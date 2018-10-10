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Александр Кокорин отключил свои телефоны и не выходит на связь

Александр Кокорин отключил свои телефоны – до форварда "Зенита" не могут дозвониться ни представители клуба, ни правоохранительные органы.

Вчера телефон форварда еще работал – вечером до него дозвонились пранкеры, а сегодня игрок выключил телефон. Дозвониться до него представители клуба не могут.

Кокорин вчера удалился из WhatsAps.

Завтра вечером, в 17.00, начнется первая тренировка "Зенита" после небольшого отпуска.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин
Сегодня, 19:21
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23
(3)
#23  viktortsapkov   (Сегодня, 19:48)
  • -4
  •  (4)

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://numl.org/dWq
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#22  waldemar  воронеж (Сегодня, 19:40)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: идим1986ЦСКА
Загнобили идиоты человека...
А если найдут с веревкой, будут суды над всем по статье "доведение до самоубийства"?

Он ТРУС КАКАЯ ВЕРЕВКА?
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#21  realist12   (Сегодня, 19:39)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Рубин»
А Мамаев то допросился уже наверное.-хитрец.
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
#20  Савелий  Россия (Сегодня, 19:33)
  • +1
  •  (1)

Ходил по краю пропасти, теперь ещё наступил на лезвие ножа... Обкурился что ли?
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#19  сынок  CCCP (Сегодня, 19:33)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кот КБ Матроскин
хаха,
а следователем в их деле является болельщик "Спартака" Алексей Гурменко smile

не пишите вы ерунду...один дурень написал и все подхватили...
фото даже ни его
а на счет Кокорина...придет сегодня в ментовку
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#18  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 19:31)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
За административку только административное наказание

где административка, клоун?


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#17  Deny  Москва (Сегодня, 19:31)
  • +5
  •  (7)

Цитата: идим1986ЦСКА
Загнобили идиоты человека...
А если найдут с веревкой, будут суды над всем по статье "доведение до самоубийства"?

Такие самовлюбленные не вешаются...
Регистрация: 28.08.2008 [жалоба]
#16  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:31)
  • -3
  •  (5)

Цитата: идим1986ЦСКА
Загнобили идиоты человека...
А если

Это будет пипец. Уже не шутка.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#15  zenit47  СПБ (Сегодня, 19:30)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Kolpino2,
Хулиганство уже не административка
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#14  Gotikaoleg   (Сегодня, 19:29)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ФКСМ_1922
Ублюдок представил, что скоро станет петушком...

такие фотки с мамаевым я уже сомневаюсь что станет т.к. по ходу давно стал
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#13  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 19:29)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ссыкло laughing


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#12  liasport433   (Сегодня, 19:29)
  • -3
  •  (5)
online

мне кажется это уже ему приличный урок будет в жизни... Мне кажется что он хотел бы все вернуть
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#11  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 19:29)
  • -8
  •  (16)
online
Болеет за:
ЦСКА
Загнобили идиоты человека...
А если найдут с веревкой, будут суды над всем по статье "доведение до самоубийства"?
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#10  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 19:29)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
хаха,
а следователем в их деле является болельщик "Спартака" Алексей Гурменко smile



Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#9  zenit47  СПБ (Сегодня, 19:28)
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сейчас в Урале появиться Алексей Какарин
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#8  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:27)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ублюдок представил, что скоро станет петушком...


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#7  Deny  Москва (Сегодня, 19:27)
  • +2
  •  (4)

Хорошо позавтракал
Регистрация: 28.08.2008 [жалоба]
#6  Черный Лис   (Сегодня, 19:25)
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вчера телефон форварда еще работал – вечером до него дозвонились пранкеры, а сегодня игрок выключил телефон

Первая половина предложения объясняет вторую.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#5  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:25)
  • -11
  •  (13)

Билять .Как бы куйни не было. За административку только административное наказание. Все-таки Коко и за эту страну жопу рвал и мозга лишился от ударов по мячу во имя футбола.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#4  vitalii  moldova (Сегодня, 19:25)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
бухает!!
Регистрация: 28.12.2009 [жалоба]
#3  ajax101  Москва (Сегодня, 19:25)
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: realist12
Все в бега пошел. Ахереть.


Без инстаграмма долго не продержится... сам себя запостит и сдаст.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#2  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 19:24)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Русфутбол, организуйте хайповое голосование, куда он делся. laughing Свалил из страны, закопан в лесу, делает переливания крови, а белый лебедь на пруду (аля ЯПлакал). Варианты сами придумайте.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#1  realist12   (Сегодня, 19:23)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Рубин»
Все в бега пошел. Ахереть.
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
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