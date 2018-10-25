Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

"Лужники" готовы принять бой Хабиба и Мэйвезера

Бой между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американским боксером Флойдом Мейвезером готовы провести на Большой
спортивной арене, но по данному вопросу пока никто пока не обращался.

"Если "Лужники" будут выбраны площадкой для боя, то мы готовы провести на БСА практически любое спортивное мероприятие, - сообщили в дирекции. - На сегодня запросов на по поводу поединка к нам не поступало".

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умер Кремлев упомянул, что бой Нурмагомедов - Мейвезер могут принять "Лужники"

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 21:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(0)
#4  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 21:58)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Это смешно, но Мэйвезер чуть не убил Мак-Грегора. С Хабимом может быть даже - не чуть...

Это всё равно такое же кино, как если бы Мэйвезер согласился с Хабибом просто бороться...


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только скотина. Срамтак? после Еременко, это просто нарко-мандА...
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:55)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Бои орангутангов
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 21:55)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Не понимаю. Мак-Грегор и то сильнее бьёт кулаками, чем Хабиб. Не понимаю! Как боксёры, Мэйвезер и Хабиб - несравнимы просто. Это Космос и земля. Мэйвэзер же его просто убьёт...

Бабло, вс1 ради бабла? А как же - честь?

Цитата: Skyline
какой бой может быть между боксером и любителем протирать пол?

видимо, бабло всё спишет...


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только скотина. Срамтак? после Еременко, это просто нарко-мандА...
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  Skyline  СПБ (Сегодня, 21:49)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
какой бой может быть между боксером и любителем протирать пол?


--------------------
сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.