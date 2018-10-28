Анзор Кавазашвили: как отнесусь к назначению Карпина в "Спартак"? Да никак – главное, чтобы команда заиграла

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал возможное назначение Валерия Карпина на должность главного тренера красно-белых. Сейчас 49-летний специалист занимает аналогичный пост в "Ростове".22 октября совет директоров "Спартака" отправил в отставку Массимо Карреру. На данный момент обязанности главного тренера исполняет Рауль Рианчо.– Снова Карпин может прийти?– Да никак. Для меня абсолютно все равно, кто будет руководить "Спартаком". Абсолютно. Самое главное, чтобы команда заиграла. Вот и все. Поэтому характеристику никому не буду давать. Потому что не имею право – хвалить или говорить о недостатках. С моей стороны, как профессионала, это неправильно и неэтично. Замечу только, что Карпин отдал "Спартаку" большую часть жизни.