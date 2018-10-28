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Анзор Кавазашвили: как отнесусь к назначению Карпина в "Спартак"? Да никак – главное, чтобы команда заиграла

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал возможное назначение Валерия Карпина на должность главного тренера красно-белых. Сейчас 49-летний специалист занимает аналогичный пост в "Ростове".

22 октября совет директоров "Спартака" отправил в отставку Массимо Карреру. На данный момент обязанности главного тренера исполняет Рауль Рианчо.

– Снова Карпин может прийти?

– Да. Как отнесетесь к его назначению?

– Да никак. Для меня абсолютно все равно, кто будет руководить "Спартаком". Абсолютно. Самое главное, чтобы команда заиграла. Вот и все. Поэтому характеристику никому не буду давать. Потому что не имею право – хвалить или говорить о недостатках. С моей стороны, как профессионала, это неправильно и неэтично. Замечу только, что Карпин отдал "Спартаку" большую часть жизни.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кавазашвили Карпин Спартак
Сегодня, 19:28
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(4)
#3  oksva  Спб (Сегодня, 20:38)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
О как ?Не имеете права ? Похвально . Вот только , когда Вы в спину Карерре плевали , это было " правильно и этично " ? Некрасиво Вы поступаете , Анзор Кавазашвили , не по мужски .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#2  ржд гуд  саратов (Сегодня, 20:14)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
думаю, что Карпин сегодня не хуже Кононова, а характера хватит, чтобы собрать всех ромашек в один букет. Только в этом случае сбитым летчиком признают Федуна, а это значит, что назначение Карпина маловероятно, либо назначает не Федун.
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#1  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 19:30)
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Поддерживаю!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
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