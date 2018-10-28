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Федор Чалов: счет не по игре (видео)

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал поражение от "Краснодара" (1:2), передает корреспондент Rusfootball.info.



- Тяжело что-то оценивать. Первое впечатление - что счёт не по игре. Но это футбол, бывает. Забили первый гол, надо было дожимать, могли забить второй, но не получилось отыграться. Они выдали очень хорошую десятиминутку.

- Не показалось, что ваша замена ослабила игру ЦСКА?

- Не ко мне вопрос.

- У вас были силы?

- Да, все нормально.

- Обе команды играли в еврокубках, у вас было на два больше времени для подготовки, но в концовке сил не хватило или что?

- Силы были. Должны были раньше брать игру в свои руки и забивать второй гол, но получили удар в ответ.

- С чем связана эта неудачная десятиминутка для ЦСКА?

- Мне кажется, их замены сыграли.

- Вы знали, наверное, что ЦСКА давно не проигрывал "Краснодару" на своем поле?

- В первый раз слышу.
Теги: Чалов ЦСКА Краснодар Rвидео
Сегодня, 21:47
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#4  MIG  Piter (Сегодня, 23:18)
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online

главное, не забывайте, что Краснодар только в пятницу вернулся из Бельгии, суббота - короткая подготовка и восстановление, воскресенье - лететь в Москву на матч с прямым конкурентом.
Внимание вопрос - сколько занесли составителю календаря за такой расклад? Ведь все было заранее известно.

Имхо, так и штампуются чемпионства: когда надо - подшаманили с календарем, когда надо - неудобного судью поставили, когда надо - дисквалифицировали тренера за то, что делают остальные годами.. мелкие пакостники.


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#3  Frankenstein   (Сегодня, 22:20)
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Болеет за:
«Спартак»
А в том году,когда Краснодар 1:0 повел и вы два гола на дурачка заковыряли,по игре был счёт?С дублем Реала,тоже по игре был счёт? Вас там из инкубатора что ли штампуют...
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  mospar   (Сегодня, 22:08)
  • 0
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Счет не по игре... но счет на табло ,Федя.
Регистрация: 20.05.2016 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 22:05)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Даже Чалову понятно, а Ганчеренко не просчитал, или не те записки передал или не тем.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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