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Артема Дзюбу растрогал видеоролик "Первого канала" (видео)

Нападающий "Зенита" и сборной России Артём Дзюба прокомментировал видеоролик "Первого канала", который анонсировал матч группового этапа Лиги наций со Швецией (0:0).

"Я был безумно тронут, когда посмотрел это видео, и рад, что мы смогли стать одним целым для того, чтобы каждый раз, выходя на поле, дарить вам эмоции счастья и улыбок на эти 90 минут. Спасибо вам за поддержку, всем и каждому!" — написал Дзюба в своём инстаграме.



Дзюба отыграл полный матч против Швеции, но результативными действиями не отметился.
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 08:55
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(0)
#3  91800bsp  Ставрополье (Сегодня, 10:27)
  • +1
  •  (3)

Цитата: checkmate
Какой идиотизм и позорище .

Творится в комментариях на сайте среди болельщиков Спартака


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 10:26)
  • +1
  •  (5)

checkmate,
А в чём именно идиотизм ,и позорище ?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  checkmate  checkmate (Сегодня, 10:03)
  • -5
  •  (7)
online

Какой идиотизм и позорище .
Регистрация: 21.02.2016 [жалоба]
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