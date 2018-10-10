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Михаил Грушевский: очень надеюсь, что у Кокорина и Мамаева хватит мужества встать на колени и извиниться перед невинными людьми
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал скандал с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
- Скандал вокруг этих двоих футболистов возникает не в первый раз, но масштабы ранее были совсем иные. Удивлены ли вы происходящим?
Даже не знаю чего больше в моём восприятии этой истории: сожаления о том, что два талантливых футболиста сливают свою карьеру, или досады за то, как сейчас выглядит отечественный футбол. У нас в целом какие-то качели: до ЧМ - топовые шутки про бездарную сборную России, потом на наших глазах как на дрожжах растёт рейтинг национальной команды, её главного тренера и ведущих футболистов, они становятся заслуженными мастерами спорта, футбол становится интересным и для далёких ранее от этого вида спорта людей... и вот, совокупностью тупых поступков два человека дают козыри людям, которые скептически относятся к футболу в России.
И ладно речь шла бы о каких-то футболистишках... но ведь это мастера! С какими бы перепадами не развивались их карьеры, но это два футбольных таланта. И их поступок - это преступление! Ну как можно было вот так не реагировать на предыдущие сигналы?! Ну в 2016 году эти же ребята в Монте-Карло... после провала на Евро-2016... и они в новостных лентах, все косточки им перемывают, говорят об их доходах и способах кутить... Но то была детская шалость! А сейчас эти ребята попали просто в ад! И хочется спросить: вам не хватило 16-го года?! Вы не чувствовали предыдущих сигналов?!
Ну посмотрите вы на то, через что в этом году прошёл ваш товарищ Артём Дзюба. Вспомните, что было с ним в конце 2017 года, и в итоге чем всё закончилось: один из главных героев года в стране! И вместо того, чтобы брать пример с Дзюбы, Саша и Паша взяли пример непонятно с кого... люди шутят про недавний скандал вокруг Хабиба Нурмагомедова, и несмотря на то, что это UFC, даже здесь общественность поделилась на два лагеря. А тут... в каком состоянии нужно было находиться, чтобы сначала в "Сапсане" "отличиться", потом впятером отметелить водителя... ну как так можно?! Ну ответь словесно... во что они в итоге вляпались... мозгов совсем что ли нет?! А где были друзья этой шайки?! Почему никто не встал на пути и не остановил их?! Что делали окружавшие их, видимо, алчные девушки, которые не попытались как-то успокоить этих ребят?!
- Очень многие эксперты и болельщики сходятся во мнении, что эта история ударила по российскому футболу очень сильно...
Это действительно так! Более того, эта история в целом про наш футбол, про наш лимит на легионеров. Виталий Леонтьевич Мутко, дорогой вы наш! Прошёл ЧМ-2018, мы выступили успешно, страна сошла с ума и полюбила сборную! Вы большой молодец! А лимит, наверное, на этом отрезке нужен был... но нельзя откладывать это в долгий ящик. Нужно лишить привилегий по зарплате людей, которые имеют российский паспорт! Это унизительно для них самих, это неправильно и порочно. Можно как-то процесс отрегулировать, но в целом нужно сделать то, чтобы зарплаты были адекватными.
- Лимит на легионеров - зло?
Явное! В нынешнем виде лимит нужно менять, пересматривать, отменять - что угодно. Но это явное зло, которое породило иждивенчество. Которое породило гонку вооружений между отечественными клубами. Ещё когда Кокорин играл в "Динамо", была информация, что его зарплата равна 5 млн евро в год. Он со смеху помирал от этого, жизнь-то удалась! И всё что происходит сейчас - плоды вот этого безумия! Можно регулировать не только лимит, но и зарплаты, ввести внутренний финансовый fair play. В противном случае футболисты развращаются, да и социальная напряжённость тоже возникает, как мне кажется.
Конечно, футболисты должны зарабатывать много, это нормально, это адекватно, это рынок. Но сегодняшние зарплаты футболистов - это не рынок, это следствие той самой гонки бюджетов и финансовых вооружений. В нашем футболе в этом вопросе совсем иное положение дел, нежели в топ-чемпионатах Европы.
- То есть за историей Кокорина и Мамаева огромный букет проблем...
Именно! И сейчас два пьяных идиота закопали вполне перспективные карьеры. Опять же, вспоминаем последний год Дзюбы, вспоминаем через что он прошёл, и в итоге он стал национальным кумиром, национальным символом футбола. А то что сделали эти ребята... это ад! И мне безумно жалко Мамаева, с которым я знаком, и Кокорина, с которым в жизни никогда не общался. Я помню его в 2008 году в "Динамо", он только начинал... ну талантище, талантище! Человек не имеет права так бездарно распоряжаться богом подаренный талант.
- Сейчас идут серьёзные разговоры о тюремных сроках для Мамаева и Кокорина. Каким вам видится итог этой истории?
Я надеюсь, что обойдётся без реального срока. Надеюсь, что у этих людей будет хотя бы минимальный шанс не потерять себя полностью в жизни. Я очень надеюсь, что у них хватит мужества встать на колени и извиниться перед невинными и пострадавшими от их рук людьми... их избиение... это было омерзительно! Надеюсь, что у них хватит мужества извиниться перед футбольной общественностью, перед своими клубами, перед неравнодушными к российскому футболу, перед обывателями... но самое главное - пересмотреть свою жизнь, пересмотреть своё положение в российском обществе, к своему статусу.
С одной стороны, жаль. С другой - брезгливость, презрение. Не хочется добивать людей, кидать им в спину камни, но равнодушным тут быть нельзя! Это не история из категории "со всеми бывает". Весь российский футбол должен сделать из этой истории масштабные выводы, провести работу над имеющимися преференциями у российских игроков, они в них не нуждаются. Посмотрите на профессионализм Игоря Акинфеева, Романа Зобнина... посмотрите на тех, кто служит футболу, а потом на вот этих... настолько печально и тоскливо... страшновато от того, что позволили себе эти талантливые люди. Надеюсь, что их урок станет наукой для других.
- Скандал вокруг этих двоих футболистов возникает не в первый раз, но масштабы ранее были совсем иные. Удивлены ли вы происходящим?
Даже не знаю чего больше в моём восприятии этой истории: сожаления о том, что два талантливых футболиста сливают свою карьеру, или досады за то, как сейчас выглядит отечественный футбол. У нас в целом какие-то качели: до ЧМ - топовые шутки про бездарную сборную России, потом на наших глазах как на дрожжах растёт рейтинг национальной команды, её главного тренера и ведущих футболистов, они становятся заслуженными мастерами спорта, футбол становится интересным и для далёких ранее от этого вида спорта людей... и вот, совокупностью тупых поступков два человека дают козыри людям, которые скептически относятся к футболу в России.
И ладно речь шла бы о каких-то футболистишках... но ведь это мастера! С какими бы перепадами не развивались их карьеры, но это два футбольных таланта. И их поступок - это преступление! Ну как можно было вот так не реагировать на предыдущие сигналы?! Ну в 2016 году эти же ребята в Монте-Карло... после провала на Евро-2016... и они в новостных лентах, все косточки им перемывают, говорят об их доходах и способах кутить... Но то была детская шалость! А сейчас эти ребята попали просто в ад! И хочется спросить: вам не хватило 16-го года?! Вы не чувствовали предыдущих сигналов?!
Ну посмотрите вы на то, через что в этом году прошёл ваш товарищ Артём Дзюба. Вспомните, что было с ним в конце 2017 года, и в итоге чем всё закончилось: один из главных героев года в стране! И вместо того, чтобы брать пример с Дзюбы, Саша и Паша взяли пример непонятно с кого... люди шутят про недавний скандал вокруг Хабиба Нурмагомедова, и несмотря на то, что это UFC, даже здесь общественность поделилась на два лагеря. А тут... в каком состоянии нужно было находиться, чтобы сначала в "Сапсане" "отличиться", потом впятером отметелить водителя... ну как так можно?! Ну ответь словесно... во что они в итоге вляпались... мозгов совсем что ли нет?! А где были друзья этой шайки?! Почему никто не встал на пути и не остановил их?! Что делали окружавшие их, видимо, алчные девушки, которые не попытались как-то успокоить этих ребят?!
- Очень многие эксперты и болельщики сходятся во мнении, что эта история ударила по российскому футболу очень сильно...
Это действительно так! Более того, эта история в целом про наш футбол, про наш лимит на легионеров. Виталий Леонтьевич Мутко, дорогой вы наш! Прошёл ЧМ-2018, мы выступили успешно, страна сошла с ума и полюбила сборную! Вы большой молодец! А лимит, наверное, на этом отрезке нужен был... но нельзя откладывать это в долгий ящик. Нужно лишить привилегий по зарплате людей, которые имеют российский паспорт! Это унизительно для них самих, это неправильно и порочно. Можно как-то процесс отрегулировать, но в целом нужно сделать то, чтобы зарплаты были адекватными.
- Лимит на легионеров - зло?
Явное! В нынешнем виде лимит нужно менять, пересматривать, отменять - что угодно. Но это явное зло, которое породило иждивенчество. Которое породило гонку вооружений между отечественными клубами. Ещё когда Кокорин играл в "Динамо", была информация, что его зарплата равна 5 млн евро в год. Он со смеху помирал от этого, жизнь-то удалась! И всё что происходит сейчас - плоды вот этого безумия! Можно регулировать не только лимит, но и зарплаты, ввести внутренний финансовый fair play. В противном случае футболисты развращаются, да и социальная напряжённость тоже возникает, как мне кажется.
Конечно, футболисты должны зарабатывать много, это нормально, это адекватно, это рынок. Но сегодняшние зарплаты футболистов - это не рынок, это следствие той самой гонки бюджетов и финансовых вооружений. В нашем футболе в этом вопросе совсем иное положение дел, нежели в топ-чемпионатах Европы.
- То есть за историей Кокорина и Мамаева огромный букет проблем...
Именно! И сейчас два пьяных идиота закопали вполне перспективные карьеры. Опять же, вспоминаем последний год Дзюбы, вспоминаем через что он прошёл, и в итоге он стал национальным кумиром, национальным символом футбола. А то что сделали эти ребята... это ад! И мне безумно жалко Мамаева, с которым я знаком, и Кокорина, с которым в жизни никогда не общался. Я помню его в 2008 году в "Динамо", он только начинал... ну талантище, талантище! Человек не имеет права так бездарно распоряжаться богом подаренный талант.
- Сейчас идут серьёзные разговоры о тюремных сроках для Мамаева и Кокорина. Каким вам видится итог этой истории?
Я надеюсь, что обойдётся без реального срока. Надеюсь, что у этих людей будет хотя бы минимальный шанс не потерять себя полностью в жизни. Я очень надеюсь, что у них хватит мужества встать на колени и извиниться перед невинными и пострадавшими от их рук людьми... их избиение... это было омерзительно! Надеюсь, что у них хватит мужества извиниться перед футбольной общественностью, перед своими клубами, перед неравнодушными к российскому футболу, перед обывателями... но самое главное - пересмотреть свою жизнь, пересмотреть своё положение в российском обществе, к своему статусу.
С одной стороны, жаль. С другой - брезгливость, презрение. Не хочется добивать людей, кидать им в спину камни, но равнодушным тут быть нельзя! Это не история из категории "со всеми бывает". Весь российский футбол должен сделать из этой истории масштабные выводы, провести работу над имеющимися преференциями у российских игроков, они в них не нуждаются. Посмотрите на профессионализм Игоря Акинфеева, Романа Зобнина... посмотрите на тех, кто служит футболу, а потом на вот этих... настолько печально и тоскливо... страшновато от того, что позволили себе эти талантливые люди. Надеюсь, что их урок станет наукой для других.
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