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Вратарь "Анжи": иногда реально не бывает денег и приходится сильно экономить

Вратарь "Анжи" Владимир Сугробов рассказал, как футболисты переживают тяжелую финансовую ситуацию в махачкалинском клуб, а также об обещании руководства в скором времени выплатить часть денег.

"Не буду скрывать, иногда реально не бывает денег и приходится сильно экономить. Но человек ко всему привыкает. Это все уже происходит с нами, и нам остается только еще больше разозлиться и работать на футбольном поле, а также думать о будущем и показывать результат, несмотря ни на что. В этом и проявляется сила: когда все плохо, взять и пахать еще больше. Человек и команда в целом всегда показывают свою истинную сущность в ситуациях, когда тяжело, а не когда все хорошо. От нас тут все равно ничего не зависит в плане финансов, поэтому мы стараемся принимать все как есть. А живут футболисты в таких ситуациях по-разному. Тяжело тем, у кого семьи, дети, у кого-то ипотеки, возможно, кредиты. Как-то выкручиваются. Это нынешние реалии нашего футбола.

Обстановка в клубе в принципе рабочая. Несмотря на то что мы выдвинули руководству ультиматум, мы работаем в прежнем режиме и показываем характер на поле, добываем очки. Ситуация такова, что у некоторых игроков нашей команды задолженность по зарплате составляет 6-7 месяцев. У тех, кто только с нового сезона в команде, уже четвертый месяц идет. Мы терпели и молча тренировались, шли навстречу руководству и проявляли понимание. Но решили, что дальше так продолжаться не может. И думаю, все это прекрасно понимали. Я думаю, что вся эта ситуация должна пойти на пользу всем. Возможно, кто-то захочет помочь. Возможно, руководство республики окажет нам поддержку.

Нам дали понять после ничейной игры с "Ахматом", что все будет хорошо, и после паузы на игры сборных, когда команда соберется, нам дадут часть денег. Мы надеемся на лучшее и настроены позитивно. Ждем игры с ЦСКА, и надеюсь, найдутся пути выхода из сложившейся ситуации.

Да, конечно, тяжело, когда долго не платят деньги, но я не избалован с детства и привык выдерживать разные ситуации. Поддержка близких людей очень важна для меня. В любом случае все, что ни делается, — к лучшему. И менять, клуб, конечно, никто не просит", - цитирует Сугробова Sport24.ru.
Теги: Анжи
Вчера, 23:38
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#3  Makc33   (Сегодня, 00:15)
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Цитата: robinzen
Бедненький, в загашнике ничего не отложил... видимо, и в клубе получал три копейки...

Или... замашки царские?

Легко говорить когда в твою помойку проложена газовая труба страны Я посмотрю как ты запоешь когда власть поменяется
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Вчера, 23:53)
  • +2
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Болеет за:
ЦСКА
ну получай как библиотекари или, не хочу никого обидеть, но уборщицы в школе. они ведь живут. да, не бмв х6, но ведь и семью могут содержать


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Вчера, 23:45)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Бедненький, в загашнике ничего не отложил... видимо, и в клубе получал три копейки...

Или... замашки царские?


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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