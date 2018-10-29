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"Крылья Советов" ожидают до 26 тысяч зрителей на матче с "Зенитом"

Сегодня в рамках 12-го тура чемпионата России сыграют "Крылья Советов" и "Зенит".

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, на стадионе, принимавшем матчи чемпионата мира-2018, ожидается до 26 тысяч зрителей, сине-бело-голубых поддержат до 700 болельщиков.

ФК "Зенит".
Теги: Крылья Советов Зенит
Сегодня, 13:06
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#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 13:12)
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online
Болеет за:
«Ростов»
На миру и смерть красна!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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