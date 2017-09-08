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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Стало известно о наказании для корреспондента, перепутавшего результат матча ЦСКА - "Краснодар"
12:29
Бывший врач "Спартака": Каррера положил себе в карман $1 млн, выделенный на всех. Он добрый? (40)
Бывший врач "Спартака": Каррера положил себе в карман $1 млн, выделенный на всех. Он добрый? (40)
11:09
СМИ: Зе Луиш, Адриано и Фернандо не полетели в Казань в знак протеста против увольнения Карреры (52)
СМИ: Зе Луиш, Адриано и Фернандо не полетели в Казань в знак протеста против увольнения Карреры (52)
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Президент "Ростова": Карпин является нашим главным тренером (2)
Президент "Ростова": Карпин является нашим главным тренером (2)
Бывший врач "Спартака": Каррера положил себе в карман $1 млн, выделенный на всех. Он добрый?
Бывший врач московского "Спартака" Лю Хуншен прокомментировал увольнение Массимо Карреры с поста главного тренера столичной команды.
- Видел в "Спартаке" многих тренеров. Ни один не придавал столько значения мелочам, как Каррера, не делал из них главное в работе. Другие тренеры занимались футболом, Каррера - политикой. Как будто он главный менеджер, а не главный тренер.
Помню сборы в Испании прошлой зимой. Собрание. Каррера сразу начинает:"Здесь я главный. Не Жирков, не Измайлов, не Родионов - я. Нравится - будете работать, нет - в дубль.
- В этом что-то есть. А добрым он бывал?
- Никогда не чувствовал его доброты. Почему он премию за чемпионство себе в карман положил? Дали миллион долларов на всех: медиков, персонал, администраторов, помощников. Каррера все забрал себе. Добрый? Я получил за золотые медали 74 тысячи рублей. Глушаков и Ребров собрали деньги с игроков, с их премий, раздали нам. Получилось по тысяче долларов на человека, огромное спасибо. Капитан и вице-капитан поступили хорошо, это доброта. У Карреры ее нет. И так во всем, не только в деньгах. Поэтому правильно его уволили. Надо было еще в прошлом году убирать, когда команда 19 туров не могла войти в тройку.
- Но он впервые за много лет сделал "Спартак" чемпионом.
- Роль Карреры в этом не главная. Игроки выиграли чемпионство. Они много раз говорили: неважно, кто тренер, Каррера или нет, мы играем за себя, мы должны взять золото, мы ради этого отдали футболу жизнь. Глушаков, Ребров, Ещенко, Комбаров так говорили, я слышал. И не только они. Зобнин очень большой вклад сделал, здорово играл. Пилипчук тоже все понимал, но у него был конфликт с Каррерой. Итальянец хотел убрать Рому еще зимой 2017 года - ему не дали.
"Матч ТВ"
- Видел в "Спартаке" многих тренеров. Ни один не придавал столько значения мелочам, как Каррера, не делал из них главное в работе. Другие тренеры занимались футболом, Каррера - политикой. Как будто он главный менеджер, а не главный тренер.
Помню сборы в Испании прошлой зимой. Собрание. Каррера сразу начинает:"Здесь я главный. Не Жирков, не Измайлов, не Родионов - я. Нравится - будете работать, нет - в дубль.
- В этом что-то есть. А добрым он бывал?
- Никогда не чувствовал его доброты. Почему он премию за чемпионство себе в карман положил? Дали миллион долларов на всех: медиков, персонал, администраторов, помощников. Каррера все забрал себе. Добрый? Я получил за золотые медали 74 тысячи рублей. Глушаков и Ребров собрали деньги с игроков, с их премий, раздали нам. Получилось по тысяче долларов на человека, огромное спасибо. Капитан и вице-капитан поступили хорошо, это доброта. У Карреры ее нет. И так во всем, не только в деньгах. Поэтому правильно его уволили. Надо было еще в прошлом году убирать, когда команда 19 туров не могла войти в тройку.
- Но он впервые за много лет сделал "Спартак" чемпионом.
- Роль Карреры в этом не главная. Игроки выиграли чемпионство. Они много раз говорили: неважно, кто тренер, Каррера или нет, мы играем за себя, мы должны взять золото, мы ради этого отдали футболу жизнь. Глушаков, Ребров, Ещенко, Комбаров так говорили, я слышал. И не только они. Зобнин очень большой вклад сделал, здорово играл. Пилипчук тоже все понимал, но у него был конфликт с Каррерой. Итальянец хотел убрать Рому еще зимой 2017 года - ему не дали.
"Матч ТВ"
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