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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Rusfootball.info вошел в 10-ку самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за III квартал 2018 года
Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за III квартал 2018 год
Лидеры медиарейтинга – газета Спорт-Экспресс, а также интернет-ресурсы Rsport.ria.ru и Championat.com. Впервые в десятка вошел портал Rusfootball.info
ТОП-20 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли по индексу цитирования:
1.Спорт-Экспресс - 3 648,24
2.Rsport.ria.ru - 2 543,42
3.Championat.com - 1 927,42
4.Sport24.ru - 1 878,29
5.Матч ТВ - 1 247,15
6.Матч Премьер - 807,23
7.Советский спорт - 362,19
8.Sports.ru - 343,33
9.Sport-express.ru - 316,71
10.Rusfootball.info - 316,16
Индекс Цитируемости – интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Влиятельность источника рассчитывается на момент публикации ссылки.
ИЦ рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов 46 500 открытых источников. Во избежание самоцитирования анализа исключены ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, также объединенные единым брендом и редакцией. Не учитываются показатели посещаемости, тиража или аудитории.
Под ссылками подразумеваются упоминания источника в контексте всех возможных словосочетаний: «в газете … опубликовано интервью», «по сообщению…», «как передали…», «по материалам…» и т.п., а также гиперссылки в интернет-изданиях. При обработке результатов учитывается написание упоминаемого источника и вариативность синонимичного ряда.
Индекс является инструментом для решения задач пресс-служб, а также используется участниками медиаотрасли в качестве одного из критериев оценки опубликованных материалов.
Рейтинги по ИЦ публикуются с периодичностью: месяц, квартал, год.
"Медиалогия"
Лидеры медиарейтинга – газета Спорт-Экспресс, а также интернет-ресурсы Rsport.ria.ru и Championat.com. Впервые в десятка вошел портал Rusfootball.info
ТОП-20 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли по индексу цитирования:
1.Спорт-Экспресс - 3 648,24
2.Rsport.ria.ru - 2 543,42
3.Championat.com - 1 927,42
4.Sport24.ru - 1 878,29
5.Матч ТВ - 1 247,15
6.Матч Премьер - 807,23
7.Советский спорт - 362,19
8.Sports.ru - 343,33
9.Sport-express.ru - 316,71
10.Rusfootball.info - 316,16
Индекс Цитируемости – интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Влиятельность источника рассчитывается на момент публикации ссылки.
ИЦ рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов 46 500 открытых источников. Во избежание самоцитирования анализа исключены ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, также объединенные единым брендом и редакцией. Не учитываются показатели посещаемости, тиража или аудитории.
Под ссылками подразумеваются упоминания источника в контексте всех возможных словосочетаний: «в газете … опубликовано интервью», «по сообщению…», «как передали…», «по материалам…» и т.п., а также гиперссылки в интернет-изданиях. При обработке результатов учитывается написание упоминаемого источника и вариативность синонимичного ряда.
Индекс является инструментом для решения задач пресс-служб, а также используется участниками медиаотрасли в качестве одного из критериев оценки опубликованных материалов.
Рейтинги по ИЦ публикуются с периодичностью: месяц, квартал, год.
"Медиалогия"
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