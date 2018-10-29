? Софьян @SofianeHanni Ханни вызван в сборную Алжира



18 ноября: Того ?? — Алжир ??



Подробнее: https://t.co/kTZfyFHJsv pic.twitter.com/595yew7FLo — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 29, 2018

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни вызван в сборную Алжира.27-летнего игрока ждут в расположении национальной команды c 12 по 18 ноября.Сборная Алжира проведет гостевой матч отборочного турнира Кубка африканских наций против команды Того 18 ноября. После четырех игр алжирцы лидируют в группе D, имея в своем активе семь очков.