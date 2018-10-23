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Вячеслав Грозный: руководителям "Спартака" стоит обратить внимание на Арсена Венгера

Бывший тренер "Спартака" Вячеслав Грозный поделился мнением о преемнике Массимо Карреры.

"Спартаку нужно звать Венгера. Он однажды сказал, что философия "Спартака" похожа на философию "Арсенала". Мы играли в идентичный футбол. Поэтому "Спартаку" нужен либо Романцев, либо Арсен Венгер. При условии, если Олег Иванович захочет пойти главным тренером.

"Спартак" — большой клуб, цвета такие же, как у "Арсенала". Будучи руководителем клуба, обязательно обратил бы на него внимание", — написал Грозный.

"Спорт день за днём"
Теги: Спартак Венгер Грозный Романцев
Сегодня, 08:52
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21
(9)
#21  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:08)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AnK.
Руководству "Спартака" следует обратить внимание на этих кондомов,которые саботировали Карреру. И разогнать всё это стадо. Оставить людей с желанием играть за Великий клуб.

так все каждый раз делается с подачи руководства. Ты разве еще этого не понял?
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#20  AnK.   (Сегодня, 10:58)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Руководству "Спартака" следует обратить внимание на этих кондомов,которые саботировали Карреру. И разогнать всё это стадо. Оставить людей с желанием играть за Великий клуб.
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#19  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:57)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Какой там Венгер. Тренер у Спартака должен быть человеком. с постоянным зудом в кулаках. От Хабиба больше пользы будеть, чем от Венгера.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#18  Charodei  Борзя (Сегодня, 10:54)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Хорошая шутка.Ведь очевидно,что Венгер никогда не будет тренировать серядняков и неудачников.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#17  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 10:36)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Факел»
Обратить внимание конечно же стоит, но приглашать в тренеры точно не нужно. Любой британец (пусть Венгер и француз) изначально рассматривает РФ как страну изгой, третий мир, то есть свысока. А значит совместная работа не получится. Плюс он работал только в элитных условиях которых у Спартака нет и не будет.


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#16  diego milito 22   (Сегодня, 10:36)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Испанец и останется; вряд ли будут особо заморачиваться, да и тренеров подходящих в свободной продаже не просматривается.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#15  HardWar  Спб. (Сегодня, 10:34)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GS
Горлуковича. Чтоб морды этим раздолбаям каждое утро бил.

Сейчас так нельзя, рядом с парой гопников в сизо окажется.


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011 [жалоба]
#14  капля никотина  Москва (Сегодня, 10:27)
  • -2
  •  (8)

Может еще на тех кто уже точно умер?
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#13  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 10:26)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: GS
Горлуковича. Чтоб морды этим раздолбаям каждое утро бил.

smile Прежде чем предлагать нужно посмотреть кого и с каким успехом тренировал Горлукович. А морды бить много ума не надо.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#12  GS  Москва (Сегодня, 10:18)
  • -3
  •  (9)

Горлуковича. Чтоб морды этим раздолбаям каждое утро бил.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#11  студия дускай   (Сегодня, 10:17)
  • 0
  •  (2)

на полгода
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#10  styh  Советский Союз (Сегодня, 10:13)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ВИКНИКСОР
Венгер самогон не пьет, а Романцев в самый раз..С Глушаком наидут общий язык.
Грозному градусник и микстуру.

Касторки ему


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#9  mustang   (Сегодня, 10:12)
  • -1
  •  (5)
online

да это ж неудачник
Регистрация: 23.12.2015 [жалоба]
#8  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 10:07)
  • -10
  •  (10)

da kakoi venger/ tolko berdiev ili cherchesov!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#7  Поло   (Сегодня, 09:58)
  • +2
  •  (12)

Такую глупость надо уметь сморозить)))))

Сейчас начнутся заголовки типа:

"Жардим, Зидан, Лёв в шорт листе Спартака"
"Романцев рассматривает возможность возвращения в Спартак".
"Венгер был замечен в офисе Лукойла. В шапке-невидимке".

И в финале: "Официально: Тихонов новый тренер Спартака smile smile "
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#6  sergey3709   (Сегодня, 09:46)
  • +2
  •  (2)

Сначала посмотрят на ио Рауля или как его
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 09:24)
  • -3
  •  (7)

Только клопп . Удивлять так , как палкой по хребту конкурентам назло, как стулом по жбану.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  Брюзга  Рязань (Сегодня, 09:17)
  • -3
  •  (9)
online

К хренам собачим. Он уже потухший вулкан. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#3  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 09:10)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Барселона»
Арсену Венгеру почти 70 лет, ему это надо? а Спартаку?
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#2  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 09:01)
  • -10
  •  (18)

Венгер самогон не пьет, а Романцев в самый раз..С Глушаком наидут общий язык.
Грозному градусник и микстуру.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 08:55)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Так он и будет,Тина же сказала,имя нового тренера вас удивит,остальные имена врядли на это способны,а вот Венгер это да.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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