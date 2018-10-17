Rusfootball.info вошел в 10-ку самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за III квартал 2018 года

Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за III квартал 2018 годЛидеры медиарейтинга – газета Спорт-Экспресс, а также интернет-ресурсы Rsport.ria.ru и Championat.com. Впервые в десятка вошел порталТОП-20 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли по индексу цитирования:1.Спорт-Экспресс - 3 648,242.Rsport.ria.ru - 2 543,423.Championat.com - 1 927,424.Sport24.ru - 1 878,295.Матч ТВ - 1 247,156.Матч Премьер - 807,237.Советский спорт - 362,198.Sports.ru - 343,339.Sport-express.ru - 316,71Индекс Цитируемости – интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Влиятельность источника рассчитывается на момент публикации ссылки.ИЦ рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов 46 500 открытых источников. Во избежание самоцитирования анализа исключены ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, также объединенные единым брендом и редакцией. Не учитываются показатели посещаемости, тиража или аудитории.Под ссылками подразумеваются упоминания источника в контексте всех возможных словосочетаний: «в газете … опубликовано интервью», «по сообщению…», «как передали…», «по материалам…» и т.п., а также гиперссылки в интернет-изданиях. При обработке результатов учитывается написание упоминаемого источника и вариативность синонимичного ряда.Индекс является инструментом для решения задач пресс-служб, а также используется участниками медиаотрасли в качестве одного из критериев оценки опубликованных материалов.Рейтинги по ИЦ публикуются с периодичностью: месяц, квартал, год.