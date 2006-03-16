Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

СМИ: адвокат Мамаева соврал судье в апелляции на арест

Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов сказал неправду в апелляционной жалобе на решение суда об аресте его подзащитного по делу о хулиганстве.

Защита попросила об освобождении футболиста и разрешении находиться на тренировочной базе "горожан".

Адвокат обосновал это тем, что в договоре Мамаева с клубом указан штраф за пропуск тренировок, который превышает его годовую зарплату.

По информации источника, игрок "Краснодара" зарабатывает $230 тысяч в месяц, в то время как штраф за отсутствие футболиста на тренировке составляет $10 тысяч.

РИА Новости
Теги: Мамаев
Сегодня, 20:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
17
(4)
#17  sergoz  Калининград (Сегодня, 21:26)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
адвокат "тонулкин"(((


--------------------
12 лет рядом... зарегистрирован 16.03.2006г.
Регистрация: 16.03.2006 [жалоба]
#16  ajax101  Москва (Сегодня, 21:02)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Нельзя экономить на адвокатах!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#15  GPS   (Сегодня, 20:56)
  • 0
  •  (2)

А сколько пенни за несвоевременную уплату штрафа? Или санкции за неуплату?
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#14  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 20:49)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Эпичненькая подстава. Обнародовали бы контракт. Очень интересно почитать было бы. Штраф не за пропуск тренировки, а штраф за "не подобающее поведение и репутационный ущерб" должен быть.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#13  avnik  море (Сегодня, 20:46)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
А почему бы тебе не стать их адвокатом? Я тут уже вижу твою линию защиты. Может и прокатит )))


Я тут кого-то защищаю? Вы ошиблись - я разоблачитель. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#12  Медведь Русский   (Сегодня, 20:45)
  • 0
  •  (4)

Цитата: Михаил СПб
Не всё так просто. Штраф за отсутствие футболиста на тренировке составляет $10 тысяч. Сколько тренировок в месяц? Если одна тренировка в день, шесть дней в неделю, то это в среднем 25-27 тренировок или штраф 250 -270 тысяч долларов в месяц. А если две тренировки в день и без выходных - сумасшедшие деньги, как говорил А. Райкин.

и умножаем это на 12 месяцев, и получаем сумму штрафа больше зп. так что просто "звонко" подобранная формулировка
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#11  Михаил СПб  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:40)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Не всё так просто. Штраф за отсутствие футболиста на тренировке составляет $10 тысяч. Сколько тренировок в месяц? Если одна тренировка в день, шесть дней в неделю, то это в среднем 25-27 тренировок или штраф 250 -270 тысяч долларов в месяц. А если две тренировки в день и без выходных - сумасшедшие деньги, как говорил А. Райкин.
Регистрация: 21.10.2012 [жалоба]
#10  Сибирячок   (Сегодня, 20:38)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Barmaley
Ему надо срочно жилье приобретать в Москве.

Зачем? Съёмного официально жилья вполне достаточно и домашнего ареста с браслетом.

Цитата: avnik
Цитата: Сибирячок
господин Совравши.


А как по другому рассказать про величину зарплаты? ))) Как еще раз взбодрить народ? )))

А почему бы тебе не стать их адвокатом? Я тут уже вижу твою линию защиты. Может и прокатит )))
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#9  liasport433   (Сегодня, 20:35)
  • 0
  •  (4)
online

мдааа.... адвокат полный м...ак ..... мамаю теперь просто так не поверят.... только в минус сделал
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#8  Liberator  Монако (Сегодня, 20:34)
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Адвокат из системы Лукойла что ли,неуч? satisfied
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
#7  Barmaley   (Сегодня, 20:30)
  • -1
  •  (3)
online

А на допросы его что будут на частном самолете возить? Ему надо срочно жилье приобретать в Москве. Там в УПК написано, что если он в командировке или в отпуске, то будет отказ в апелляции, если жить негде. Куда повестки-то присылать? Можно его к маме Кокорина поселить, но думаю что она его прямо на пороге и придушит.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 20:28)
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
уверен в бездарности адвокатов Мамйки и Кокоши на все 146%. Делать упор на деньгах - это самая большая глупость, о чём и говорят результаты.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  avnik  море (Сегодня, 20:27)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
господин Совравши.


А как по другому рассказать про величину зарплаты? ))) Как еще раз взбодрить народ? )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#4  Frankenstein   (Сегодня, 20:26)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
отправить к Мамаеву
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#3  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 20:25)
  • +2
  •  (6)

Он думал ,что это не проверят? Да и причем тут какая зарплата и штраф!? Посадили за дело ,пусть сидит.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 20:25)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Адвокатишка, блин, взял и Мамайку подставил, бездарь.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 20:24)
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
господин Совравши.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.