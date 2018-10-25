Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Кокорин и Мамаев получили предложение сыграть за сборную ЛДПР

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член фракции ЛДПР Иван Сухарев навестил полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина, которые в данный момент содержатся в СИЗО.

Футболисты поблагодарили руководителя фракции в ГД Владимира Жириновского, который выступает за смягчение наказания для них.

Сухарев предложил Мамаеву и Кокорину сыграть за сборную ЛДПР в футбольном чемпионате между парламентскими фракциями, после того, как они выйдут на свободу.

ЛДПР
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 16:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
13
(1)
#13  ythe  Ё-бург (Сегодня, 16:56)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
ЛГБТ чОли?


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#12  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:53)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Пивовед
усть играют за сборную лгбт, на том же тюремном дворе

раз предлагаешь, значит как минимум в ней капитанишь?


Хусти, Риксен, Молло , Кокорин в голубых тонах зенита Вираж схавал и не подавился.

никто из вас не возмутился их поведением- значит, все роли достанутся только вам, лазоревые..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#11  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 16:52)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: yuri
) Малиновые штаны не жмут-с?


Продолжаешь? Штаны с беретом перепутал.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#10  Смотрящий  Москва (Сегодня, 16:49)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tar-tas
С цветом формы определились?


Жовто - блакитний, зрозуміло
Кольори ЛДПР.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#9  fd65   (Сегодня, 16:48)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жириновский за главного сойдет....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#8  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:47)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
усть играют за сборную лгбт, на том же тюремном дворе

раз предлагаешь, значит как минимум в ней капитанишь?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#7  yuri  спб (Сегодня, 16:44)
  • 0
  •  (0)

Цитата: tar-tas
С цветом формы определились?

)) Малиновые штаны не жмут-с?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#6  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:44)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
пусть играют за сборную лгбт, на том же тюремном дворе.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#5  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 16:41)
  • -1
  •  (1)
online

С цветом формы определились?


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:36)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dvdw
Полуеврей жирик играется в защитника русских

лучше такой защитник, чем никакого smirk
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  dvdw   (Сегодня, 16:31)
  • -2
  •  (4)

Полуеврей жирик играется в защитника русских. официально, естественно он это не озвучивает, но и так понятна данная ситуация с Паком.
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
#2  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 16:31)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошее предложение.Главное вовремя.Крыши у всех поехавши!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#1  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 16:27)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Динамо К»
По ходу в ЛДПР все поголовно идиоты
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.