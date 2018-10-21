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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Вчера, 23:54
Массимилиано Аллегри: скудетто выигрывают и проигрывают в таких матчах, как с "Дженоа" (1)
Массимилиано Аллегри: скудетто выигрывают и проигрывают в таких матчах, как с "Дженоа" (1)
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Лионель Месси получил травму в матче против "Севильи" (1)
Лионель Месси получил травму в матче против "Севильи" (1)
Вчера, 23:04
Маурицио Сарри стал первым тренером в истории "Челси", не проигравшим в девяти стартовых матчах
Маурицио Сарри стал первым тренером в истории "Челси", не проигравшим в девяти стартовых матчах
"Спартак" - "Арсенал": Зе Луиш и Адриано сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы "Спартака" и тульского "Арсенала" на матч 11-го тура чемпионата России.
"Спартак": Максименко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Петкович, Ташаев, Ерёменко, Зобнин, Фернандо, Зе Луиш, Адриано.
Запасные: Ребров, Джикия, Мамин, Рассказов, Самедов, Ананидзе, Тимофеев, Мельгарехо, Ломовицкий, Игнатов, Ханни, Прошляков.
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Мирзов, Лесовой, Костадинов, Джорджевич, Ожегович.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Денисов, Сокол, Крикуненко, Горбатенко, Ткачёв, Ивакин, Хлусевич, Аджоев, Кангва.
"Спартак": Максименко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Петкович, Ташаев, Ерёменко, Зобнин, Фернандо, Зе Луиш, Адриано.
Запасные: Ребров, Джикия, Мамин, Рассказов, Самедов, Ананидзе, Тимофеев, Мельгарехо, Ломовицкий, Игнатов, Ханни, Прошляков.
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Мирзов, Лесовой, Костадинов, Джорджевич, Ожегович.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Денисов, Сокол, Крикуненко, Горбатенко, Ткачёв, Ивакин, Хлусевич, Аджоев, Кангва.
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