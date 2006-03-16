СМИ: адвокат Мамаева соврал судье в апелляции на арест

Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов сказал неправду в апелляционной жалобе на решение суда об аресте его подзащитного по делу о хулиганстве.Защита попросила об освобождении футболиста и разрешении находиться на тренировочной базе "горожан".Адвокат обосновал это тем, что в договоре Мамаева с клубом указан штраф за пропуск тренировок, который превышает его годовую зарплату.По информации источника, игрок "Краснодара" зарабатывает $230 тысяч в месяц, в то время как штраф за отсутствие футболиста на тренировке составляет $10 тысяч.