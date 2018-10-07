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"Зенит" уходит в отрыв. Мак и лимит помогли победить "Краснодар"

Мурада Мусаева предчувствие не подвело. Из-за лимита он не смог поставить в состав Рамиреса. В итоге, один фланг "Краснодар" потерял. Потерял из-за Мака.

В первом тайме "Зенит" отскочил

Хоть комментатор "Матч Премьер" Геннадий Сергеевич Орлов в присущей ему беспристрастной манере говорил в перерыве, что игра в первые 45 минут была равной, мэтр все-таки немного лукавил. Потому что "Краснодар" едва не разорвал "Зенит" в первом тайме. То, что южане творили с Ерохиным, было даже неприлично для игрока сборной России. А Ивановичу в своей штрафной приходилось стелиться, как нхловцу Эрику Карлссону под шайбу, лишь бы отражать удары гостей. То, что "Краснодар" не забил - это большая заслуга такой штуки, как невезение.

Много пришлось пострадать и Смольникову. Непонятно, что подхватил он летом, но в новом сезоне Игорь регрессирует от матча к матчу. А такие провалы в защите, которые он вытворял до перерыва, еще быстрее приближают его к лавке. Но как бы плохо не играл "Зенит" в защите, реализация "Краснодара" оказалась не на том уровне, чтобы уходить на перерыв победителями. Единственный положительный итог - южане увидели, как можно этот "Зенит" победить.

Сергей Семак - лучший по работе над ошибками

Для молодых специалистов самостоятельно видеть собственные недочеты - это крутое качество. И оно присуще Сергею Богдановичу. Потому что сейчас в российском чемпионате никто не меняет игру по ходу встречи, как коуч "Зенита". Только он за 15 минут межтаймного отдыха способен из одной команды сделать абсолютно другую. Так было и в игре против "Краснодара". Все перестановки Семака в перерыве получили максимальный КПД.

Странно, что в послематчевых интервью Семак заявил абсолютно другое. Мол, "Краснодар" не владел преимуществом в первом тайме. Что Ерохин был одним из лучших на поле. Что это? Какая-то защитная реакция? Или нервная концовка матча так повлияла на настроение Сергея Богдановича? С другой стороны, главное - дело, а не слова. Конор Макгрегор, кстати, это может подтвердить.

Пока Маркизио лечится, Дриусси раздает передачи

"Зенит" уходит в отрыв. Мак и лимит помогли победить "Краснодар"


Себа в атаке и Себа на фланге - разную пользу приносят команде. Когда аргентинец бегал в первом тайме на острие, эффективности зенитовской атаке он не добавлял. Нет, он хорошо открывается, у него великолепная техника. Но реализация Дриусси - это какой-то кошмар. А против "Краснодара" он вообще пытался повторить трюки своего соотечественника Пасторе, пытаясь забить Крицюку исключительно с помощью пятки.

С выходом Кокорина Дриусси пришлось переместиться на левый фланг. И тут аргентинец зажег! Мало того, что он заставил Петрова забыть об атаке (это не самая сложная миссия, если что), так еще и зарядил 2 голевые передачи. И если первый навес превратился в гол, по большей части, стараниями Дзюбы, то пас на Мака - это настоящая конфетка. В чисто марикизиовском стиле. Кстати, итальянец никак не вылечит питерскую простуду, поэтому и смотрел матч с трибуны.

Мак разорвал Стоцкого и забил победный гол

И в этом заслуга не только лимита, из-за которого не сыграл Рамирес, но и самого Роберта. Словак и так обычно самый заряженный игрок "Зенита" на игру. А сегодня он вообще потрясал своей работоспособностью. Все атаки первого тайма питерцы продвигали именно через правый край. И надо сказать, что забегания Смольникова назвать помощью вряд ли получится.

Играй Рамирес с первых минут, вряд ли у Мака было бы столько свободы. Ему бы пришлось бегать назад за эквадорцем. Но это проблемы "Краснодара". И Роберт ими прекрасно воспользовался. Второму голу команды предшествовал могучий забег словацкого полузащитника, который способен стать одним из лидеров "Зенита". Чуть прибавить в стабильности надо, а остальные качества у Мака подходят под уровень Топ российского первенства.

"Краснодар" опять проигрывает топ-матч



Как же обижались краснодарские болельщики, когда утром в пятницу все обсуждали ничью "Спартака" с "Вильярреалом", а не их качественную победу над "Севильей". Просто южное негодование разрывало комментарии. Мол, команда хорошеет, идет вверху таблицы. Откуда такой игнор? Но, по всей видимости, "Краснодар" - такая команда, которая, как и счастье, любит тишину.

Разыгрывают они свои классные комбинации, забивают рабоной, но только сильно об этом не стоит говорить. Уж очень сглазгливо все у Галицкого. Как только появились суждения о лигочемпионских, да что там, о чемпионских амбициях "Краснодара", как только происходит встреча с лидером, результат тут же отворачивается. И есть же стеночки-забегания, есть удары, но почему счет не становится победным? "Краснодар" не научился выигрывать большие матчи. Мурад Мусаев только знает, как побеждать Юрия Семина. С другими тренерами топ-команд все сложно. А без больших побед, не будет золотых медалей.

Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Теги: Зенит Краснодар Мак
Сегодня, 19:32
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#6  Бриг   (Сегодня, 21:16)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
А без больших побед, не будет золотых медалей.....Это точно...С другой стороны,Краснодар играл без чистых напов..С Севильей прошло, с Зенитом уже не прокатило, учли питерцы..Надо было, изюминку, сюрприз приготовить...Но сложилось, как сложилось..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#5  Asstor  Евросоюз (Сегодня, 21:01)
  • +1
  •  (1)

Треть чемпионата позади. Зенит комфортно лидирует имея 6 очков отрыва от ближайшего Краснодара.
Регистрация: 24.10.2012 [жалоба]
#4  Черный Лис   (Сегодня, 20:14)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Потому что "Краснодар" едва не разорвал "Зенит" в первом тайме.

эээ...а три голевых момента Дриусси мне приснились?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#3  imaginary   (Сегодня, 20:01)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
не надо врать
Как же обижались краснодарские болельщики, когда утром в пятницу все обсуждали ничью "Спартака" с "Вильярреалом", а не их качественную победу над "Севильей".

во-первых не обижались, а возмущались
во-вторых не краснодарские болельщики, а все, кроме спартаковских
потому что всё спортивные сайты были забиты новостями о спартаке, который, кстати, стадион даже не собрал
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#2  Мизантроп  Деревня Гадюкино (Сегодня, 20:01)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Видимо, в первом тайме аффтор чего-то курнул и смотрел свой особый футбол, где Краснодар рвал Зенит, как бобик тряпку. К началу второго тайма отпустило и футбол резко поменялся. Надо менять поставщика - эта дурь уже не прёт laughing !
Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
#1  scorpion 69  колпино (Сегодня, 19:57)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
все верно
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
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