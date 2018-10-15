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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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16:18
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Защитник "Томи" Тихий: мы поедем на матч в Курск, но ждем реакции начальства на уровне губернатора (1)
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Гендиректор "Крыльев": санкции к Тигиеву и Башкирову применим, но расторгать контракты не будем (3)
Гендиректор "Крыльев": санкции к Тигиеву и Башкирову применим, но расторгать контракты не будем (3)
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Источник: по предварительному заключению в анализе Тигиева не обнаружено следов амфетамина (11)
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Молодежка "Спартака" с Глушаковым и Ещенко в составе проиграла своим сверстникам из "Зенита" (9)
Молодежка "Спартака" с Глушаковым и Ещенко в составе проиграла своим сверстникам из "Зенита" (9)
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Дмитрий Селюк: Семак много внимания уделяет воспитанию игроков, но за Кокориным он недосмотрел (15)
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Дмитрий Белоруков: если до 18 октября не начнут выплачивать деньги, на игру с ЦСКА мы не выйдем (27)
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Николай Зайцев: в Перми обещали, что с нами расстанутся красиво, но, красиво бывает только в песнях Меладзе (1)
Владислав Радимов - Глушакову: рад видеть, приезжай еще
Главный тренер "Зенит-2" Владислав Радимов встретился с полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым.
Сегодня Глушаков в составе красно-белых проиграл петербургской команде со счетом 0:1.
"Рад видеть, приезжай еще. 1:0!" - написал Радимов в инстаграме.
Сегодня Глушаков в составе красно-белых проиграл петербургской команде со счетом 0:1.
"Рад видеть, приезжай еще. 1:0!" - написал Радимов в инстаграме.
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