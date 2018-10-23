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Жена Кокорина: Саше сейчас очень сложно, но ваша поддержка помогает ему держаться

Гражданская жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова поблагодарила всех тех, кто поддерживает его во время пребывания в СИЗО.

"Дорогие друзья! Саша безумно благодарен за огромный поток писем, за все теплые слова в его поддержку! Он постарается ответить каждому. Ему сейчас очень сложно, но ваши письма, сообщения, ваша поддержка очень помогают ему держаться! Спасибо", - написала Валитова в своем Инстаграме.

Теги: Кокорин
Сегодня, 16:09
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#4  Медведь Русский   (Сегодня, 16:35)
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Цитата: vladimirsb
Писец! А что там Саша героического сделал? Он что, в плену сейчас у подлых жидомасонов? Нахрена публиковать такую чушь? Поддержите Сашу, он освободится, соберет кодло побольше и начистит вам репу!!! Или кто то ожидает другого продолжения жизненного пути ГЕРОЯ???

человек попалв беду. пускай по своей дурости и тупости, но смысла это не меняет. оступился. и оказался там, куда никому не пожелаешь попасть
херово когда ты в беде один, и никому не нужен, и один на один со своими проблемами
а когда о тебе помнят, желают добра. это уже важно и дает силы.
все можно пройти, и сделать и себя и свою жизнь после этого лучше, главное морально не сломаться и не превратится в отброса озлобленного проблемами и завистью
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 16:27)
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А китайцу никто не пишет и строчки- он пошел до конца, гандон. Любовь не купить и не продать .


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  Denis Sabor   (Сегодня, 16:19)
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Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - Bets2k.com
Регистрация: 25.10.2018 [жалоба]
#1  vladimirsb  Ростов-на-Дону (Сегодня, 16:18)
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Болеет за:
ЦСКА
Писец! А что там Саша героического сделал? Он что, в плену сейчас у подлых жидомасонов? Нахрена публиковать такую чушь? Поддержите Сашу, он освободится, соберет кодло побольше и начистит вам репу!!! Или кто то ожидает другого продолжения жизненного пути ГЕРОЯ???
Регистрация: 21.03.2010 [жалоба]
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