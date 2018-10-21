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"Спартак" - "Арсенал": Зе Луиш и Адриано сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы "Спартака" и тульского "Арсенала" на матч 11-го тура чемпионата России.

"Спартак": Максименко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Петкович, Ташаев, Ерёменко, Зобнин, Фернандо, Зе Луиш, Адриано.

Запасные: Ребров, Джикия, Мамин, Рассказов, Самедов, Ананидзе, Тимофеев, Мельгарехо, Ломовицкий, Игнатов, Ханни, Прошляков.

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Мирзов, Лесовой, Костадинов, Джорджевич, Ожегович.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Денисов, Сокол, Крикуненко, Горбатенко, Ткачёв, Ивакин, Хлусевич, Аджоев, Кангва.
Теги: Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 15:26
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13
(2)
#13  К.А.  Столица (Сегодня, 16:25)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Ну теперь посмотрим ваш второй проплаченный матч

в первом то понятно,а кому в этом матче газпрём заплатил?"Спартаку" ,чтобы тот притормозил арсенал и облегчил вам с ними борьбу за выживание ,или арсеналу,чтобы он остановил "Спартак" и вы смогли бы наконец то попасть хотя бы в тройку? joy joy


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#12  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 16:24)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надоел макаронник хуже горькой редьки с туссовкой состава как малахольный или как ребенок не знает какую игрушку выбрать на ветрине.

Цитата: Победоносный Зенит
Ну теперь посмотрим ваш второй проплаченный матч


Сегодня подвал вас унизил ниже плинтуса.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#11  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:17)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну теперь посмотрим ваш второй проплаченный матч


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#10  trachok   (Сегодня, 16:08)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
ИТБ2 (1) за 3,1, шикарный вариант
Регистрация: 12.05.2013 [жалоба]
#9  Riders1990  bunker (Сегодня, 16:06)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Каррера видимо весь сезон будет состав тасавать.Может справа массажиста еще попробуем?)Может он не хуже Петковича


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#8  Makc33   (Сегодня, 15:59)
  • +3
  •  (7)

Цитата: zenitchik123
Цитата: oksva
Что это ?

свинойоб

Ну что проепало Динамо? Я ж тебе говорил
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#7  nevada007   (Сегодня, 15:59)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
Что это ? Я окуеваю от состава . Сколько сегодня " привезёт " Петкович , прежде чем его поменяют ? Ну , Карерра , шокировал .

ты куей сколько угодно, но голову на плечах надо иметь!!! у Спартака в ближайшее 10 дней 4 матча... 2 подряд из них в гостях с рейнджерс и рубином.... все ещё успеют наиграться... молодец Каррера, вперед Спартак!
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
#6  Gerolsteiner 1001  Gеrmany (Сегодня, 15:56)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Петкович , Комбаров , Кутепов в старте ???Массимо ты что охренел ???!!! Ну ладно ещё Комбаров , но Кутепов способен играть 90минут ? про Петковича вообще молчу ...(((
Или решил атакой Арсенал задавить ? Чтоб своя защита не напрегалась ? Ну - ну ? Посмотрим конечно ...
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
#5  trent   (Сегодня, 15:56)
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenitchik123
Цитата: oksva
Что это ?

свинойоб

бомжеёёб только что состоялся... laughing


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Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
#4  zenitchik123   (Сегодня, 15:54)
  • -10
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
Что это ?

свинойоб
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#3  Серж LSV  Москва (Сегодня, 15:48)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Джикия и Рассказов отдыхают перед лигой
Регистрация: 27.11.2017 [жалоба]
#2  Den Garos   (Сегодня, 15:40)
  • -4
  •  (4)

Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#1  oksva  Спб (Сегодня, 15:33)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Что это ? Я окуеваю от состава . Сколько сегодня " привезёт " Петкович , прежде чем его поменяют ? Ну , Карерра , шокировал .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
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