Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Владислав Радимов - Глушакову: рад видеть, приезжай еще

Главный тренер "Зенит-2" Владислав Радимов встретился с полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым.

Сегодня Глушаков в составе красно-белых проиграл петербургской команде со счетом 0:1.

"Рад видеть, приезжай еще. 1:0!" - написал Радимов в инстаграме.
Теги: Радимов Глушаков
Сегодня, 16:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 19:07)
  • -1
  •  (1)
online

шутники!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.