"Лужники" готовы принять бой Хабиба и Мэйвезера

Бой между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американским боксером Флойдом Мейвезером готовы провести на Большойспортивной арене, но по данному вопросу пока никто пока не обращался."Если "Лужники" будут выбраны площадкой для боя, то мы готовы провести на БСА практически любое спортивное мероприятие, - сообщили в дирекции. - На сегодня запросов на по поводу поединка к нам не поступало".Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умер Кремлев упомянул, что бой Нурмагомедов - Мейвезер могут принять "Лужники"