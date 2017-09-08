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Бывший врач "Спартака": Каррера положил себе в карман $1 млн, выделенный на всех. Он добрый?

Бывший врач московского "Спартака" Лю Хуншен прокомментировал увольнение Массимо Карреры с поста главного тренера столичной команды.

- Видел в "Спартаке" многих тренеров. Ни один не придавал столько значения мелочам, как Каррера, не делал из них главное в работе. Другие тренеры занимались футболом, Каррера - политикой. Как будто он главный менеджер, а не главный тренер.

Помню сборы в Испании прошлой зимой. Собрание. Каррера сразу начинает:"Здесь я главный. Не Жирков, не Измайлов, не Родионов - я. Нравится - будете работать, нет - в дубль.

- В этом что-то есть. А добрым он бывал?

- Никогда не чувствовал его доброты. Почему он премию за чемпионство себе в карман положил? Дали миллион долларов на всех: медиков, персонал, администраторов, помощников. Каррера все забрал себе. Добрый? Я получил за золотые медали 74 тысячи рублей. Глушаков и Ребров собрали деньги с игроков, с их премий, раздали нам. Получилось по тысяче долларов на человека, огромное спасибо. Капитан и вице-капитан поступили хорошо, это доброта. У Карреры ее нет. И так во всем, не только в деньгах. Поэтому правильно его уволили. Надо было еще в прошлом году убирать, когда команда 19 туров не могла войти в тройку.

- Но он впервые за много лет сделал "Спартак" чемпионом.

- Роль Карреры в этом не главная. Игроки выиграли чемпионство. Они много раз говорили: неважно, кто тренер, Каррера или нет, мы играем за себя, мы должны взять золото, мы ради этого отдали футболу жизнь. Глушаков, Ребров, Ещенко, Комбаров так говорили, я слышал. И не только они. Зобнин очень большой вклад сделал, здорово играл. Пилипчук тоже все понимал, но у него был конфликт с Каррерой. Итальянец хотел убрать Рому еще зимой 2017 года - ему не дали.

"Матч ТВ"
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 12:29
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#40  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:11)
  • 0
  •  (0)
online

Надо было еще в прошлом году убирать, когда команда 19 туров не могла войти в тройку.
это правильно


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#39  trent   (Сегодня, 14:11)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну вот и заказное говнище на осло-бомжовый вентилятор...


--------------------
Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
#38  yuri  спб (Сегодня, 13:56)
  • -3
  •  (5)

Хунвенбины, красные хмеры .Кот может что позабыл, но сарай был похож на расстревоженный улей. Вот ***- кота укусила в глаз оса бешеная. - Доктор Лю , уходим очень быстро, пускай догорает свиноферма - дело сделано.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#37  КогдаУжеЭтоЗакончится   (Сегодня, 13:55)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: anatolik189
Чота он бред какой-то несёт!Игроки собрали им деньги из премиальных и получилось по тысяче баксов???Допустим,что обслуживают 30 человек и чо игроки собрали 30 кусков???Ну этот человек болен и правильно сделали,что дали пинка под зад!

Тысяча баксов - да это жалкие гроши. Не смешите, собрать 30 тыс. для футболистов ничего не стоит
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
#36  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:52)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KAZAK
Ты из китайцев прямо турков сделал


смотри.
до двадцатых годов- это была мусорная территория, населённая неизвестно кем непонятно для чего.
Советский Союз помог китайцам выстроить государственность, и , значит,экономику.
Дал им идеологию.
Помогал военными специалистами.
Помог им выстроить свою тяжёлую индустрию.
Разгромил Квантунскую группировку.

и получил в итоге Даманский и напряжённые отношения до конца существования СССР.

сейчас Народная Освободительная Армия Китая проводит учения против условного северного противника .
к границам России подведены автодороги.
ползучая китаизация Дальнего Востока вообще никем не контролируется.
километрами вырубается тайга, но совместные китайско-росийские лесозаготовительные предприятия поголовно подали убыточные налоговые декларации.

а так-то, да- уже оплаченная, но ещё не построенная Сила Сибири должна будет гнать газ в Китай беспрекословно.

но виноват во всём Обамо.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#35  serg17   (Сегодня, 13:49)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
эти дефчонки уже нытьем достали
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#34  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 13:46)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ростов»
Господи! Сколько мути, грязи и вони то поднялось.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#33  нетрал   (Сегодня, 13:38)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
епать сколько интересного мы узнаем!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#32  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:34)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Пивовед,
Русский с китайцем братья навек,
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек,
Сталин и Мао слушают нас...
laughing


почитай в сети, как пипл имел щясьтье вести бизнес с китайцами.
поинтересуйся историей Китая, пропитанной подлостью и ударами в спину своим союзникам..
да куй с ним с этим Лю. это менталитет такой.

*бояться их, конечно, не нужно, но опасаться- всенепременно !(С)*


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#31  KAZAK  МОСКВА (Сегодня, 13:32)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Подлость- второе имя китайца.

Ты из китайцев прямо турков сделал - не всё так плохо у узеньких..


--------------------
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Регистрация: 25.10.2008 [жалоба]
#30  MAG554  UdSSR (Сегодня, 13:31)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
этот Лю просто чмо
8 СЕНТЯБРЯ 2017
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что получил премию в миллион евро от владельца красно-белых Леонида Федуна после чемпионского сезона.

«Это была премия, которую мне выписал лично Федун. Я спросил тогда: «А для штаба?», — на что он ответил: «Это для тебя, но, если хочешь, поделись». В прошлом году в штабе было три человека, я поговорил с ними на эту тему. Поделиться удалось буквально две недели назад, потому что все были в разъездах. Я мог бы не делать этого, потому что штаб по контракту свою премию всё равно получил, но посчитал нужным всё же отблагодарить их таким образом.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#29  Batman   (Сегодня, 13:29)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Пивовед,
Русский с китайцем братья навек,
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек,
Сталин и Мао слушают нас...
laughing
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#28  oblom   (Сегодня, 13:28)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ville
красава, еще и лям спи3дил))) Мое увожение! bowtie grinning

Да глупости,в котрактах указано сколько и за что каждый получает.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#27  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:17)
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Этот Лю- один их многих, рядовой, обыденный китаец.
Он просто подтверждает простые истины.

Никогда не называйте китайца братом.
Никогда не считайте китайца другом.
Никогда не поворачивайтесь к китайцу спиной.
Никогда не имейте дел с китайцами.
Как бы сладко ни улыбался бы китаец вам навстречу, он всегда будет вас считать человеком второго сорта, средством для наживы, пока вы ему нужны.
Подлость- второе имя китайца.

Этот *брат, друг, компаньон* постарается наепать вас при первой же возможности, или просто ударит вас, размякшего и расслабившегося, ножом в спину.

Сначала они радостно принимают вашу помощь- политическую, экономическую, техническую, военную, а потом устраивают вам Даманский.



--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#26  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 13:14)
  • -6
  •  (16)

Глушаков, Ребров, Ещенко, Комбаров так говорили, я слышал. И не только они. Зобнин очень большой вклад сделал, здорово играл. Пилипчук тоже все понимал, но у него был конфликт с Каррерой.


Будущий ГТ Спама читает это и делает пометки. Вот они - главные гниды)) Всех сдал китаец.)))

А по поводу миллиона- китаец явно звездит))) Ну нигде так не делается- одному дают премиальные и говорят- "дели сам как хочешь, это на всех". Даже в ЖЭКе дворникам- премиальные каждому рассчитывают))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#25  utekay  Россия (Сегодня, 13:12)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Он багаж с собой забрал smile


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#24  Смотрящий  Москва (Сегодня, 13:07)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Roganov
Какая гнида этот доктор Лю... Федун дал миллион лично Каррере. Тот спросил: "а тренерскому штабу?" Федун, сказал: "если хочешь, поделись". Тот поделил миллион между тремя людьми.


Ну, Лю не в курсе, что мы в курсе.)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#23  avnik  море (Сегодня, 13:04)
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Critique
Я тоже припоминаю, лимон дали именно Каррере. Это Федун жмот: мог бы и персоналу премию подкинуть.


Дело было маленько не так... )))

«Я эту премию оставлю для дочерей», – сказал Каррера. Что ж, удачного ему микроклимата в коллективе.


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#22  safonas   (Сегодня, 13:03)
  • +2
  •  (10)

ждем интервью от уборщицы, как Макар заставлял убираться за всеми и не дал ей премию забрал себе


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#21  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 13:02)
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
Если этот миллион не был выдан официально, а получен "в конверте", то вопрос для налоговой проверки. А вот если выдали официально, то явно не для раздачи персоналу - для этого у каждого свой контракт с бонусами. Сколько заплатили китайцу за такие интервью? Хотя в интервью он сам спалил весь состав крысенышей:
Они много раз говорили: неважно, кто тренер, Каррера или нет, мы играем за себя, мы должны взять золото, мы ради этого отдали футболу жизнь. Глушаков, Ребров, Ещенко, Комбаров так говорили, я слышал

Вот и список огласили. И мотивация такая смешная - мы ради чемпионства отдали футболу жизнь! Интересно, а почему столь пафосные мысли пришли лишь к закату карьеры? Раньше они не для побед играли? За бабло? Веселая же там компашка против Карреры была...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#20  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 13:01)
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чота он бред какой-то несёт!Игроки собрали им деньги из премиальных и получилось по тысяче баксов???Допустим,что обслуживают 30 человек и чо игроки собрали 30 кусков???Ну этот человек болен и правильно сделали,что дали пинка под зад!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#19  Critique   (Сегодня, 13:00)
  • +2
  •  (10)

Я тоже припоминаю, лимон дали именно Каррере. Это Федун жмот: мог бы и персоналу премию подкинуть.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#18  Apant1   (Сегодня, 12:59)
  • +4
  •  (14)

Кто поверит в эти басни? Прямо так и вижу эту сцену, собираются Комбаров, Глушаков, Ребров, то там ещё, становятся в кружок, в центр ставят доктора лю и начинают говорить, мы не за карреру играем, а за себя, мы отдали футбольную жизнь, возьмём золото))) Забыв даже о всей абсурдности описанной сцены, а чего перечисленные игроки не собрались и не взяли золото до Карреры?) не важно же кто тренер. И с миллионом, это что на базаре где то происходило, приходит федун, кидает миллион в чемодане и говорит, вот вам премия на всех, делите по братски, это что за бред?, деньги на счёт ведь переводят, и каждому отдельно, а не так что давайте переведём премию на всех тренеру, а он уж всё на бумажке посчитает и каждому отдаст его долю. Звездабол китайский
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#17  оптимист  чебоксары (Сегодня, 12:58)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ага... Вот тебе мильон, раздай на всех !
Регистрация: 10.10.2009 [жалоба]
#16  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:55)
  • 0
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dimon_1973
Насколько я помню, по информации из тех времен, после чемпионского сезона премия была именно Каррере. У него контракт тогда был копеечный для главного тренера чемпиона. Если кто-то решил, что это на всех, то это его проблемы.
А игроки то добряки. Аж по тысяче долларов собрали, имея доходы в разы больше Карреры. :)))
И главное вылезает всё это почему-то только после увольнения Карреры. До этого все помалкивали, включая и тех кто уже не в клубе. Заказухой попахивает...

это бред китайца. Впервые слышу про то, что гонорар выплачивается не по контракту, а вот так- на всех. Это если спиз-ть что то, то можно поделить на всех участников. Как и срок за это.

Цитата: Серж1
какой все таки гнилой контингент у мяса

у вас кооператив Озеро- сплошь сваятое.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#15  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:52)
  • -8
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
ФУ-ФУ Командочка.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#14  yuri  спб (Сегодня, 12:52)
  • -9
  •  (11)

Цитата: Roganov
Тот поделил миллион между тремя людьми.



Макаронник поделил честно; Мне 900 тыщ , а вам, поскольку вы бесполезный шлак по тыще на рыло. Вот и всё так и было. Ешьте борщ , мани портят души .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#13  Akcent812  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:50)
  • +7
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
чет я не верю, что Каррере дали лям баксов кэшем и попросили раздать обслуживающему персоналу, а он положил этот лям себе в багажник и уехал.
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
#12  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 12:46)
  • +12
  •  (22)
online
Болеет за:
«Спартак»
Насколько я помню, по информации из тех времен, после чемпионского сезона премия была именно Каррере. У него контракт тогда был копеечный для главного тренера чемпиона. Если кто-то решил, что это на всех, то это его проблемы.
А игроки то добряки. Аж по тысяче долларов собрали, имея доходы в разы больше Карреры. :)))
И главное вылезает всё это почему-то только после увольнения Карреры. До этого все помалкивали, включая и тех кто уже не в клубе. Заказухой попахивает...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#11  Roganov   (Сегодня, 12:45)
  • +12
  •  (16)

Какая гнида этот доктор Лю... Федун дал миллион лично Каррере. Тот спросил: "а тренерскому штабу?" Федун, сказал: "если хочешь, поделись". Тот поделил миллион между тремя людьми.
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
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