственные недочеты - это крутое качество. И оно присуще Сергею Богдановичу. Потому что сейчас в российском чемпионате никто не меняет игру по ходу встречи, как коуч "Зенита". Только он за 15 минут межтаймного отдыха способен из одной команды сделать абсолютно другую. Так было и в игре против "Краснодара". Все перестановки Семака в перерыве получили максимальный КПД.
Странно, что в послематчевых интервью Семак заявил абсолютно другое. Мол, "Краснодар" не владел преимуществом в первом тайме. Что Ерохин был одним из лучших на поле. Что это? Какая-то защитная реакция? Или нервная концовка матча так повлияла на настроение Сергея Богдановича? С другой стороны, главное - дело, а не слова. Конор Макгрегор, кстати, это может подтвердить.
Пока Маркизио лечится, Дриусси раздает передачи
Себа в атаке и Себа на фланге - разную пользу приносят команде. Когда аргентинец бегал в первом тайме на острие, эффективности зенитовской атаке он не добавлял. Нет, он хорошо открывается, у него великолепная техника. Но реализация Дриусси - это какой-то кошмар. А против "Краснодара" он вообще пытался повторить трюки своего соотечественника Пасторе, пытаясь забить Крицюку исключительно с помощью пятки.
С выходом Кокорина Дриусси пришлось переместиться на левый фланг. И тут аргентинец зажег! Мало того, что он заставил Петрова забыть об атаке (это не самая сложная миссия, если что), так еще и зарядил 2 голевые передачи. И если первый навес превратился в гол, по большей части, стараниями Дзюбы, то пас на Мака - это настоящая конфетка. В чисто марикизиовском стиле. Кстати, итальянец никак не вылечит питерскую простуду, поэтому и смотрел матч с трибуны.
Мак разорвал Стоцкого и забил победный гол
И в этом заслуга не только лимита, из-за которого не сыграл Рамирес, но и самого Роберта. Словак и так обычно самый заряженный игрок "Зенита" на игру. А сегодня он вообще потрясал своей работоспособностью. Все атаки первого тайма питерцы продвигали именно через правый край. И надо сказать, что забегания Смольникова назвать помощью вряд ли получится.
Играй Рамирес с первых минут, вряд ли у Мака было бы столько свободы. Ему бы пришлось бегать назад за эквадорцем. Но это проблемы "Краснодара". И Роберт ими прекрасно воспользовался. Второму голу команды предшествовал могучий забег словацкого полузащитника, который способен стать одним из лидеров "Зенита". Чуть прибавить в стабильности надо, а остальные качества у Мака подходят под уровень Топ российского первенства.
"Краснодар" опять проигрывает топ-матч
Как же обижались краснодарские болельщики, когда утром в пятницу все обсуждали ничью "Спартака" с "Вильярреалом", а не их качественную победу над "Севильей". Просто южное негодование разрывало комментарии. Мол, команда хорошеет, идет вверху таблицы. Откуда такой игнор? Но, по всей видимости, "Краснодар" - такая команда, которая, как и счастье, любит тишину.
Разыгрывают они свои классные комбинации, забивают рабоной, но только сильно об этом не стоит говорить. Уж очень сглазгливо все у Галицкого. Как только появились суждения о лигочемпионских, да что там, о чемпионских амбициях "Краснодара", как только происходит встреча с лидером, результат тут же отворачивается. И есть же стеночки-забегания, есть удары, но почему счет не становится победным? "Краснодар" не научился выигрывать большие матчи. Мурад Мусаев только знает, как побеждать Юрия Семина. С другими тренерами топ-команд все сложно. А без больших побед, не будет золотых медалей.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
В первом тайме "Зенит" отскочил
Хоть комментатор "Матч Премьер" Геннадий Сергеевич Орлов в присущей ему беспристрастной манере говорил в перерыве, что игра в первые 45 минут была равной, мэтр все-таки немного лукавил. Потому что "Краснодар" едва не разорвал "Зенит" в первом тайме. То, что южане творили с Ерохиным, было даже неприлично для игрока сборной России. А Ивановичу в своей штрафной приходилось стелиться, как нхловцу Эрику Карлссону под шайбу, лишь бы отражать удары гостей. То, что "Краснодар" не забил - это большая заслуга такой штуки, как невезение.
Много пришлось пострадать и Смольникову. Непонятно, что подхватил он летом, но в новом сезоне Игорь регрессирует от матча к матчу. А такие провалы в защите, которые он вытворял до перерыва, еще быстрее приближают его к лавке. Но как бы плохо не играл "Зенит" в защите, реализация "Краснодара" оказалась не на том уровне, чтобы уходить на перерыв победителями. Единственный положительный итог - южане увидели, как можно этот "Зенит" победить.
Сергей Семак - лучший по работе над ошибками
Для молодых специалистов самостоятельно видеть собственные недочеты - это крутое качество. И оно присуще Сергею Богдановичу. Потому что сейчас в российском чемпионате никто не меняет игру по ходу встречи, как коуч "Зенита". Только он за 15 минут межтаймного отдыха способен из одной команды сделать абсолютно другую. Так было и в игре против "Краснодара". Все перестановки Семака в перерыве получили максимальный КПД.
Странно, что в послематчевых интервью Семак заявил абсолютно другое. Мол, "Краснодар" не владел преимуществом в первом тайме. Что Ерохин был одним из лучших на поле. Что это? Какая-то защитная реакция? Или нервная концовка матча так повлияла на настроение Сергея Богдановича? С другой стороны, главное - дело, а не слова. Конор Макгрегор, кстати, это может подтвердить.
Пока Маркизио лечится, Дриусси раздает передачи
Себа в атаке и Себа на фланге - разную пользу приносят команде. Когда аргентинец бегал в первом тайме на острие, эффективности зенитовской атаке он не добавлял. Нет, он хорошо открывается, у него великолепная техника. Но реализация Дриусси - это какой-то кошмар. А против "Краснодара" он вообще пытался повторить трюки своего соотечественника Пасторе, пытаясь забить Крицюку исключительно с помощью пятки.
С выходом Кокорина Дриусси пришлось переместиться на левый фланг. И тут аргентинец зажег! Мало того, что он заставил Петрова забыть об атаке (это не самая сложная миссия, если что), так еще и зарядил 2 голевые передачи. И если первый навес превратился в гол, по большей части, стараниями Дзюбы, то пас на Мака - это настоящая конфетка. В чисто марикизиовском стиле. Кстати, итальянец никак не вылечит питерскую простуду, поэтому и смотрел матч с трибуны.
Мак разорвал Стоцкого и забил победный гол
И в этом заслуга не только лимита, из-за которого не сыграл Рамирес, но и самого Роберта. Словак и так обычно самый заряженный игрок "Зенита" на игру. А сегодня он вообще потрясал своей работоспособностью. Все атаки первого тайма питерцы продвигали именно через правый край. И надо сказать, что забегания Смольникова назвать помощью вряд ли получится.
Играй Рамирес с первых минут, вряд ли у Мака было бы столько свободы. Ему бы пришлось бегать назад за эквадорцем. Но это проблемы "Краснодара". И Роберт ими прекрасно воспользовался. Второму голу команды предшествовал могучий забег словацкого полузащитника, который способен стать одним из лидеров "Зенита". Чуть прибавить в стабильности надо, а остальные качества у Мака подходят под уровень Топ российского первенства.
"Краснодар" опять проигрывает топ-матч
Как же обижались краснодарские болельщики, когда утром в пятницу все обсуждали ничью "Спартака" с "Вильярреалом", а не их качественную победу над "Севильей". Просто южное негодование разрывало комментарии. Мол, команда хорошеет, идет вверху таблицы. Откуда такой игнор? Но, по всей видимости, "Краснодар" - такая команда, которая, как и счастье, любит тишину.
Разыгрывают они свои классные комбинации, забивают рабоной, но только сильно об этом не стоит говорить. Уж очень сглазгливо все у Галицкого. Как только появились суждения о лигочемпионских, да что там, о чемпионских амбициях "Краснодара", как только происходит встреча с лидером, результат тут же отворачивается. И есть же стеночки-забегания, есть удары, но почему счет не становится победным? "Краснодар" не научился выигрывать большие матчи. Мурад Мусаев только знает, как побеждать Юрия Семина. С другими тренерами топ-команд все сложно. А без больших побед, не будет золотых медалей.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
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