"Крылья Советов" ожидают до 26 тысяч зрителей на матче с "Зенитом"

Сегодня в рамках 12-го тура чемпионата России сыграют "Крылья Советов" и "Зенит".Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, на стадионе, принимавшем матчи чемпионата мира-2018, ожидается до 26 тысяч зрителей, сине-бело-голубых поддержат до 700 болельщиков.