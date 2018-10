Жена Кокорина: Саше сейчас очень сложно, но ваша поддержка помогает ему держаться

View this post on Instagram

Дорогие друзья! Саша безумно благодарен за огромный поток писем, за все теплые слова в его поддержку! Он постарается ответить каждому. Ему сейчас очень сложно, но ваши письма, сообщения, ваша поддержка очень помогают ему держаться! Спасибо??????!!! #кокорадержись #сашкадержись #сашкамыстобой #кокорин