Поддержать "Спартак" в Казани приедут 3 тысячи болельщиков

На сегодняшнем матче "Рубин" – "Спартак" ожидается до 3 тысячи болельщиков на гостевом секторе.Об этом сообщили на предматчевом совещании.Игра 12-го тура чемпионата России состоится сегодня на "Казань Арене". После 11 матчей у казанцев и москвичей одинаковое количество очков – по 18. Однако из-за того, что у "Спартака" на одну победу больше, команда опережает "Рубин" в турнирной таблице на одну строчку, занимая шестое место.Матч начнётся в 20:30 мск.