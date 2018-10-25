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Мурад Мусаев дисквалифицирован на два матча из-за оскорбления арбитра в игре с "Ахматом"

Мурад Мусаев не сможет руководить "Краснодаром" в ближайших двух турах российской Премьер-лиги.

Решением КДК РФС специалист дисквалифицирован за нецензурную брань в адрес арбитра по ходу матча 11-го тура РПЛ с "Ахматом" (0:1).

Мусаев был удален из технической зоны на 48-й минуте игры за нецензурные выражения в адрес судейской бригады, которые зафиксировал первый помощник судьи, Аверьянов.

Sport24
Теги: Мусаев Краснодар Ахмат
Сегодня, 14:56
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