Артема Дзюбу растрогал видеоролик "Первого канала" (видео)

View this post on Instagram

Я был безумно тронут, когда посмотрел это видео, и рад, что мы смогли стать одним целым для того, чтобы каждый раз выходя на поле дарить вам эмоции счастья и улыбок на эти 90 минут. Спасибо вам за поддержку, всем и каждому!