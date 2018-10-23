Вячеслав Грозный: руководителям "Спартака" стоит обратить внимание на Арсена Венгера

Бывший тренер "Спартака" Вячеслав Грозный поделился мнением о преемнике Массимо Карреры."Спартаку нужно звать Венгера. Он однажды сказал, что философия "Спартака" похожа на философию "Арсенала". Мы играли в идентичный футбол. Поэтому "Спартаку" нужен либо Романцев, либо Арсен Венгер. При условии, если Олег Иванович захочет пойти главным тренером."Спартак" — большой клуб, цвета такие же, как у "Арсенала". Будучи руководителем клуба, обязательно обратил бы на него внимание", — написал Грозный.