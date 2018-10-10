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Михаил Грушевский: очень надеюсь, что у Кокорина и Мамаева хватит мужества встать на колени и извиниться перед невинными людьми

Михаил Грушевский: очень надеюсь, что у Кокорина и Мамаева хватит мужества встать на колени и извиниться перед невинными людьми Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал скандал с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

- Скандал вокруг этих двоих футболистов возникает не в первый раз, но масштабы ранее были совсем иные. Удивлены ли вы происходящим?

Даже не знаю чего больше в моём восприятии этой истории: сожаления о том, что два талантливых футболиста сливают свою карьеру, или досады за то, как сейчас выглядит отечественный футбол. У нас в целом какие-то качели: до ЧМ - топовые шутки про бездарную сборную России, потом на наших глазах как на дрожжах растёт рейтинг национальной команды, её главного тренера и ведущих футболистов, они становятся заслуженными мастерами спорта, футбол становится интересным и для далёких ранее от этого вида спорта людей... и вот, совокупностью тупых поступков два человека дают козыри людям, которые скептически относятся к футболу в России.

И ладно речь шла бы о каких-то футболистишках... но ведь это мастера! С какими бы перепадами не развивались их карьеры, но это два футбольных таланта. И их поступок - это преступление! Ну как можно было вот так не реагировать на предыдущие сигналы?! Ну в 2016 году эти же ребята в Монте-Карло... после провала на Евро-2016... и они в новостных лентах, все косточки им перемывают, говорят об их доходах и способах кутить... Но то была детская шалость! А сейчас эти ребята попали просто в ад! И хочется спросить: вам не хватило 16-го года?! Вы не чувствовали предыдущих сигналов?!

Ну посмотрите вы на то, через что в этом году прошёл ваш товарищ Артём Дзюба. Вспомните, что было с ним в конце 2017 года, и в итоге чем всё закончилось: один из главных героев года в стране! И вместо того, чтобы брать пример с Дзюбы, Саша и Паша взяли пример непонятно с кого... люди шутят про недавний скандал вокруг Хабиба Нурмагомедова, и несмотря на то, что это UFC, даже здесь общественность поделилась на два лагеря. А тут... в каком состоянии нужно было находиться, чтобы сначала в "Сапсане" "отличиться", потом впятером отметелить водителя... ну как так можно?! Ну ответь словесно... во что они в итоге вляпались... мозгов совсем что ли нет?! А где были друзья этой шайки?! Почему никто не встал на пути и не остановил их?! Что делали окружавшие их, видимо, алчные девушки, которые не попытались как-то успокоить этих ребят?!

- Очень многие эксперты и болельщики сходятся во мнении, что эта история ударила по российскому футболу очень сильно...

Это действительно так! Более того, эта история в целом про наш футбол, про наш лимит на легионеров. Виталий Леонтьевич Мутко, дорогой вы наш! Прошёл ЧМ-2018, мы выступили успешно, страна сошла с ума и полюбила сборную! Вы большой молодец! А лимит, наверное, на этом отрезке нужен был... но нельзя откладывать это в долгий ящик. Нужно лишить привилегий по зарплате людей, которые имеют российский паспорт! Это унизительно для них самих, это неправильно и порочно. Можно как-то процесс отрегулировать, но в целом нужно сделать то, чтобы зарплаты были адекватными.

- Лимит на легионеров - зло?

Явное! В нынешнем виде лимит нужно менять, пересматривать, отменять - что угодно. Но это явное зло, которое породило иждивенчество. Которое породило гонку вооружений между отечественными клубами. Ещё когда Кокорин играл в "Динамо", была информация, что его зарплата равна 5 млн евро в год. Он со смеху помирал от этого, жизнь-то удалась! И всё что происходит сейчас - плоды вот этого безумия! Можно регулировать не только лимит, но и зарплаты, ввести внутренний финансовый fair play. В противном случае футболисты развращаются, да и социальная напряжённость тоже возникает, как мне кажется.

Конечно, футболисты должны зарабатывать много, это нормально, это адекватно, это рынок. Но сегодняшние зарплаты футболистов - это не рынок, это следствие той самой гонки бюджетов и финансовых вооружений. В нашем футболе в этом вопросе совсем иное положение дел, нежели в топ-чемпионатах Европы.

- То есть за историей Кокорина и Мамаева огромный букет проблем...

Именно! И сейчас два пьяных идиота закопали вполне перспективные карьеры. Опять же, вспоминаем последний год Дзюбы, вспоминаем через что он прошёл, и в итоге он стал национальным кумиром, национальным символом футбола. А то что сделали эти ребята... это ад! И мне безумно жалко Мамаева, с которым я знаком, и Кокорина, с которым в жизни никогда не общался. Я помню его в 2008 году в "Динамо", он только начинал... ну талантище, талантище! Человек не имеет права так бездарно распоряжаться богом подаренный талант.

- Сейчас идут серьёзные разговоры о тюремных сроках для Мамаева и Кокорина. Каким вам видится итог этой истории?

Я надеюсь, что обойдётся без реального срока. Надеюсь, что у этих людей будет хотя бы минимальный шанс не потерять себя полностью в жизни. Я очень надеюсь, что у них хватит мужества встать на колени и извиниться перед невинными и пострадавшими от их рук людьми... их избиение... это было омерзительно! Надеюсь, что у них хватит мужества извиниться перед футбольной общественностью, перед своими клубами, перед неравнодушными к российскому футболу, перед обывателями... но самое главное - пересмотреть свою жизнь, пересмотреть своё положение в российском обществе, к своему статусу.

С одной стороны, жаль. С другой - брезгливость, презрение. Не хочется добивать людей, кидать им в спину камни, но равнодушным тут быть нельзя! Это не история из категории "со всеми бывает". Весь российский футбол должен сделать из этой истории масштабные выводы, провести работу над имеющимися преференциями у российских игроков, они в них не нуждаются. Посмотрите на профессионализм Игоря Акинфеева, Романа Зобнина... посмотрите на тех, кто служит футболу, а потом на вот этих... настолько печально и тоскливо... страшновато от того, что позволили себе эти талантливые люди. Надеюсь, что их урок станет наукой для других.
Теги: Грушевский Мамаев Кокорин
Сегодня, 20:03
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#13  Черный Лис   (Сегодня, 20:29)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: alexso
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК, ТОЛЬКО..... О ЧЕМ ОН ГОВОРИТ...... ДВОРНИКА, СЛЕСАРЯ ДАВНО БЫ УЖЕ ЗАКРЫЛИ...

сразу видно эксперта, имеющего 9 классов образования
любой дворник даже при отягчающих обстоятельствах получил бы условный срок
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#12  игра  г. Москва (Сегодня, 20:26)
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online

Встал на колени ударился лбом . Зажег свечи перд святым за здоровье, рыгнул и тут же забрала пресвятая чиновная инквизиция. Группа особоприближенных артистов взяла похоронный хор. Кот перекрестился- что ж.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#11  realist12   (Сегодня, 20:24)
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online
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: alexso
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК, ТОЛЬКО..... О ЧЕМ ОН ГОВОРИТ...... ДВОРНИКА, СЛЕСАРЯ ДАВНО БЫ УЖЕ ЗАКРЫЛИ...

Все зависит от статьи по которой будут судить. Если по 213 то даже дворника и слесаря по первой судимости осудили бы условно.
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
#10  alexso   (Сегодня, 20:21)
  • -2
  •  (2)

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК, ТОЛЬКО..... О ЧЕМ ОН ГОВОРИТ...... ДВОРНИКА, СЛЕСАРЯ ДАВНО БЫ УЖЕ ЗАКРЫЛИ...
Регистрация: 30.06.2016 [жалоба]
#9  Viper  Saint-Petersburg (Сегодня, 20:19)
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  •  (0)
online

Есть рассписание на неделю, кто когда ещё по этому поводу высказаться считает должным? Олег Попов, Ксения Бородина, Егор Крид, Монеточка и другие важные личности, которым внимания не хватает.


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
#8  xxd   (Сегодня, 20:19)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Zamba
где таких клоунов берут, им бы все на коленях каяться по поводу и без

Отсидят лет пять, потом пусть извиняются.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#7  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:17)
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online
Болеет за:
«Зенит»
где таких клоунов берут, им бы все на коленях каяться по поводу и без


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#6  Черный Лис   (Сегодня, 20:14)
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: КогдаУжеЭтоЗакончится
А что разве есть у ребят другой выход кроме полного покаяния пред всем честным народом?

Хм...получается чиновник минторга - эта старушка-процентщица наших дней...Тогда, по идее, вместо стула должен быть топор.
И на вечную ссылку - в ФК "Сибирь"
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#5  КогдаУжеЭтоЗакончится   (Сегодня, 20:09)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
А что разве есть у ребят другой выход кроме полного покаяния пред всем честным народом?
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
#4  Черный Лис   (Сегодня, 20:09)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Чиновники у нас в стране действительно, невинные как дети. Только конченный человек может обидить чиновника...Надо бы новую статью в УК внести, "Насилие над чиновниками" и приравнять к педофилии...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#3  diego milito 22   (Сегодня, 20:08)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Босх
отэтожиду торкануло....
клоун он ииесть клоун...


Им, либералам, по любому поводу и без повода-на колени и просить прощения. У попов, что ли научились.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#2  viktortsapkov   (Сегодня, 20:06)
  • -2
  •  (2)

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://numl.org/dWq
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#1  Босх  Россия (Сегодня, 20:05)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
отэтожиду торкануло....
клоун он ииесть клоун...


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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