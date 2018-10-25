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"Спартак" оштрафован за оскорбительный баннер своих болельщиков в адрес Романа Еременко (фото)

КДК РФС принял решение оштрафовать московский "Спартак" на 105 тыс. рублей по итогам матча с тульским "Арсеналом".

80 тыс. красно-белые заплатят за нецензурное скандирование, которое было зафиксировано в восьмой раз в сезоне.

Еще 25 тыс. "Спартак" заплатит за несогласованный баннер оскорбительного характера про Романа Еременко.

Теги: Спартак Еременко
Сегодня, 14:52
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