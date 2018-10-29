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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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14:14
Стало известно о наказании для корреспондента "Матч ТВ", перепутавшего результат матча ЦСКА - "Краснодар"
Стало известно о наказании для корреспондента "Матч ТВ", перепутавшего результат матча ЦСКА - "Краснодар"
12:29
Бывший врач "Спартака": Каррера положил себе в карман $1 млн, выделенный на всех. Он добрый? (40)
Бывший врач "Спартака": Каррера положил себе в карман $1 млн, выделенный на всех. Он добрый? (40)
11:09
СМИ: Зе Луиш, Адриано и Фернандо не полетели в Казань в знак протеста против увольнения Карреры (52)
СМИ: Зе Луиш, Адриано и Фернандо не полетели в Казань в знак протеста против увольнения Карреры (52)
10:50
Игорь Корнеев: без Месси и Роналду непривычно, но за матчем "Барсы" и "Реала" приятно наблюдать
Игорь Корнеев: без Месси и Роналду непривычно, но за матчем "Барсы" и "Реала" приятно наблюдать
10:22
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Президент "Ростова": Карпин является нашим главным тренером (2)
"Крылья Советов" ожидают до 26 тысяч зрителей на матче с "Зенитом"
Сегодня в рамках 12-го тура чемпионата России сыграют "Крылья Советов" и "Зенит".
Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, на стадионе, принимавшем матчи чемпионата мира-2018, ожидается до 26 тысяч зрителей, сине-бело-голубых поддержат до 700 болельщиков.
ФК "Зенит".
Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, на стадионе, принимавшем матчи чемпионата мира-2018, ожидается до 26 тысяч зрителей, сине-бело-голубых поддержат до 700 болельщиков.
ФК "Зенит".
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