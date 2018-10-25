Депутат Госдумы о заключенных в СИЗО Кокорине и Мамаеве: у них комфортные камеры

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:31
Адвокат Миланы Кержаковой рассматривает вопрос о подаче иска Александру по поводу оскорбления чести и достоинства жены
Адвокат Миланы Кержаковой рассматривает вопрос о подаче иска Александру по поводу оскорбления чести и достоинства жены
17:15
Юрий Семин: для меня загадка, за какие заслуги спортивным директором "Локомотива" стал Штоффельсхаус (15)
Юрий Семин: для меня загадка, за какие заслуги спортивным директором "Локомотива" стал Штоффельсхаус (15)
16:19
Болельщик ЦСКА: подумали: ускоряется эскалатор и ускоряется, все нормально, даже посмеялись немножко (1)
Болельщик ЦСКА: подумали: ускоряется эскалатор и ускоряется, все нормально, даже посмеялись немножко (1)
15:36
Руслан Нигматуллин: надеюсь, Фернандешу прочистят мозги после неприятной ситуации с Семиным (3)
Руслан Нигматуллин: надеюсь, Фернандешу прочистят мозги после неприятной ситуации с Семиным (3)
15:21
Гурам Аджоев: Кононов готовит команду к предстоящему матчу. Об его уходе мне ничего не известно (5)
Гурам Аджоев: Кононов готовит команду к предстоящему матчу. Об его уходе мне ничего не известно (5)
15:17
"Я помогу "Зениту" стать чемпионом!" - Кокорин ответил на письмо болельщика из СИЗО (фото) (30)
"Я помогу "Зениту" стать чемпионом!" - Кокорин ответил на письмо болельщика из СИЗО (фото) (30)
14:52
"Спартак" оштрафован за оскорбительный баннер своих болельщиков в адрес Романа Еременко (фото) (45)
"Спартак" оштрафован за оскорбительный баннер своих болельщиков в адрес Романа Еременко (фото) (45)
13:26
Посольство РФ в Италии: в больницах осталось шестеро россиян. Трое – в тяжелом и среднем состоянии (1)
Посольство РФ в Италии: в больницах осталось шестеро россиян. Трое – в тяжелом и среднем состоянии (1)
12:55
Олег Романцев: отлучать Кокорина и Мамаева от футбола не стоит, хотя футболисты они средненькие (13)
Олег Романцев: отлучать Кокорина и Мамаева от футбола не стоит, хотя футболисты они средненькие (13)
11:07
Учил Бердыева, был на Майдане, стал тренером "Спартака". Кто выведет красно-белых на матч с "Рейнджерс"? (8)
Учил Бердыева, был на Майдане, стал тренером "Спартака". Кто выведет красно-белых на матч с "Рейнджерс"? (8)
10:54
Диего Симеоне - о матче с "Боруссией" (0:4): никогда не был в такой ситуации, поэтому даже не знаю, что сказать
Диего Симеоне - о матче с "Боруссией" (0:4): никогда не был в такой ситуации, поэтому даже не знаю, что сказать
10:29
Олег Романцев: чемпионство "Спартака" - полностью заслуга Аленичева. Каррера тут не при чем (102)
Олег Романцев: чемпионство "Спартака" - полностью заслуга Аленичева. Каррера тут не при чем (102)
Депутат Госдумы о заключенных в СИЗО Кокорине и Мамаеве: у них комфортные камеры
Сегодня депутат Госдумы от партии ЛДПР Иван Сухарев посетил в московском СИЗО-2 "Бутырка" нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые заключены под стражу до 8 декабря.
Футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой.
– Кто предложил побывать у Кокорина и Мамаева?
– Это моя личная инициатива. Я руковожу экспертным советом по Общественным наблюдательным комиссиям, поэтому и решил приехать в "Бутырку". Достаточно часто посещаю исправительные учреждения, в том числе, на своей родине, в Башкирии. К тому же, Владимир Вольфович Жириновский и Игорь Владимирович Лебедев уделяют большое внимание тому, что происходит с Кокориным и Мамаевым, вся страна следит за ситуацией. Владимир Вольфович, кстати, передал им слова поддержки. Ребята оступились, но нельзя их топтать только потому, что они – публичные люди. Мне хотелось посмотреть, как живут ребята, тоже поддержать. Они прекрасно понимают, что совершили серьезную ошибку и осознают свою вину. Надеемся, что с ними все решится по закону, несмотря на то, что они – известные футболисты, да и пострадавшие тоже не последние люди. Сейчас Кокорин и Мамаев находятся в изоляции, не видятся со своими семьями. Понятно, что это создает дискомфорт, тюрьма – это всегда плохо.
– Как долго общались с футболистами и о чем?
– Они находятся в разных камерах, поговорил со всеми, кто в то злосчастное утро находился в одной компании – то есть, и с младшим братом Кокорина, Кириллом, и с Александром Протасовицким. С каждым провели около 10 минут, разговаривал и с их сокамерниками. Живут дружно – и участники драк, и соседи впервые оказались в СИЗО. Кокорины, Мамаев и Протасовицкий сказали, что сожалеют о произошедшем. Я передал им предложение Владимира Вольфовича сыграть за футбольную команду ЛДПР, на что ребята ответили согласием.
– Как оцените условия содержания футболистов?
– У них очень комфортные камеры, особенно, если сравнивать с Башкирией. Эти помещения в прошлом отводились для содержания дворян – они двухместные, есть телевизор. Футболисты могут заказывать себе еду, которая есть в меню, можно сказать, это ресторанная еда. Каждый день их выводят на прогулку, жалоб и замечаний никаких нет. Игроки посещают спортзал, планируют сходить в храм, который находится на территории СИЗО. В спортзале можно воспользоваться душем, это платная услуга, стоит 300 рублей. Кстати, когда я приехал в "Бутырку", Мамаев вместе со своим сокамерником, который проходит по статье 159 УК РФ "Мошенничество", как раз находились в спортивном зале. В целом, с учетом положения, в котором находятся футболисты, условия их пребывания в СИЗО можно назвать нормальными.
– Что можете сказать о моральном состоянии Кокорина и Мамаева?
– Не унывают, надеются, что выйдут на свободу. Единственное, Мамаев скучает по семье. Сказал: "Хорошо бы, если бы нас отпустили под домашний арест. Хочется находиться поближе к детям".
"Спорт-Экспресс"
Футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой.
– Кто предложил побывать у Кокорина и Мамаева?
– Это моя личная инициатива. Я руковожу экспертным советом по Общественным наблюдательным комиссиям, поэтому и решил приехать в "Бутырку". Достаточно часто посещаю исправительные учреждения, в том числе, на своей родине, в Башкирии. К тому же, Владимир Вольфович Жириновский и Игорь Владимирович Лебедев уделяют большое внимание тому, что происходит с Кокориным и Мамаевым, вся страна следит за ситуацией. Владимир Вольфович, кстати, передал им слова поддержки. Ребята оступились, но нельзя их топтать только потому, что они – публичные люди. Мне хотелось посмотреть, как живут ребята, тоже поддержать. Они прекрасно понимают, что совершили серьезную ошибку и осознают свою вину. Надеемся, что с ними все решится по закону, несмотря на то, что они – известные футболисты, да и пострадавшие тоже не последние люди. Сейчас Кокорин и Мамаев находятся в изоляции, не видятся со своими семьями. Понятно, что это создает дискомфорт, тюрьма – это всегда плохо.
– Как долго общались с футболистами и о чем?
– Они находятся в разных камерах, поговорил со всеми, кто в то злосчастное утро находился в одной компании – то есть, и с младшим братом Кокорина, Кириллом, и с Александром Протасовицким. С каждым провели около 10 минут, разговаривал и с их сокамерниками. Живут дружно – и участники драк, и соседи впервые оказались в СИЗО. Кокорины, Мамаев и Протасовицкий сказали, что сожалеют о произошедшем. Я передал им предложение Владимира Вольфовича сыграть за футбольную команду ЛДПР, на что ребята ответили согласием.
– Как оцените условия содержания футболистов?
– У них очень комфортные камеры, особенно, если сравнивать с Башкирией. Эти помещения в прошлом отводились для содержания дворян – они двухместные, есть телевизор. Футболисты могут заказывать себе еду, которая есть в меню, можно сказать, это ресторанная еда. Каждый день их выводят на прогулку, жалоб и замечаний никаких нет. Игроки посещают спортзал, планируют сходить в храм, который находится на территории СИЗО. В спортзале можно воспользоваться душем, это платная услуга, стоит 300 рублей. Кстати, когда я приехал в "Бутырку", Мамаев вместе со своим сокамерником, который проходит по статье 159 УК РФ "Мошенничество", как раз находились в спортивном зале. В целом, с учетом положения, в котором находятся футболисты, условия их пребывания в СИЗО можно назвать нормальными.
– Что можете сказать о моральном состоянии Кокорина и Мамаева?
– Не унывают, надеются, что выйдут на свободу. Единственное, Мамаев скучает по семье. Сказал: "Хорошо бы, если бы нас отпустили под домашний арест. Хочется находиться поближе к детям".
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.