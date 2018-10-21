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Екатеринбург Уфа
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"Спартак" забил с игры. Наконец-то! Но в защите по-прежнему тихий ужас...
Дубль Зе Луиша был хорошей заявкой на победу, но ошибки игроков обороны перечеркнули все старания нападающего - "Спартак" проиграл третий домашний матч подряд. Rusfootball.info рассуждает о причинах поражения от "Арсенала", о важности Еременко и о провальных решениях Карреры.
Паузы на игры национальных сборных вносит коррективы в работу любой команды из верхней части таблицы в любом из топовых чемпионатов Европы. "Спартак", само собой, не является исключением, а потому нет никакого удивления в том, что сегодня Каррера произвел заметные перестановки в составе. Свой отдых получили Джикия и Рассказов. Их место заняли те парни, которые оправились от травм и которым на данный момент игровая практика нужна куда больше - Кутепов и Петкович.
Нет неожиданности и в том, что в основе "красно-белых" оказался Еременко. Роман - тот самый плеймейкер, которого так не хватает нынешнему "Спартаку". Он, конечно, еще не готов играть все 90 минут, но его нынешняя форма вполне позволяет ему попадать в стартовый состав и на хорошем уровне отыгрывать чуть меньше часа. Сегодня он отличился целым рядом полезных действий. Главными из них стали заброс на Луиса Адриано в первой голевой атаке и мощным удар с правого угла штрафной. Интеллект, техника и культура паса Еременко существенно улучшают игру "Спартака" в атаке.
Особо отчетливо значимость Романа проявилась во втором тайме - после того, как он был заменен. В атаке у "красно-белых" перестало получаться практически все. Без диспетчерских способностей Еременко мяч не доходил ни до нападающего, ни до фланговых игроков. А если и доходил, то ничего особо опасного из этого не рождалось. "Спартак" крайне остро нуждается в наличии своего финского полузащитника на протяжении всего матча.
И дело ведь не только в развитии атак. Вышедший вместо Еременко Игнатов заставил задуматься о том, что для футболиста их амплуа важно не допускать ошибок в передачах на начальной стадии, ведь они приводят к печальным последствиям. Роман критических огрехов не допускал, а молодой Михаил, по сути, привез третий мяч в ворота Максименко. Да, можно винить Кутепова, который не смог остановить Мирзова, но гол пришел не после этого, а после того, как Игнатов сделал неточный пас и просто подарил мяч "Арсеналу".
Замены Карреры, впрочем, можно вообще выделить в отдельную причину сегодняшнего поражения. Логику Массимо можно понять, но ее нельзя не критиковать из-за итогового счета. О результативной ошибке Игнатова мы уже поговорили. Ломовицкий и Ханни следующие на очереди. Хотя фактически про их выступление и сказать нечего. Они никак не усилили игру команды. При этом не совсем понятно, почему был сделан выбор именно в их пользу. Ломовицкий давненько не показывал чего-то выдающегося, а Самедов, например, уже устал ждать своего шанса. Ханни лучше играет в центре, но Каррера упрямо выпускает его на фланг, хотя в запасе есть тот же классический краек Мельгарехо.
Впрочем, вернемся к стартовому выбору итальянского тренера. Интересно, что в игре против "Арсенала" Каррера решил прибегнуть к нечастому для себя ходу. С первых минут одновременно вышли и Луис Адриано, и Зе Луиш. Схема, правда, осталась неизменной - Луис Адриано выполнял роль флангового атакующего инсайда, а не полноценного второго форварда. В первые минут 30 задумка себя полностью оправдывала. Бразилец даже отдал на кабо-вердинца голевую передачу, что привело к первому голу "Спартака" с игры в этом чемпионате. Историческое достижение, чего уж стесняться.
Но затем что-то пошло не так. Луис Адриано, в частности, перестал открываться в нужные зоны, перестал понимать партнеров и стал совершать много брака в передачах. Возможно, это связано с ухудшением игры всей команды в целом. Все-таки и Зе Луиш во втором тайме был не очень хорош. После своего второго гола он ни разу не угрожал воротам "Арсенала". В этой ситуации я не завидую тем, кто будет выставлять оценки игрокам атакующей линии - с одной стороны, у них есть результативные действия, с другой стороны, вторая половина встречи стала провалом.
Еще одним нестандартным решением от Карреры стал выход в основе Ташаева. Но здесь мы вряд ли сможем отметить что-то положительное. Александр провел откровенно плохой матч, уйдя в тень и не выходя из нее на протяжении всех отведенных ему 72-х минут. Поклонники Ташаева, конечно, могут возразить и сказать, что он принял участие в первой голевой атаке "Спартака", но давайте будем объективны - его вклад не более, чем обыденная передача на Еременко. Сегодняшнее выступление Александра становится аргументом для того, чтобы Каррера в следующий раз оставил его в запасе.
Если бы "Спартак" сегодня весь матч играл так, как в первые полчаса, то мы не имели бы повода говорить о неприятностях. Но ближе к концу первого тайма "красно-белые" позволили себе легкую расслабленность, которая, как кажется, положила начало итоговому поражению. По сути, команда Карреры сама себе привезла первый гол и сама вселила уверенность в игроков "Арсенала". Последующие два взятия ворот Максименко тоже были из разряда подаренных сопернику. В обороне у "Спартака" продолжает царить бардак.
Ошибаются абсолютно все. Не часто, не постоянно, но так метко, что это приводит к поражению. Взять, например, Кутепова. Хорошо останавливал "тульских" нападающих, но затем не смог сдержать Костадинова и зачем-то срубил его в своей штрафной - вот уже и 1:1. Боккетти сделал бестолковый заброс вперед, который привел к потере, а затем дал мячу пройти мимо себя на Лесового - вот и 2:2. Процесс изменения счета на 2:3 мы уже рассмотрели выше. Тихий ужас в обороне "Спартака" уже не первый раз приводит к большому количеству пропущенных мячей и к крайне неприятному поражению. И что толку от того, что столичная команда наконец-то начала забивать с игры?
Все фото: Официальный сайт ФК "Спартак"
Иван Долинин, Rusfootball.info
Перемены в обороне
Паузы на игры национальных сборных вносит коррективы в работу любой команды из верхней части таблицы в любом из топовых чемпионатов Европы. "Спартак", само собой, не является исключением, а потому нет никакого удивления в том, что сегодня Каррера произвел заметные перестановки в составе. Свой отдых получили Джикия и Рассказов. Их место заняли те парни, которые оправились от травм и которым на данный момент игровая практика нужна куда больше - Кутепов и Петкович.
Еременко - лучший и самый необходимый "Спартаку" игрок
Нет неожиданности и в том, что в основе "красно-белых" оказался Еременко. Роман - тот самый плеймейкер, которого так не хватает нынешнему "Спартаку". Он, конечно, еще не готов играть все 90 минут, но его нынешняя форма вполне позволяет ему попадать в стартовый состав и на хорошем уровне отыгрывать чуть меньше часа. Сегодня он отличился целым рядом полезных действий. Главными из них стали заброс на Луиса Адриано в первой голевой атаке и мощным удар с правого угла штрафной. Интеллект, техника и культура паса Еременко существенно улучшают игру "Спартака" в атаке.
Особо отчетливо значимость Романа проявилась во втором тайме - после того, как он был заменен. В атаке у "красно-белых" перестало получаться практически все. Без диспетчерских способностей Еременко мяч не доходил ни до нападающего, ни до фланговых игроков. А если и доходил, то ничего особо опасного из этого не рождалось. "Спартак" крайне остро нуждается в наличии своего финского полузащитника на протяжении всего матча.
И дело ведь не только в развитии атак. Вышедший вместо Еременко Игнатов заставил задуматься о том, что для футболиста их амплуа важно не допускать ошибок в передачах на начальной стадии, ведь они приводят к печальным последствиям. Роман критических огрехов не допускал, а молодой Михаил, по сути, привез третий мяч в ворота Максименко. Да, можно винить Кутепова, который не смог остановить Мирзова, но гол пришел не после этого, а после того, как Игнатов сделал неточный пас и просто подарил мяч "Арсеналу".
Решения тренера были провальными
Замены Карреры, впрочем, можно вообще выделить в отдельную причину сегодняшнего поражения. Логику Массимо можно понять, но ее нельзя не критиковать из-за итогового счета. О результативной ошибке Игнатова мы уже поговорили. Ломовицкий и Ханни следующие на очереди. Хотя фактически про их выступление и сказать нечего. Они никак не усилили игру команды. При этом не совсем понятно, почему был сделан выбор именно в их пользу. Ломовицкий давненько не показывал чего-то выдающегося, а Самедов, например, уже устал ждать своего шанса. Ханни лучше играет в центре, но Каррера упрямо выпускает его на фланг, хотя в запасе есть тот же классический краек Мельгарехо.
Адриано и Зе Луиш сыграли вместе, но не как два полноценных нападающих
Впрочем, вернемся к стартовому выбору итальянского тренера. Интересно, что в игре против "Арсенала" Каррера решил прибегнуть к нечастому для себя ходу. С первых минут одновременно вышли и Луис Адриано, и Зе Луиш. Схема, правда, осталась неизменной - Луис Адриано выполнял роль флангового атакующего инсайда, а не полноценного второго форварда. В первые минут 30 задумка себя полностью оправдывала. Бразилец даже отдал на кабо-вердинца голевую передачу, что привело к первому голу "Спартака" с игры в этом чемпионате. Историческое достижение, чего уж стесняться.
Но затем что-то пошло не так. Луис Адриано, в частности, перестал открываться в нужные зоны, перестал понимать партнеров и стал совершать много брака в передачах. Возможно, это связано с ухудшением игры всей команды в целом. Все-таки и Зе Луиш во втором тайме был не очень хорош. После своего второго гола он ни разу не угрожал воротам "Арсенала". В этой ситуации я не завидую тем, кто будет выставлять оценки игрокам атакующей линии - с одной стороны, у них есть результативные действия, с другой стороны, вторая половина встречи стала провалом.
Шанс упущен - Ташаев не доказал, что он заслуживает место в старте
Еще одним нестандартным решением от Карреры стал выход в основе Ташаева. Но здесь мы вряд ли сможем отметить что-то положительное. Александр провел откровенно плохой матч, уйдя в тень и не выходя из нее на протяжении всех отведенных ему 72-х минут. Поклонники Ташаева, конечно, могут возразить и сказать, что он принял участие в первой голевой атаке "Спартака", но давайте будем объективны - его вклад не более, чем обыденная передача на Еременко. Сегодняшнее выступление Александра становится аргументом для того, чтобы Каррера в следующий раз оставил его в запасе.
Забивать с игры начали, но пропускать и проигрывать не перестали
Если бы "Спартак" сегодня весь матч играл так, как в первые полчаса, то мы не имели бы повода говорить о неприятностях. Но ближе к концу первого тайма "красно-белые" позволили себе легкую расслабленность, которая, как кажется, положила начало итоговому поражению. По сути, команда Карреры сама себе привезла первый гол и сама вселила уверенность в игроков "Арсенала". Последующие два взятия ворот Максименко тоже были из разряда подаренных сопернику. В обороне у "Спартака" продолжает царить бардак.
Ошибаются абсолютно все. Не часто, не постоянно, но так метко, что это приводит к поражению. Взять, например, Кутепова. Хорошо останавливал "тульских" нападающих, но затем не смог сдержать Костадинова и зачем-то срубил его в своей штрафной - вот уже и 1:1. Боккетти сделал бестолковый заброс вперед, который привел к потере, а затем дал мячу пройти мимо себя на Лесового - вот и 2:2. Процесс изменения счета на 2:3 мы уже рассмотрели выше. Тихий ужас в обороне "Спартака" уже не первый раз приводит к большому количеству пропущенных мячей и к крайне неприятному поражению. И что толку от того, что столичная команда наконец-то начала забивать с игры?
Все фото: Официальный сайт ФК "Спартак"
Иван Долинин, Rusfootball.info
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