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"Анжи" оштрафовали за баннер "Кокорины, все будет хорошо"

КДК РФС оштрафовал "Анжи" на 25 тысЯЧ рублей за баннер "Кокорины, все будет хорошо", вывешенный на матче с ЦСКА. Еще 100 тыс. рублей махачкалинцы получат за шесть желтых карточек.

"Динамо" заплатит 80 тыс. рублей за то, что в матче с "Зенитом" болельщики в восьмой раз за сезон использовали нецензурные кричалки.

"Зенит" оштрафован на 20 тыс. за использование фанатами пиротехники и еще на 20 тыс. за нецензурную брань.

Sport24
Теги: Кокорин Анжи
Сегодня, 16:48
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