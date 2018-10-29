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Поддержать "Спартак" в Казани приедут 3 тысячи болельщиков

На сегодняшнем матче "Рубин" – "Спартак" ожидается до 3 тысячи болельщиков на гостевом секторе.

Об этом сообщили на предматчевом совещании.

Игра 12-го тура чемпионата России состоится сегодня на "Казань Арене". После 11 матчей у казанцев и москвичей одинаковое количество очков – по 18. Однако из-за того, что у "Спартака" на одну победу больше, команда опережает "Рубин" в турнирной таблице на одну строчку, занимая шестое место.

Матч начнётся в 20:30 мск.

"Бизнес-Online"
Теги: Спартак
Сегодня, 15:26
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