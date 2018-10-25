"Спартак" оштрафован за оскорбительный баннер своих болельщиков в адрес Романа Еременко (фото)

Тушино встретило Еременко как подобает! Видишь, Ромочка, тебе тут не рады. За это, конечно, мясу респект от меня лично летит. Им тоже неприятно, когда игрок сначала носит футболку коней, а потом переходит к свиньям. Такого быть НЕ должно. #Пудрило26 #РПЛ #СпартакАрсенал pic.twitter.com/gdQ6vULxhV — Maxim Matyushevskiy (@MMatyushevskiy) October 21, 2018

КДК РФС принял решение оштрафовать московский "Спартак" на 105 тыс. рублей по итогам матча с тульским "Арсеналом".80 тыс. красно-белые заплатят за нецензурное скандирование, которое было зафиксировано в восьмой раз в сезоне.Еще 25 тыс. "Спартак" заплатит за несогласованный баннер оскорбительного характера про Романа Еременко.