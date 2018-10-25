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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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14:52
"Спартак" оштрафован за оскорбительный баннер своих болельщиков в адрес Романа Еременко (фото)
"Спартак" оштрафован за оскорбительный баннер своих болельщиков в адрес Романа Еременко (фото)
13:26
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Олег Романцев: отлучать Кокорина и Мамаева от футбола не стоит, хотя футболисты они средненькие (11)
Олег Романцев: отлучать Кокорина и Мамаева от футбола не стоит, хотя футболисты они средненькие (11)
11:07
Учил Бердыева, был на Майдане, стал тренером "Спартака". Кто выведет красно-белых на матч с "Рейнджерс"? (7)
Учил Бердыева, был на Майдане, стал тренером "Спартака". Кто выведет красно-белых на матч с "Рейнджерс"? (7)
10:54
Диего Симеоне - о матче с "Боруссией" (0:4): никогда не был в такой ситуации, поэтому даже не знаю, что сказать
Диего Симеоне - о матче с "Боруссией" (0:4): никогда не был в такой ситуации, поэтому даже не знаю, что сказать
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Вчера, 23:56
"Локомотив" дома проиграл "Порту" (30)
"Локомотив" дома проиграл "Порту" (30)
"Спартак" оштрафован за оскорбительный баннер своих болельщиков в адрес Романа Еременко (фото)
КДК РФС принял решение оштрафовать московский "Спартак" на 105 тыс. рублей по итогам матча с тульским "Арсеналом".
80 тыс. красно-белые заплатят за нецензурное скандирование, которое было зафиксировано в восьмой раз в сезоне.
Еще 25 тыс. "Спартак" заплатит за несогласованный баннер оскорбительного характера про Романа Еременко.
80 тыс. красно-белые заплатят за нецензурное скандирование, которое было зафиксировано в восьмой раз в сезоне.
Еще 25 тыс. "Спартак" заплатит за несогласованный баннер оскорбительного характера про Романа Еременко.
Тушино встретило Еременко как подобает! Видишь, Ромочка, тебе тут не рады. За это, конечно, мясу респект от меня лично летит. Им тоже неприятно, когда игрок сначала носит футболку коней, а потом переходит к свиньям. Такого быть НЕ должно. #Пудрило26 #РПЛ #СпартакАрсенал pic.twitter.com/gdQ6vULxhV— Maxim Matyushevskiy (@MMatyushevskiy) October 21, 2018
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