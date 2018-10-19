Кокорин ответил на письмо в СИЗО, пожелав "Локомотиву" удачи в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 2 2 0 0 4 0 +4 6
2 Атлетико 2 2 0 0 5 2 +3 6
3 Брюгге 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Монако 2 0 0 2 1 5 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 Интер 2 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 ПСВ 2 0 0 2 1 6 -5 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 2 1 1 0 1 0 +1 4
2 Ливерпуль 2 1 0 1 3 3 0 3
3 ПСЖ 2 1 0 1 8 4 +4 3
4 Црвена Звезда 2 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 Шальке 04 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Галатасарай 2 1 0 1 3 1 +2 3
4 Локомотив 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 2 1 1 0 4 1 +3 4
2 Бавария 2 1 1 0 3 1 +2 4
3 Бенфика 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 2 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Лион 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 Манчестер Сити 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Шахтёр 2 0 2 0 4 4 0 2
4 Хоффенхайм 2 0 0 1 3 4 -1 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЦСКА 2 1 1 0 3 2 +1 6
2 Реал 2 1 0 1 3 1 +2 3
3 Рома 2 1 0 1 5 3 +2 3
4 Виктория 2 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 Манчестер Юнайтед 2 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 2 0 1 1 0 2 -2 1
4 Янг Бойз 2 0 0 2 0 6 -6 0

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Кокорин ответил на письмо в СИЗО, пожелав "Локомотиву" удачи в Лиге чемпионов

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин ответил на письмо, которое пришло ему в СИЗО от Станислава Меринова.

"Станислав, привет. Спасибо за слова поддержки. Завтра я должен попасть в тренажерный зал, потом расскажу, что там есть. "Локо" удачи в Лиге чемпионов", - говорится в письме.

Теги: Кокорин Локомотив
Сегодня, 20:10
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#8  fd65   (Сегодня, 21:44)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Я был изначально за то, чтобы они сели...., но с прошествием времени понимаю, что два молодых долбое#ба, два таланта не должны сесть...., в противном случае , сажать нужно каждого второго в России...., с кем не бывало. Надеюсь 2 месяца в СИЗО будет для них хорошим уроком на всю жизнь...
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#7  Barmaley   (Сегодня, 21:43)
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А что за подпись у него? Какая-то жопа с членом.Или это послание мамаю?

Цитата: ПавКо
уже замбала эта сага, млять rage
- плати отступные, кайся на камеры перед народом и куячь дальше свои мульёны, епт

(жаль мальчишек, кто стремился походить на таких "лидеров", нах!!!)

Мальчишки в наше время приходили играть на призы "Кожаный мяч. И самый желанный приз был кожаный мяч без шнуровки. А сейчас приз- хороший контракт. А путь к нему деньги родителей. У кого есть бабло, будут в академиях учиться. У кого нет денег, смотреть как Кокорны кайфуют.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#6  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:20)
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Цитата: shtorling1
да заипали уже с этим СИЗО!!!!

Что показывают, то и обсуждаем. Зенит мало показывают, мало кто его игры видит, вот и мало обсуждают. Кокорина каждый день показывают, вот и обсуждаем.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#5  Saveger  СПб (Сегодня, 20:50)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
бабенку-то себе найдет по переписке, чтобы потом к ней рвануть после отсидки?


--------------------
Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#4  Roman Padet   (Сегодня, 20:34)
  • -1
  •  (1)

Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info
Регистрация: 19.10.2018 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 20:33)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Благодаря Мамаеву и Кокорину, все юзеры сайта скоро будут знать УК РФ, УПК , уклад жизни в СИЗО и жить начнут по понятиям.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  ПавКо  Тушино-М (Сегодня, 20:19)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
уже замбала эта сага, млять rage
- плати отступные, кайся на камеры перед народом и куячь дальше свои мульёны, епт

(жаль мальчишек, кто стремился походить на таких "лидеров", нах!!!)


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
#1  shtorling1  Санкт-петербург (Сегодня, 20:15)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
да заипали уже с этим СИЗО!!!!
Регистрация: 7.12.2016 [жалоба]
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