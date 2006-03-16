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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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СМИ: адвокат Мамаева соврал судье в апелляции на арест
Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов сказал неправду в апелляционной жалобе на решение суда об аресте его подзащитного по делу о хулиганстве.
Защита попросила об освобождении футболиста и разрешении находиться на тренировочной базе "горожан".
Адвокат обосновал это тем, что в договоре Мамаева с клубом указан штраф за пропуск тренировок, который превышает его годовую зарплату.
По информации источника, игрок "Краснодара" зарабатывает $230 тысяч в месяц, в то время как штраф за отсутствие футболиста на тренировке составляет $10 тысяч.
РИА Новости
Защита попросила об освобождении футболиста и разрешении находиться на тренировочной базе "горожан".
Адвокат обосновал это тем, что в договоре Мамаева с клубом указан штраф за пропуск тренировок, который превышает его годовую зарплату.
По информации источника, игрок "Краснодара" зарабатывает $230 тысяч в месяц, в то время как штраф за отсутствие футболиста на тренировке составляет $10 тысяч.
РИА Новости
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