Кокорин ответил на письмо в СИЗО, пожелав "Локомотиву" удачи в Лиге чемпионов

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|2
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|Атлетико
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|Брюгге
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|Монако
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|1
|5
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|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
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|Барселона
|2
|2
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|4
|ПСВ
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Наполи
|2
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|1
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|+1
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|Ливерпуль
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|ПСЖ
|2
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|+4
|3
|4
|Црвена Звезда
|2
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
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|Поражения
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
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|Ничьи
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|Забито
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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Кокорин ответил на письмо в СИЗО, пожелав "Локомотиву" удачи в Лиге чемпионов
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин ответил на письмо, которое пришло ему в СИЗО от Станислава Меринова.
"Станислав, привет. Спасибо за слова поддержки. Завтра я должен попасть в тренажерный зал, потом расскажу, что там есть. "Локо" удачи в Лиге чемпионов", - говорится в письме.
"Станислав, привет. Спасибо за слова поддержки. Завтра я должен попасть в тренажерный зал, потом расскажу, что там есть. "Локо" удачи в Лиге чемпионов", - говорится в письме.
Кокорин молодец какой, реально отвечает людям на письма! pic.twitter.com/MbuDhjxaVF— Дмитрий Егоров (@edim_sport) October 19, 2018
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