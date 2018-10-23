Рустэм Хузин: разве Казань не футбольный город? Чтобы увеличить посещаемость, клубу нужно сделать ход конем

Главный тренер "Луча" Рустэм Хузин рассказал, что нужно сделать казанскому "Рубину", чтобы повысить посещаемость домашних матчей."Если я имею свободное время, стараюсь смотреть матчи "Рубина". Думаю, Курбан Бекиевич гнет свою линию, играя по той же схеме, которую он стал прививать команде, вернувшись в клуб. Радует, что начал забивать Азмун, что в команде появились молодые ребята — прежде всего полузащитник Коновалов и вратарь Коновалов. Очень нравится Егор Сорокин, который играет грамотно, профессионально, без суеты, несмотря на молодость.У "Рубина" маленькая посещаемость, но разве Казань не футбольный город? Нет, Казань — футбольный город, а "Рубин" — двукратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России, победитель "Барселоны". Когда команда играла ярко, а в составе были такие харизматичные игроки, как Андрей Федоров, Андрей Коновалов, и яркие легионеры — Калисто, Домингес, Сибайя, на старенький Центральный стадион ходили по 15—20 тысяч зрителей.На мой взгляд, надо сделать "ход конем" — команде нужны хотя бы два-три местных футболиста, посмотреть на которых пойдут казанцы. Но сейчас у клуба другие задачи, руководителям хочется, чтобы "Рубин" вернулся в еврокубки. Может быть, поэтому не получается подтягивать собственных молодых воспитанников, хотя я даже не знаю, есть ли они сейчас", — заявил Хузин.