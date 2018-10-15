Владислав Радимов - Глушакову: рад видеть, приезжай еще

Главный тренер "Зенит-2" Владислав Радимов встретился с полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым.Сегодня Глушаков в составе красно-белых проиграл петербургской команде со счетом 0:1."Рад видеть, приезжай еще. 1:0!" - написал Радимов в инстаграме.