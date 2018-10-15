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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Президент "Урала": Кокорину уже в 20 лет такие деньжища платили… Так нельзя!
Президент "Урала" Григорий Иванов надеется, что футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина не посадят.
– Да Мамаев и Кокорин не правы на 100 процентов. Какие тут вопросы? Но наказание выносит суд, а не общественное мнение, которое уже их закопало. А футболисты они реально классные. Дай бог, чтобы образумились. Продолжили бы играть и радовали бы болельщиков. Никому нельзя желать тюрьмы. Не думаю, что она исправит. Я очень расстроился… Помню, с Сашкой Кокориным разговаривал в прошлом сезоне. Он нам тогда гол забил.
– О чем говорили?
– Это когда они с Дзюбой начали "усы" в социальных сетях показывать. Я ему: "Сань, зачем вы такое делаете. Прекращай. Чемпионат мира – это шанс нам всем поднять футбол на новый уровень". Он ответил, что все понимает. Да он нормальный парень. Видно, что Саша так мечтал сыграть на чемпионате мира… И тут травма, не получилось. Сейчас вроде вышел на поле, опять забивал. Вернулся и попал в историю. Нехорошо. Ему 27. Но ему уже лет в 20 такие деньжища стали платить!
Нельзя же так! Молодой пацан не знает, что с ними делать. Надо какой-то закон принять: чтобы родителям они деньги отдавали или чтобы сразу на книжку их переводить, а отдавать лет в 25. К примеру, ты на руки получаешь 100 тысяч, а остальные – потом, пусть в банке лежат. Серьезно, тяжело парням справиться с такими суммами. Есть еще одна проблема.
– Какая?
-Мамаев и Кокорин вроде уже взрослые люди. Но жизни-то они еще толком не знают. У них тренировки, тренировки, тренировки. И вот вокруг них появляются все эти "друзья", которые не подсказывают, как надо жить, а разводят на деньги. Столько всяких проходимцев кругом! Когда Кокорин и Мамаев попали в СИЗО, "друзья" сразу испарились. Немногие же их поддерживают. Вот в чем все дело то… Кокорин и Мамаев ведь еще в людях не научились разбираться, многие этим и пользуются.
"Спорт-Экспресс"
– Да Мамаев и Кокорин не правы на 100 процентов. Какие тут вопросы? Но наказание выносит суд, а не общественное мнение, которое уже их закопало. А футболисты они реально классные. Дай бог, чтобы образумились. Продолжили бы играть и радовали бы болельщиков. Никому нельзя желать тюрьмы. Не думаю, что она исправит. Я очень расстроился… Помню, с Сашкой Кокориным разговаривал в прошлом сезоне. Он нам тогда гол забил.
– О чем говорили?
– Это когда они с Дзюбой начали "усы" в социальных сетях показывать. Я ему: "Сань, зачем вы такое делаете. Прекращай. Чемпионат мира – это шанс нам всем поднять футбол на новый уровень". Он ответил, что все понимает. Да он нормальный парень. Видно, что Саша так мечтал сыграть на чемпионате мира… И тут травма, не получилось. Сейчас вроде вышел на поле, опять забивал. Вернулся и попал в историю. Нехорошо. Ему 27. Но ему уже лет в 20 такие деньжища стали платить!
Нельзя же так! Молодой пацан не знает, что с ними делать. Надо какой-то закон принять: чтобы родителям они деньги отдавали или чтобы сразу на книжку их переводить, а отдавать лет в 25. К примеру, ты на руки получаешь 100 тысяч, а остальные – потом, пусть в банке лежат. Серьезно, тяжело парням справиться с такими суммами. Есть еще одна проблема.
– Какая?
-Мамаев и Кокорин вроде уже взрослые люди. Но жизни-то они еще толком не знают. У них тренировки, тренировки, тренировки. И вот вокруг них появляются все эти "друзья", которые не подсказывают, как надо жить, а разводят на деньги. Столько всяких проходимцев кругом! Когда Кокорин и Мамаев попали в СИЗО, "друзья" сразу испарились. Немногие же их поддерживают. Вот в чем все дело то… Кокорин и Мамаев ведь еще в людях не научились разбираться, многие этим и пользуются.
"Спорт-Экспресс"
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