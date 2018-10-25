"Анжи" оштрафовали за баннер "Кокорины, все будет хорошо"

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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16:19
Болельщик ЦСКА: подумали: ускоряется эскалатор и ускоряется, все нормально, даже посмеялись немножко
Болельщик ЦСКА: подумали: ускоряется эскалатор и ускоряется, все нормально, даже посмеялись немножко
15:36
Руслан Нигматуллин: надеюсь, Фернандешу прочистят мозги после неприятной ситуации с Семиным (4)
Руслан Нигматуллин: надеюсь, Фернандешу прочистят мозги после неприятной ситуации с Семиным (4)
15:21
Гурам Аджоев: Кононов готовит команду к предстоящему матчу. Об его уходе мне ничего не известно (4)
Гурам Аджоев: Кононов готовит команду к предстоящему матчу. Об его уходе мне ничего не известно (4)
15:17
"Я помогу "Зениту" стать чемпионом!" - Кокорин ответил на письмо болельщика из СИЗО (фото) (22)
"Я помогу "Зениту" стать чемпионом!" - Кокорин ответил на письмо болельщика из СИЗО (фото) (22)
14:52
"Спартак" оштрафован за оскорбительный баннер своих болельщиков в адрес Романа Еременко (фото) (27)
"Спартак" оштрафован за оскорбительный баннер своих болельщиков в адрес Романа Еременко (фото) (27)
13:26
Посольство РФ в Италии: в больницах осталось шестеро россиян. Трое – в тяжелом и среднем состоянии (2)
Посольство РФ в Италии: в больницах осталось шестеро россиян. Трое – в тяжелом и среднем состоянии (2)
12:55
Олег Романцев: отлучать Кокорина и Мамаева от футбола не стоит, хотя футболисты они средненькие (14)
Олег Романцев: отлучать Кокорина и Мамаева от футбола не стоит, хотя футболисты они средненькие (14)
11:07
Учил Бердыева, был на Майдане, стал тренером "Спартака". Кто выведет красно-белых на матч с "Рейнджерс"? (7)
Учил Бердыева, был на Майдане, стал тренером "Спартака". Кто выведет красно-белых на матч с "Рейнджерс"? (7)
10:54
Диего Симеоне - о матче с "Боруссией" (0:4): никогда не был в такой ситуации, поэтому даже не знаю, что сказать
Диего Симеоне - о матче с "Боруссией" (0:4): никогда не был в такой ситуации, поэтому даже не знаю, что сказать
10:29
Олег Романцев: чемпионство "Спартака" - полностью заслуга Аленичева. Каррера тут не при чем (97)
Олег Романцев: чемпионство "Спартака" - полностью заслуга Аленичева. Каррера тут не при чем (97)
"Анжи" оштрафовали за баннер "Кокорины, все будет хорошо"
КДК РФС оштрафовал "Анжи" на 25 тысЯЧ рублей за баннер "Кокорины, все будет хорошо", вывешенный на матче с ЦСКА. Еще 100 тыс. рублей махачкалинцы получат за шесть желтых карточек.
"Динамо" заплатит 80 тыс. рублей за то, что в матче с "Зенитом" болельщики в восьмой раз за сезон использовали нецензурные кричалки.
"Зенит" оштрафован на 20 тыс. за использование фанатами пиротехники и еще на 20 тыс. за нецензурную брань.
Sport24
"Динамо" заплатит 80 тыс. рублей за то, что в матче с "Зенитом" болельщики в восьмой раз за сезон использовали нецензурные кричалки.
"Зенит" оштрафован на 20 тыс. за использование фанатами пиротехники и еще на 20 тыс. за нецензурную брань.
Sport24
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