Мурад Мусаев дисквалифицирован на два матча из-за оскорбления арбитра в игре с "Ахматом"

Мурад Мусаев не сможет руководить "Краснодаром" в ближайших двух турах российской Премьер-лиги.Решением КДК РФС специалист дисквалифицирован за нецензурную брань в адрес арбитра по ходу матча 11-го тура РПЛ с "Ахматом" (0:1).Мусаев был удален из технической зоны на 48-й минуте игры за нецензурные выражения в адрес судейской бригады, которые зафиксировал первый помощник судьи, Аверьянов.