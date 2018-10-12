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Черчесов не отходит от фирменной игры, но для неё не хватило кондиций
Российская сборная в Калининграде провела очередной матч в Лиге наций. Россияне сохранили за собой первое место в своей подгруппе, сыграв вничью со шведами. Обе команды, добравшиеся на чемпионате мира до четвертьфиналов, не сильно изменились со времён Мундиаля. Rusfootball.info изучил второй официальный матч сборной после ЧМ-2018.
Всего несколько месяцев назад сборные России и Швеции претендовали на то, чтобы стать открытиями чемпионата мира. Шведы не пустили на турнир Италию, а затем ещё и поспособствовали тому, что досрочно свои полномочия сложили немцы. Россияне за счёт самоотверженной игры и левой ноги Акинфеева убрали со своего пути испанцев. Да и в Сочи подопечные Станислава Черчесова были очень близки к тому, чтобы квалифицироваться в полуфинал. Тот матч хорошо помнит и автор этой статьи, который находился на «Фиште».
За последние месяцы российская сборная не сильно изменилась в плане построения игры. Гораздо более глобальные изменения произошли в плане кадрового состава. Сергей Игнашевич, Александр Самедов и Юрий Жирков приняли решение завершить карьеру в сборной. Недавно к ним присоединился и Игорь Акинфеев, сделавший пост номер один вакантным. В то же время Черчесов не стал менять то, что итак хорошо работало. По-прежнему во главу угла ставится работоспособность, высокий прессинг и минимизация ошибок в обороне. После Мундиаля россияне провели уже три матча, не потерпев ни одного поражения. С домашнего турнира хозяева взяли главное – позитивный настрой и уверенность в собственных силах, которые теперь здорово помогают.
Открытый вопрос
После того, как Акинфеев объявил об уходе из сборной, многие специалисты отдали пост номер один Андрею Лунёву из «Зенита». Тем не менее, судя по всему, теперь явного первого номера в сборной просто нет. Станислав Черчесов сделал выбор в пользу Гильерме, но вряд ли бы вызвало удивление появление в старте Лунёва или Антона Шунина. Все трое в настоящее время находятся примерно в одинаковой форме. Наверное, повлиял на выбор и тот факт, что Лунёв в последнем матче РПЛ получил небольшое повреждение.
Гильерме провёл неплохой матч, ошибившись лишь однажды, когда едва не выронил мяч в собственной вратарской во втором тайме. В остальном российский бразилец был надёжен, быстро вводил мяч в игру, пытаясь помочь в организации контратак. Впрочем, шведы тоже не слишком часто беспокоили нашего голкипера, поэтому вопрос о кандидатуре голкипера остаётся открытым. По такому матчу Гильерме явно нельзя назвать главным претендентом на роль основного вратаря.
Последствия ухода Игнашевича оказались более серьёзными, чем казалось
После чемпионата мира российской сборной вновь приходится привыкать к новой линии защитников. Сергей Игнашевич завершил карьеру, Илья Кутепов продолжает восстанавливаться после операции. Видимо, Черчесов собирается делать ставку на пару Джикия – Нойштедтер. Именно они занимали место в центре обороны уже в обоих матчах Лиги наций. Но есть одно но. Обоим явно не хватает навыка первого паса. Игнашевич умел здорово забросить мяч на Дзюбу на чужую половину поля. Джикия попробовал несколько раз сделать диагонали, после чего фактически отказался от этой затеи: обе попытки оказались неудачными, да ещё и едва не приводили к обрезам. Нойштедтер и вовсе предпочитал разбрасывать передачи по флангам и играть с помощью коротких пасов. Оба центрдефа российской сборной закончили с матч с показателями точности передач около 80%. Для сравнения, центральные защитники шведов Андреас Гранквист и Виктор Линделёф пасовали точнее. У Гранквиста показатель составляет более 84%, а у Линделёфа – почти 90%!
Отсутствие первого паса стала серьёзной проблемой для россиян. В те редкие моменты, когда шведы заигрывались впереди, наказать их было сложно. Как правило, российские футболисты искали Головина, надеясь, что тот сможет самостоятельно всё сделать. Окажись около своей штрафной Игнашевич, были бы куда более интересные варианты начала контратак.
Что касается непосредственно оборонительных функций Нойштедтера и Джикии, то с оговорками они с ними справляются. Один пропущенный мяч (и то со стандарта) в двух играх Лиги наций – красноречивое доказательство этого, хотя шведы могли и должны были подпортить статистику российской сборной в обороне.
Головин пока не в форме
В Калининграде российской сборной также очень не хватало настоящего Александра Головина. Один из героев чемпионата мира после турнира перешёл в «Монако», но получил ещё до старта сезона обидную травму, после чего выбыл примерно на месяц. Головин только начинает набирать кондиции, но видно, что бывшему «армейцу» это даётся непросто. Не способствует вере в собственные силы и игра «Монако»: монегаски провалили старт сезона, а Леонарду Жардим уже был отправлен в отставку. Не зря Станислав Черчесов недавно сказал, что Головину будет полезнее съездить в сборную, чем сидеть в своём клубе.
Наверное, Головин с ностальгией вспомнил минувший чемпионат мира. Вновь хавбек сумел превратиться в важнейшего игрока команды, через которого строятся едва ли не все атаки. Понятно, что в «Монако» ему ещё предстоит заработать авторитет среди партнёров по команде.
Но и в сборной России у Саши не всё получалось. Было заметно, что Головину не хватало сил, да и немного он «тянул на себя одеяло». Например, в первом тайме после классного перехвата в центре поля россияне организовали классную атаку 4 в 3, но Головин решил пробить сам вместо паса. Понятно, что хавбек «Монако» очень хотел забить, гол ему сейчас очень нужен. Но пока Головин не в порядке и это видно, несмотря на отличный показатель точности передач (92%), соответствующий статистике игроков «Реала» и «Барсы».
Ионов – лучшее, что появилось у сборной
Вряд ли игра сборной России чем-то удивила тех, кто давно наблюдает за командой Станислава Черчесова. Каноны главный тренер национальной команды не меняет, но сегодня, всё же, был один сюрприз. Алексей Ионов, который с «Ростовом» борется за места в еврокубковой зоне, здорово вошёл в игру. Крайний полузащитник скорее играл роль форварда, регулярно смещавшегося в центр за спину не слишком поворотливым защитникам шведов. Получился такой крайний инсайд-форвард, нацеленный исключительно на атаку. Учитывая, что внимание шведов было сосредоточено на Дзюбе и Черышеве, Ионов получал своё пространство. И именно у него был лучший и самый осмысленный шанс в первом тайме.
Появление Ионова добавило вариативности атаке сборной России. Если Черчесов сможет наладить взаимопонимание между крайним форвардом и игроками, которые должны снабжать его передачами, будет очень интересно.
Сели батарейки
По матчу со сборной Швеции бросилось в глаза и то, что россиянам не хватает «батареек». Играя в режиме нон-стоп с прошлого сезона, лидеры российской сборной явно подустали. Периодически подопечные Черчесова начинали откровенно останавливаться, шведы перехватывали инициативу и шли вперёд. В эти минуты наставник российской сборной выходил к бровке и недовольно выговаривал своим подопечным.
На чемпионате мира в России хозяева были самыми бегущими среди всех участников турнира. Черчесов требует от игроков постоянного движения, прессинга, способного заставить соперника ошибиться. Сейчас всё это не слишком работает: без оптимальной функциональной готовности ставить такую игру практически невозможно.
Впрочем, вряд ли болельщики, собравшиеся на стадионе в Калининграде, остались недовольны увиденным. У российских футболистов по-прежнему горят глаза, матч получился совершенно не скучным, да и национальная команда уверенно возглавляет турнирную таблицу в своей группе. Чего ещё можно желать?
Лига наций УЕФА
Лига B. Группа 2. 3 тур
Стадион: Калининград (Калининград, Россия)
Россия – Швеция 0:0
Россия: Гилерме, Нойштедтер, Джикия, Фернандес, Рауш, Зобнин, Газинский, Ионов (Кузяев, 76), Головин, Черышев (Заболотный, 87), Дзюба.
Швеция: Ольсен, Лустиг, Гранквист, Линделеф, Аугустинссон, Классон, Ларссон, Свенссон, Форсберг, Телин (Гвидетти, 71), Берг (Андерссон, 83).
Предупреждения: Аугустинссон, 31, Зобнин, 39, Газинский, 51, Джикия, 53.
Фото - "РИА"
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Всего несколько месяцев назад сборные России и Швеции претендовали на то, чтобы стать открытиями чемпионата мира. Шведы не пустили на турнир Италию, а затем ещё и поспособствовали тому, что досрочно свои полномочия сложили немцы. Россияне за счёт самоотверженной игры и левой ноги Акинфеева убрали со своего пути испанцев. Да и в Сочи подопечные Станислава Черчесова были очень близки к тому, чтобы квалифицироваться в полуфинал. Тот матч хорошо помнит и автор этой статьи, который находился на «Фиште».
За последние месяцы российская сборная не сильно изменилась в плане построения игры. Гораздо более глобальные изменения произошли в плане кадрового состава. Сергей Игнашевич, Александр Самедов и Юрий Жирков приняли решение завершить карьеру в сборной. Недавно к ним присоединился и Игорь Акинфеев, сделавший пост номер один вакантным. В то же время Черчесов не стал менять то, что итак хорошо работало. По-прежнему во главу угла ставится работоспособность, высокий прессинг и минимизация ошибок в обороне. После Мундиаля россияне провели уже три матча, не потерпев ни одного поражения. С домашнего турнира хозяева взяли главное – позитивный настрой и уверенность в собственных силах, которые теперь здорово помогают.
Открытый вопрос
После того, как Акинфеев объявил об уходе из сборной, многие специалисты отдали пост номер один Андрею Лунёву из «Зенита». Тем не менее, судя по всему, теперь явного первого номера в сборной просто нет. Станислав Черчесов сделал выбор в пользу Гильерме, но вряд ли бы вызвало удивление появление в старте Лунёва или Антона Шунина. Все трое в настоящее время находятся примерно в одинаковой форме. Наверное, повлиял на выбор и тот факт, что Лунёв в последнем матче РПЛ получил небольшое повреждение.
Гильерме провёл неплохой матч, ошибившись лишь однажды, когда едва не выронил мяч в собственной вратарской во втором тайме. В остальном российский бразилец был надёжен, быстро вводил мяч в игру, пытаясь помочь в организации контратак. Впрочем, шведы тоже не слишком часто беспокоили нашего голкипера, поэтому вопрос о кандидатуре голкипера остаётся открытым. По такому матчу Гильерме явно нельзя назвать главным претендентом на роль основного вратаря.
Последствия ухода Игнашевича оказались более серьёзными, чем казалось
После чемпионата мира российской сборной вновь приходится привыкать к новой линии защитников. Сергей Игнашевич завершил карьеру, Илья Кутепов продолжает восстанавливаться после операции. Видимо, Черчесов собирается делать ставку на пару Джикия – Нойштедтер. Именно они занимали место в центре обороны уже в обоих матчах Лиги наций. Но есть одно но. Обоим явно не хватает навыка первого паса. Игнашевич умел здорово забросить мяч на Дзюбу на чужую половину поля. Джикия попробовал несколько раз сделать диагонали, после чего фактически отказался от этой затеи: обе попытки оказались неудачными, да ещё и едва не приводили к обрезам. Нойштедтер и вовсе предпочитал разбрасывать передачи по флангам и играть с помощью коротких пасов. Оба центрдефа российской сборной закончили с матч с показателями точности передач около 80%. Для сравнения, центральные защитники шведов Андреас Гранквист и Виктор Линделёф пасовали точнее. У Гранквиста показатель составляет более 84%, а у Линделёфа – почти 90%!
Отсутствие первого паса стала серьёзной проблемой для россиян. В те редкие моменты, когда шведы заигрывались впереди, наказать их было сложно. Как правило, российские футболисты искали Головина, надеясь, что тот сможет самостоятельно всё сделать. Окажись около своей штрафной Игнашевич, были бы куда более интересные варианты начала контратак.
Что касается непосредственно оборонительных функций Нойштедтера и Джикии, то с оговорками они с ними справляются. Один пропущенный мяч (и то со стандарта) в двух играх Лиги наций – красноречивое доказательство этого, хотя шведы могли и должны были подпортить статистику российской сборной в обороне.
Головин пока не в форме
В Калининграде российской сборной также очень не хватало настоящего Александра Головина. Один из героев чемпионата мира после турнира перешёл в «Монако», но получил ещё до старта сезона обидную травму, после чего выбыл примерно на месяц. Головин только начинает набирать кондиции, но видно, что бывшему «армейцу» это даётся непросто. Не способствует вере в собственные силы и игра «Монако»: монегаски провалили старт сезона, а Леонарду Жардим уже был отправлен в отставку. Не зря Станислав Черчесов недавно сказал, что Головину будет полезнее съездить в сборную, чем сидеть в своём клубе.
Наверное, Головин с ностальгией вспомнил минувший чемпионат мира. Вновь хавбек сумел превратиться в важнейшего игрока команды, через которого строятся едва ли не все атаки. Понятно, что в «Монако» ему ещё предстоит заработать авторитет среди партнёров по команде.
Но и в сборной России у Саши не всё получалось. Было заметно, что Головину не хватало сил, да и немного он «тянул на себя одеяло». Например, в первом тайме после классного перехвата в центре поля россияне организовали классную атаку 4 в 3, но Головин решил пробить сам вместо паса. Понятно, что хавбек «Монако» очень хотел забить, гол ему сейчас очень нужен. Но пока Головин не в порядке и это видно, несмотря на отличный показатель точности передач (92%), соответствующий статистике игроков «Реала» и «Барсы».
Ионов – лучшее, что появилось у сборной
Вряд ли игра сборной России чем-то удивила тех, кто давно наблюдает за командой Станислава Черчесова. Каноны главный тренер национальной команды не меняет, но сегодня, всё же, был один сюрприз. Алексей Ионов, который с «Ростовом» борется за места в еврокубковой зоне, здорово вошёл в игру. Крайний полузащитник скорее играл роль форварда, регулярно смещавшегося в центр за спину не слишком поворотливым защитникам шведов. Получился такой крайний инсайд-форвард, нацеленный исключительно на атаку. Учитывая, что внимание шведов было сосредоточено на Дзюбе и Черышеве, Ионов получал своё пространство. И именно у него был лучший и самый осмысленный шанс в первом тайме.
Появление Ионова добавило вариативности атаке сборной России. Если Черчесов сможет наладить взаимопонимание между крайним форвардом и игроками, которые должны снабжать его передачами, будет очень интересно.
Сели батарейки
По матчу со сборной Швеции бросилось в глаза и то, что россиянам не хватает «батареек». Играя в режиме нон-стоп с прошлого сезона, лидеры российской сборной явно подустали. Периодически подопечные Черчесова начинали откровенно останавливаться, шведы перехватывали инициативу и шли вперёд. В эти минуты наставник российской сборной выходил к бровке и недовольно выговаривал своим подопечным.
На чемпионате мира в России хозяева были самыми бегущими среди всех участников турнира. Черчесов требует от игроков постоянного движения, прессинга, способного заставить соперника ошибиться. Сейчас всё это не слишком работает: без оптимальной функциональной готовности ставить такую игру практически невозможно.
Впрочем, вряд ли болельщики, собравшиеся на стадионе в Калининграде, остались недовольны увиденным. У российских футболистов по-прежнему горят глаза, матч получился совершенно не скучным, да и национальная команда уверенно возглавляет турнирную таблицу в своей группе. Чего ещё можно желать?
Лига наций УЕФА
Лига B. Группа 2. 3 тур
Стадион: Калининград (Калининград, Россия)
Россия – Швеция 0:0
Россия: Гилерме, Нойштедтер, Джикия, Фернандес, Рауш, Зобнин, Газинский, Ионов (Кузяев, 76), Головин, Черышев (Заболотный, 87), Дзюба.
Швеция: Ольсен, Лустиг, Гранквист, Линделеф, Аугустинссон, Классон, Ларссон, Свенссон, Форсберг, Телин (Гвидетти, 71), Берг (Андерссон, 83).
Предупреждения: Аугустинссон, 31, Зобнин, 39, Газинский, 51, Джикия, 53.
Фото - "РИА"
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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