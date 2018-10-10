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Артем Милевский: уважаю Кокорина и Мамаева как футболистов

Знаменитый украинский нападающий Артем Милевский, выступающий за венгерскую "Кишварду", поделился мнением о произошедшем с форвардом Александром Кокориным и полузащитником Павлом Мамаевым.

Сообщалось, что футболисты напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака в одной из кофеен Москвы. Позже стало известно, что это не единственный эпизод, когда спортсмены решили проявить силу.

"Конечно, я уважаю Александра и Павла как футболистов. Рад, что Кокорин выздоровел и снова здорово играет за "Зенит". Частенько смотрю матчи петербуржцев. Саша с Дзюбой – классные нападающие. Но нельзя вернуть назад то, что произошло в кофейне. Как это возможно? Целый день появляются новые видеозаписи и новые моменты того самого утра. Но на видео, которое посмотрело уже миллионы людей, заметно, что Саша берет стул и лупасит этого Пака. Я там не был, поэтому не могу знать, из-за чего все это началось. И, если честно, не хочу вникать в эту ситуацию. Это не мое дело. Мы живем в XXI веке, везде есть камеры видеонаблюдения, везде снимают, после чего сливают записи в интернет. Еще раз повторю, что это не мое дело. В Москве есть кому разобраться", - цитирует Милевского "Матч ТВ".
Теги: Милевский Мамаев Кокорин
Сегодня, 00:04
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3
(1)
#3  tiki  Москва (Сегодня, 00:11)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Antip7
Рыбак рыбака..

но, как ни странно, вроде милевский в такое не влипал.
дважды влипнуть за одно утро.так и ладно б с прохожим, но тут с известными личностями.
талант, тут иначе не скажешь.
вот тут да, если кокорина и в 27 называют талантливым и перспективным, то видимо не в плане футбола.


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#2  stepanmlc   (Сегодня, 00:10)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
теперь надо спросить Алиева)


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#1  Antip7   (Сегодня, 00:09)
  • +2
  •  (2)
online

Рыбак рыбака..
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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