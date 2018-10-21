"Спартак" забил с игры. Наконец-то! Но в защите по-прежнему тихий ужас...

Перемены в обороне

Еременко - лучший и самый необходимый "Спартаку" игрок

Решения тренера были провальными

Адриано и Зе Луиш сыграли вместе, но не как два полноценных нападающих

Шанс упущен - Ташаев не доказал, что он заслуживает место в старте

Забивать с игры начали, но пропускать и проигрывать не перестали